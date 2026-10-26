Đổi mới phương thức lãnh đạo từ thực tiễn

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Bắc Ninh.

Trở thành thành phố, Bắc Ninh có quy mô, không gian phát triển và yêu cầu quản trị mới với nhiều nhiệm vụ liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa bàn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong bối cảnh đó, thực hiện tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, Đảng ủy UBND thành phố xác định phải đổi mới từ khâu ra nghị quyết, tổ chức thực hiện đến kiểm tra, giám sát; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền.

Đặc thù của Đảng bộ UBND thành phố là lãnh đạo UBND thành phố và các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trực tiếp tham mưu và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế, quy hoạch, đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đến cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội. Vì vậy, đổi mới phương thức lãnh đạo trước hết phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm, có tính liên ngành, liên địa bàn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Các nghị quyết, kết luận cần ngắn gọn, rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ đơn vị chủ trì, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm; khắc phục tình trạng chủ trương chậm được cụ thể hóa hoặc thiếu sự phối hợp trong quá trình thực hiện. Qua đó, lãnh đạo UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong xử lý những vấn đề lớn, phức tạp.

Những nhiệm vụ liên quan đến nhiều lĩnh vực phải được rà soát, phân công đầu mối và thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để tình trạng đùn đẩy hoặc kéo dài thời gian giải quyết. Việc đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được gắn với sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong không gian phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bộ máy vận hành thông suốt mà còn phải nâng cao năng lực dự báo, tư duy quản trị và khả năng tổ chức thực hiện những nhiệm vụ có quy mô lớn. Do đó, Đảng ủy UBND thành phố xác định tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới lề lối làm việc.