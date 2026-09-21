Đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng chính quyền liêm chính, hành động

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: T.Đ

Kính thưa đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị,

Kính thưa chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Kính thưa toàn thể cử tri và Nhân dân tỉnh Quảng Trị!

Kính thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi vô cùng vinh dự được HĐND tỉnh Quảng Trị tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, giao phó trọng trách này. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh.

Kính thưa các đồng chí!

Quảng Trị là vùng đất anh dũng, kiên cường, giàu truyền thống cách mạng; là quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo tiền bối. Từ ngày 1/7/2025, sự hợp nhất Quảng Bình và Quảng Trị mở ra không gian phát triển mới với hơn 12.000km2, hơn 190km bờ biển, 3 cửa khẩu quốc tế, 2 cảng biển nước sâu, 2 cảng hàng không và 5 khu kinh tế; đây là nền tảng quan trọng kết nối biển-biên giới-hành lang kinh tế Đông-Tây. Tuy nhiên, quy mô mới không tự động trở thành sức mạnh; chúng ta cần đổi mới phương thức quản trị, vừa phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, vừa bảo đảm phát triển ổn định, hài hòa và tăng cường gắn kết trên toàn tỉnh. Bên cạnh những tiềm năng đó, Quảng Trị cũng là một trong nhưng địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Nhân dịp này, tôi xin được gửi lời thăm hỏi ân cần và sự chia sẻ sâu sắc nhất đến những gia đình, những địa phương trong tỉnh vừa phải gánh chịu nhiều thiệt hại, khó khăn do đợt thiên tai, bão lũ vừa qua.

Quang cảnh kỳ họp - Ảnh: T.Đ

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Nhận nhiệm vụ vào những tháng cuối năm 2026, khi chúng ta đang tập trung cao độ để hoàn thành cao nhất mục tiêu năm với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,6%-đây là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng cũng là nền tảng cho giai đoạn 2026-2030, tôi cam kết toàn tâm, toàn ý, nỗ lực hết mình, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ Nhân dân, cùng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, quyết liệt trong hành động, phấn đấu hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Quảng Trị.

Đặc biệt, tôi sẽ lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh quán triệt sâu sắc các định hướng chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về khát vọng đưa đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, kiên quyết tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và tinh gọn bộ máy để kiến tạo phát triển và các định hướng, mục tiêu đã được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Cụ thể, trong thời gian tới, tôi sẽ cùng tập thể UBND tỉnh tập trung quyết liệt vào một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số thông qua tái định vị không gian phát triển theo chiến lược "vươn Đông-tỏa Tây"; bứt phá về năng lượng sạch, hệ thống cảng biển thông minh và tiên phong kiến tạo nền móng cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Trước mắt, đặt mục tiêu thúc đẩy giải ngân đầu tư công, giải quyết các điểm nghẽn các dự án đầu tư đang gặp khó khăn trên địa bàn.

Thứ hai, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Mọi nhiệm vụ phải "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, và rõ thẩm quyền".

Thứ ba, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; trong đó tập trung ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, song song với việc hoàn thiện hạ tầng số nhằm kiến tạo chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đưa người dân lên môi trường số.

Thứ tư, phát triển văn hóa, con người và bảo đảm tiến bộ xã hội góp phần gìn giữ bản sắc, bồi đắp cốt cách con người Quảng Trị. Định vị Quảng Trị là điểm đến của lịch sử và hòa bình; hình thành chuỗi sản phẩm du lịch kết nối các di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh với Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, hướng tới trở thành trung tâm du lịch khám phá, mạo hiểm hàng đầu trong khu vực.

Thứ năm, đoàn kết cùng tập thể UBND tỉnh đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành, tạo ra một chính quyền liêm chính, hành động, quyết liệt tháo gỡ mọi "điểm nghẽn" và lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành, tạo ra một chính quyền liêm chính, hành động - Ảnh: T.Đ

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể Nhân dân!

Trên chặng đường phía trước, tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, của Tỉnh ủy; sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội; và đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân toàn tỉnh.

Cuối cùng, tôi xin trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Chính phủ; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các cơ quan, đơn vị và các đồng chí đã tin tưởng, giới thiệu để HĐND tỉnh xem xét, bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Xin kính chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và Nhân dân tỉnh Quảng Trị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc tỉnh Quảng Trị của chúng ta sẽ bứt phá mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc!

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do tòa soạn rút ý từ bài phát biểu.