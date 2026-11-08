Đổi mới phương thức lãnh đạo, khơi thông nguồn lực cho phát triển

Với Hà Nội, để cụ thể hóa Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới", chương trình hành động đã xác định quá trình tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức điều hành và cơ chế kiểm soát việc thực hiện, để mỗi chủ trương thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển Thủ đô.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục). Ảnh: Quang Thái

Rõ trách nhiệm trong từng nhiệm vụ

Nghị quyết số 29-NQ/TW đã đặt ra yêu cầu đổi mới từ hoạch định chủ trương đến tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát. Nghị quyết yêu cầu Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện, làm thay; phát huy vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm của các chủ thể trong hệ thống chính trị.

Nghị quyết yêu cầu phân công, phân cấp, phân quyền rõ thẩm quyền, trách nhiệm, gắn với kiểm soát quyền lực và phát huy tính chủ động. Trong mô hình tổ chức mới, giao nhiệm vụ phải đi đôi với giao thẩm quyền, nguồn lực, điều kiện thực hiện; cấp trên không làm thay nhưng phải hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn.

Đổi mới phương thức lãnh đạo còn là nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện quyết sách. Chủ trương phải được chuẩn bị kỹ, khả thi và thực hiện đến cùng; kế hoạch triển khai cần rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan chịu trách nhiệm, nguồn lực, thời hạn, kết quả. Yêu cầu này xuất phát từ thực tế có nơi nhiệm vụ giao còn chung chung, khó xác định trách nhiệm và mức độ đóng góp của từng tập thể, cá nhân; một số việc dù đã có chủ trương, phân công vẫn chậm, phối hợp chưa chặt chẽ, xử lý phát sinh chưa kịp thời. Vì vậy, Nghị quyết yêu cầu đổi mới tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm, đồng hành triển khai; không chỉ phát hiện vi phạm mà còn nhận diện bất cập, tháo gỡ khó khăn.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 29-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động với 7 nhiệm vụ theo lộ trình, 6 nhiệm vụ thường xuyên và phân công trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị.

Trong 7 nhiệm vụ theo lộ trình có đổi mới hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; đổi mới kiểm tra, giám sát, cảnh báo sớm trên nền tảng số; cụ thể hóa quy trình ban hành, thực hiện văn kiện của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chương trình xác định tổng kết thực hiện Quyết định số 158-QĐ/TW ngày 12-5-2008 của Bộ Chính trị về Quy chế chất vấn trong Đảng vào năm 2028.

Quang cảnh đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sau khi thông xe kỹ thuật. Ảnh: Đỗ Công

Trong 6 nhiệm vụ thường xuyên được xác định như, Đảng ủy HĐND thành phố đổi mới hoạt động quyết định, giám sát; Đảng ủy UBND thành phố xây dựng chính quyền phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát trên cơ sở dữ liệu. Văn phòng Thành ủy theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp, cảnh báo chế độ thông tin, báo cáo; Đảng ủy xã, phường thực hiện dân chủ, tiếp dân, đối thoại, giải trình, phản hồi ý kiến nhân dân…

Những định hướng trong Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW cũng gắn với quá trình thành phố đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua. Thay vì chỉ giao nhiệm vụ theo chức năng chung của cơ quan, đơn vị, Hà Nội đang chuyển mạnh sang xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị đối với từng công việc; lấy tiến độ và sản phẩm đầu ra làm căn cứ kiểm đếm, đánh giá.

Đo hiệu quả lãnh đạo bằng kết quả thực tiễn

Từ thực tiễn cho thấy, một trong những thay đổi đáng chú ý là phương thức điều hành không còn chỉ dựa vào văn bản giấy, các cuộc họp nghe báo cáo mà tăng cường kiểm tra thực địa, trực tiếp nắm bắt tình hình và tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Lãnh đạo thành phố thường xuyên thị sát, kiểm tra tại các dự án trọng điểm, nhất là những công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư như dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường Vành đai 1, đường Vành đai 2.5...

Qua kiểm tra thực tế, những vướng mắc trong quá trình triển khai được nhận diện, chỉ đạo xử lý, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua báo cáo. Cách làm này đồng thời đặt trách nhiệm cụ thể hơn đối với cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu và cán bộ trực tiếp thực hiện.

Hà Nội là địa phương đầu tiên quản trị công việc theo OKR/KPI, cụ thể hóa 20 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thành 138 nhiệm vụ, 148 nhiệm vụ chuyển đổi số và 110 chỉ tiêu đánh giá.

Để việc giao nhiệm vụ, theo dõi và đánh giá không dừng ở yêu cầu hành chính, thành phố Hà Nội đã từng bước chuyển sang quản trị công việc dựa trên dữ liệu và tiến độ sản phẩm thông qua hệ thống OKR/KPI. Hệ thống này được liên thông từ thành phố xuống cơ sở và tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bộ máy hệ thống chính trị.

Theo đó, thành phố đã thiết lập, vận hành 3 hệ thống thông tin dùng chung cốt lõi trên cả 4 trục, gồm Hệ thống quản lý nhiệm vụ (HanoiWork), Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) và Nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) dùng chung. Trong 6 tháng đầu năm 2026, 183/183 cơ quan, đơn vị thiết lập danh mục nhiệm vụ, sản phẩm dùng chung, tạo lập 877.672 nhiệm vụ, trong đó 13.393 nhiệm vụ chiến lược. Tháng 8-2026, 42.359 cán bộ được đánh giá theo KPI/OKR, gồm 414 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Công trường thi công dự án cầu Tứ Liên nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Thái

Đặc biệt, thành phố tập trung vào những nhiệm vụ khó, việc mới, việc tồn đọng kéo dài và những điểm nghẽn đang cản trở quá trình phát triển. Câu chuyện giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là một minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Hà Nội.

Trong nhiều năm, khu vực dự án là một trong những điểm nóng về hạ tầng và ùn tắc giao thông. Việc tháo gỡ điểm nghẽn này vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Đến nay, dự án đã thực hiện thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 9-2026. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến về hiệu lực tổ chức thực hiện khi nhiệm vụ được triển khai với sự chỉ đạo quyết liệt và trách nhiệm của các chủ thể được phát huy.

Tinh thần điều hành quyết liệt, khoa học cũng được lan tỏa trong triển khai hơn 1.400 dự án khác trên địa bàn thành phố. Trong đó, Hà Nội lần đầu tiên khởi công xây dựng 7 cây cầu lớn qua sông Hồng, gồm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo... Những công trình này góp phần định hình bộ khung phát triển mới của thành phố.

Không chỉ thể hiện ở tiến độ các dự án, kết quả điều hành còn được phản ánh qua những chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 652.220 tỷ đồng, bằng 100,3% dự toán năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025. Chi đầu tư phát triển đạt 128.938 tỷ đồng, hoàn thành 75,4% dự toán và gấp 2,66 lần cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Hà Nội đón khoảng 30,4 triệu lượt khách trong 10 tháng, tăng 6,8% so với cùng kỳ, trong đó có 7,6 triệu lượt khách quốc tế và 22,8 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125.200 tỷ đồng, tăng 13%. Thành phố có khoảng 27.800 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 537.500 tỷ đồng, tăng 57,4%...

Từ việc cụ thể hóa Nghị quyết số 29-NQ/TW đến những đổi mới trong lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ trọng tâm cho thấy, Hà Nội đang đặt yêu cầu cao hơn đối với trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ. Khi trách nhiệm được gắn với kết quả, công tác kiểm tra, giám sát thực sự đồng hành với quá trình thực hiện, phương thức lãnh đạo sẽ ngày càng đi vào thực chất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.