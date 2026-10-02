Đổi mới phương thức lãnh đạo - tạo sức bật vùng cao

Thích ứng vận hành mô hình mới

Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã vùng cao thuộc huyện Thuận Châu cũ sáp nhập thành 3 xã Co Mạ, Long Hẹ và Mường Bám, có trên 97% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cao. Trong đó, xã Co Mạ còn 28,34 % hộ nghèo; Long Hẹ 18,62% và Mường Bám 21,09%.

Ngay sau khi bước vào hoạt động, cấp ủy, chính quyền 3 xã nhanh chóng thích ứng với mô hình mới, duy trì tốt hoạt động quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo không gián đoạn trong việc phục vụ nhân dân và triển khai các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Đồng thời, kiện toàn, ổn định các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã nhằm tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Một góc trung tâm xã Mường Bám.

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền các xã tiếp tục phân công cán bộ về các bản nắm bắt tình hình thực tế, rà soát những tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn. Từ kết quả rà soát kết hợp với việc kế thừa quy hoạch vùng, định hướng phát triển kinh tế của huyện Thuận Châu (cũ) các xã đã quy hoạch lại vùng sản xuất bền vững, gắn với bảo vệ môi trường… Trên cơ sở đó, đề ra định hướng cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế địa phương.

Đón tiếp chúng tôi tại trụ sở làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Tân, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ xã Co Mạ, chia sẻ: Vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập, đòi hỏi Đảng ủy xã phải thay đổi ngay từ cách nghĩ, cách làm. Chúng tôi không lãnh đạo chung chung, mà giao chỉ tiêu, gắn trách nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ, từng chi bộ bản; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để xử lý công việc nhanh gọn hơn. Dù ở địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ phải bám dân, lắng nghe dân thì chính quyền mới thực sự hoạt động hiệu lực và được dân tin yêu.

Những đổi thay tích cực từ cách nghĩ, cách làm của đội ngũ cán bộ nơi vùng cao đã thổi một luồng sinh khí mới vào các bản làng. Bộ máy chính quyền hai cấp không chỉ tinh gọn, hiệu lực hơn, quan trọng nhất là đã kéo gần khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân, đặt nền móng để các địa phương bắt tay vào giải bài toán khó nhất: Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào.

Đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế

Trên cơ sở kết quả rà soát thực tế, Đảng bộ, chính quyền 3 xã: Co Mạ, Long Hẹ, Mường Bám tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu; từng bước xây dựng mô hình liên kết từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm, góp phần bảo đảm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, tăng thu nhập, nâng cao mức sống.

Tại xã Mường Bám, sau hơn 1 năm hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy, UBND xã đã phân công cán bộ về cơ sở cùng ban quản lý các bản tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. đồng chí Tạ Đăng Hải, Chủ tịch UBND xã Mường Bám, chia sẻ: Điều mừng là, bước đầu người dân đã có sự chủ động trong việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Lũy kế đến nay, xã có hơn 356 ha đất trồng cây lương thực ngắn ngày được chuyển sang trồng các loại cây ăn quả và cây cà phê; gần 30 ha trồng cây sa nhân và cây mắc ca. Nhân dân còn trồng gần 208 ha cỏ làm thức ăn chăn nuôi gần 4.300 con trâu, bò nhốt chuồng.

Cùng chung quyết tâm bứt phá, cấp ủy, chính quyền xã Long Hẹ đã chủ động đồng hành cùng nhân dân trong bài toán phát triển kinh tế. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã được giao phụ trách từng bản, nắm bắt tình hình thực tế, nhất là những tiềm năng, lợi thế, từ đó tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã định hướng chính xác các mô hình cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Chia sẻ về những bước đi của địa phương, đồng chí Ly A Chứ, Chủ tịch UBND xã Long Hẹ, tâm sự: Ngay khi chuyển sang mô hình mới, chúng tôi đã trăn trở làm sao để nâng cao đời sống bà con. Xã tập trung rà soát, chọn đúng loại cây trồng thế mạnh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền người dân thay đổi tập quán chăn nuôi. Thay vì thả rông, vận động bà con trồng cỏ để nuôi nhốt gia súc và tham gia vào các chuỗi liên kết, tiêu biểu là 2 hợp tác xã nuôi gà đen đặc sản hàng hóa đang phát triển rất triển vọng.

Tuyến đường nối bản Nong Lạnh, xã Long Hẹ được bê tông hóa.

Kế thừa những kết quả đã đạt được, tính đến nay, nhân dân xã Long Hẹ đã chuyển đổi thành công 626 ha đất trồng cây lương thực năng suất thấp sang trồng các loại cây ăn quả giá trị cao như sơn tra, xoài, nhãn... Thăm bản É Tòng, cảm nhận sự đổi mới thể hiện rõ qua sự vươn lên của các mô hình kinh tế tập thể. Chị Lò Thị Bưởi, Giám đốc HTX Nông nghiệp sinh thái EFARM, chia sẻ: Được sự động viên, khuyến khích của Đảng ủy và UBND xã, HTX tập trung nâng cao chất lượng 3 ha rau, củ, quả sạch, đạt sản lượng khoảng 50 tấn/năm. Bên cạnh đó, các thành viên duy trì nuôi gần 1.000 con gà đen bản địa, mỗi năm xuất bán 1 - 2 tấn gà thương phẩm, mang lại thu nhập bình quân 60 triệu đồng/người/năm. Việc chủ động mở rộng, tiếp cận thị trường, đảm bảo đầu ra ổn định, đã tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương.

Sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của người dân cùng sự đồng hành của hệ thống chính trị là nền tảng để Long Hẹ tự tin hướng tới mục tiêu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống dưới 35% và chính thức thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, trở thành xã phát triển khá của khu vực vào năm 2030.

Mô hình nuôi gà đen bản địa tại HTX nông nghiệp sinh thái EFARM, xã Long Hẹ.

Song song với Long Hẹ và Mường Bám, xã vùng cao Co Mạ cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất nương. Nhờ sự lãnh đạo, định hướng sát sao của cấp ủy, chính quyền xã, bà con chủ động đưa cây sơn tra, dong riềng và cây ăn quả thành các mặt hàng nông sản chủ lực. Đến nay, toàn xã có 282 ha cây ăn quả, sản lượng 1.500 tấn/năm, 85 ha cây cà phê, 15 ha đã cho thu hoạch và gần 160 ha cây dong riềng với sản lượng củ đạt hơn 3.187 tấn.

Những chuyển biến tích cực

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đồng lòng, chung sức quyết tâm vươn lên thoát nghèo của nhân dân 3 xã Co Mạ, Long Hẹ, Mường Bám đã tạo nên cú hích quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc và phát triển chăn nuôi hàng hóa. Minh chứng rõ nét nhất là hiệu quả kinh tế với hơn 5.000 ha cây sơn tra và cây ăn quả; trên 800 ha chè; gần 1.000 ha cà phê và 352 ha cây dược liệu các loại.

Lĩnh vực chăn nuôi cũng ghi nhận những bứt phá khi các mô hình trang trại ứng dụng khoa học kỹ thuật xuất hiện ngày càng nhiều. Toàn vùng hiện duy trì hơn 10.000 con gia súc, gần 60.000 con gia cầm, góp phần ổn định nguồn thu nhập và nâng cao mức sống cho bà con.

Nông dân xã Mường Bám chăm sóc cà phê.

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng tại 3 xã vùng cao cũng đang được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Đến nay, 3 xã đã có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; tỷ lệ bản có đường bê tông đạt lần lượt: Mường Bám (khoảng 80%), Co Mạ (trên 50%) và Long Hẹ (47,83%). Hệ thống thủy lợi kiên cố hóa, bảo đảm cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Gần 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Trên 94% số trường, lớp học được xây dựng kiên cố, bán kiên cố...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tại các xã vùng cao cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học, công tác xóa mù chữ và chống tái mù chữ tiếp tục duy trì vững chắc; 99,5% trẻ em trong độ tuổi được đến lớp mẫu giáo; hơn 94% người dân từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông. Hệ thống trạm y tế cơ sở củng cố, đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân...

Sinh hoạt chuyên đề về phát triển kinh tế của Chi bộ bản Co Nghè, xã Co Mạ.

Chuyến công tác đến Co Mạ, Long Hẹ và Mường Bám đã để lại ấn tượng sâu sắc về tinh thần đổi mới, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo mạnh mẽ của đồng bào vùng cao. Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đang đi vào cuộc sống, hiện thực hóa trong từng nếp nhà, triền nương, tạo động lực, nền tảng vững chắc để các xã vùng cao bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ, xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.