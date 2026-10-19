Đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh

Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

9 tháng đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh bám sát chương trình công tác, chủ động tham mưu, tổng hợp, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên các lĩnh vực. Công tác tham mưu tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của tỉnh như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Bắc Kạn - Cao Bằng; xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; cải cách hành chính và chuyển đổi số. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; thông tin, hậu cần và phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tham mưu, tổng hợp, tổ chức bộ máy, nhân lực, quy trình xử lý công việc; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa ghi nhận những nỗ lực của Văn phòng UBND tỉnh trong công tác tham mưu, phục vụ chỉ đạo, điều hành thời gian qua. Nhấn mạnh, tinh thần làm việc quyết tâm, quyết liệt phải tiếp tục được duy trì, song cần đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, cải thiện lề lối làm việc theo hướng khoa học, thực chất và hiệu quả hơn. Cá thể hóa trách nhiệm từng chuyên viên phụ trách lĩnh vực, lấy kết quả, sản phẩm cụ thể làm thước đo. Trong đó, duy trì hoạt động của Văn phòng nền nếp, tổ chức giao ban, giao nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện trên cơ sở dữ liệu; bố trí thời gian, trực tiếp kiểm tra để nhận diện chính xác, toàn diện và tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, nhất là các vấn đề nóng, phức tạp. Chuyển mạnh từ tham mưu xử lý công việc sự vụ sang tham mưu mang tính chiến lược, chủ động phát hiện, dự báo, cảnh báo sớm những vấn đề phát sinh; theo dõi, đôn đốc và đề xuất giải pháp xử lý, không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tập trung tham mưu các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn các công trình khẩn cấp, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, vốn đầu tư ngoài ngân sách. Đồng thời, tham mưu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai.

Đổi mới phương thức làm việc, không chỉ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng tham mưu mà còn giảm áp lực hành chính, phát huy năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng Văn phòng UBND tỉnh thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược, điều phối, theo dõi và đôn đốc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong giai đoạn mới.