Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ (hàng đầu bên phải) kiểm tra thực tế tại dự án đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh Ngọc Hiển)

Đổi mới từ tư duy đến phương thức lãnh đạo

Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu đổi mới từ tư duy lãnh đạo đến tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả. Trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, phân định rõ trách nhiệm, bảo đảm chủ trương được triển khai hiệu quả.

Cụ thể hóa yêu cầu này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 142, xác định rõ phương hướng đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sát cơ sở và đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu. Tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; các chỉ thị, quy định mới của Trung ương và văn bản triển khai của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ nhấn mạnh yêu cầu cần khắc phục tình trạng bao biện, làm thay công việc của chính quyền và buông lỏng vai trò lãnh đạo.

Theo đồng chí Đặng Hồng Sỹ, cấp ủy không can thiệp vào hoạt động điều hành của chính quyền nhưng phải nắm chắc tình hình, nhận diện điểm nghẽn để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. Đồng chí viện dẫn, với những dự án chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, giải ngân hoặc năng lực nhà đầu tư, cấp ủy cần làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm, ban hành kết luận bằng văn bản và kiểm tra việc thực hiện. Vai trò lãnh đạo không chỉ ở việc nghe báo cáo, ban hành nghị quyết mà phải theo sát quá trình giải quyết vấn đề.

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Yêu cầu đổi mới cũng đặt ra đối với công tác dân vận và hoạt động của MTTQ. Mặt trận không chỉ tiếp nhận, tổng hợp rồi chuyển kiến nghị của người dân đến cơ quan chức năng, mà cần chủ động tìm hiểu thực tế, xác định nguyên nhân những vấn đề kéo dài như ô nhiễm môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng và đề xuất giải pháp cụ thể để cấp ủy xem xét, chỉ đạo. Qua đó, phát huy thực chất vai trò đại diện, giám sát và phản biện xã hội.

Từ định hướng đại hội đến đổi mới ở cơ sở

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định yêu cầu thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, mỗi tổ chức đảng cần cụ thể hóa bằng nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn, gắn trách nhiệm với kết quả.

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Tại xã Quảng Phú, Đảng ủy đổi mới cách giao nhiệm vụ theo hướng gắn với cam kết trách nhiệm và kết quả đầu ra. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, chi bộ và người đứng đầu cam kết thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đây là căn cứ để theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành theo từng quý, 9 tháng và cả năm. Cách làm này giúp xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện, đồng thời tạo cơ sở để cấp ủy kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Còn ở xã Krông Nô, Đảng ủy chú trọng lãnh đạo bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch gắn với phân công cụ thể; tăng cường phối hợp trong hệ thống chính trị, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Trách nhiệm người đứng đầu còn thể hiện qua việc trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe và chỉ đạo giải quyết kiến nghị của người dân.

Cùng với định hướng của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 29 và Kế hoạch số 142 là cơ sở để các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với tình hình mới. Điều quan trọng là đưa chủ trương vào thực tiễn bằng những nhiệm vụ cụ thể, phân định rõ trách nhiệm và phát huy vai trò của từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị...