Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Tỉnh ủy và kết nối tới 93 điểm cầu xã, phường của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Trưởng các Ban xây dựng Đảng tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh; đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ các xã, phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực

Trong 9 tháng của năm 2026, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành ổn định, thông suốt. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo từng bước đổi mới theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả; công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Việc ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, dữ liệu và KPI trong công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh; năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở, tiếp tục được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.

Công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền và dân vận được triển khai chủ động, đồng bộ. Đến nay, 100% xã, phường đã xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào, gắn hoạt động tuyên vận với nâng cao chỉ số hạnh phúc. Tỉnh tập trung nghiên cứu, hoàn thiện Đề án xây dựng mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” giai đoạn 2026 - 2030 và hồ sơ trình Ban Bí thư xem xét, cho chủ trương.

Hội nghị tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Tỉnh ủy và kết nối tới 93 điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều đổi mới. Theo đó, đã hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trực thuộc Tỉnh ủy; triển khai đánh giá cán bộ, công chức, viên chức gắn với phương pháp đo lường bằng KPI.

Đáng chú ý, công tác phát triển đảng viên đạt kết quả tích cực. Đến ngày 20/9/2026, toàn tỉnh kết nạp 3.844 đảng viên mới, đạt 105,75% kế hoạch năm.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ, tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm tại địa phương. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Việc thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-TU về xây dựng "Xã, phường không ma tuý" được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị chỉ rõ chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu; việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết thành nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả cụ thể ở một số nơi còn chậm.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Chất lượng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và năng lực thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở có mặt còn hạn chế. Chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác xây dựng Đảng chưa đồng đều, dữ liệu chưa thực sự trở thành công cụ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo và ra quyết định.

Lãnh đạo các địa phương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả, làm rõ những mặt còn hạn chế; những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Giàng Thị Dung phát biểu tại hội nghị.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, lấy kết quả làm thước đo

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trong giai đoạn mới: Chuyển từ “ổn định tổ chức” sang “nâng cao chất lượng quản trị”; từ “ban hành chủ trương” sang “tổ chức thực hiện và kiểm soát kết quả”; từ quản lý chủ yếu dựa trên kinh nghiệm sang tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu; từ kiểm tra khi phát sinh vấn đề sang chủ động nhận diện, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro từ sớm, từ xa.

Trên tinh thần đó, đồng chí Hoàng Giang đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ chương trình công tác, xác định rõ các nhiệm vụ còn chậm, nội dung phải hoàn thành trong năm để tập trung xử lý dứt điểm, không để dồn việc vào cuối năm hoặc chuyển sang năm sau. Công tác xây dựng Đảng phải gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Xác định công tác cán bộ là một trong những khâu đột phá, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu: Tập trung củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng lấy kết quả, sản phẩm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, năng lực thực tiễn, khả năng giải quyết những vấn đề khó, điểm nghẽn và trách nhiệm của người đứng đầu làm căn cứ quan trọng.

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải tiếp tục được đổi mới theo hướng “giao việc - theo dõi - kiểm tra - đánh giá”, trong đó từng nhiệm vụ phải xác định rõ nội dung công việc, sản phẩm, cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và tiêu chí đánh giá. Kết quả, sản phẩm cụ thể và dữ liệu kiểm chứng phải trở thành căn cứ đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát chuyển mạnh sang chủ động nhận diện, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro từ sớm, từ xa, lấy phòng ngừa là chính.

Đối với chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Hoàng Giang yêu cầu nhanh chóng đưa dữ liệu, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và ra quyết định. Các cơ sở dữ liệu cần được khẩn trương hoàn thiện, làm sạch, chuẩn hóa, kết nối, đồng bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trên từng lĩnh vực, trong đó tập trung nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực công tác: Tuyên giáo, dân vận; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; báo chí, truyền thông; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ cấp ủy.

Thường trực Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các đề xuất, kiến nghị tại hội nghị và ghi nhận những kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách, hướng dẫn của Trung ương để tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.