Cán bộ Biên phòng phối hợp với lực lượng Hải quan kiểm tra phương tiện qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: Thanh Giang

Cải cách thủ tục hành chính

Những ngày đầu tháng 11/2026, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), hoạt động xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu diễn ra khá nhộn nhịp. Từng đoàn xe chở hàng hóa nối nhau chờ làm thủ tục thông quan; người dân và hành khách qua lại biên giới được các lực lượng chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết thủ tục theo quy trình. Dù lưu lượng người và phương tiện ngày càng tăng, hoạt động tại cửa khẩu cơ bản được duy trì thông suốt, tuân thủ quy trình nghiệp vụ, bảo đảm an ninh, an toàn. Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh cho hơn 226.000 lượt người, tăng 12,33% so với cùng kỳ năm 2025; đồng thời làm thủ tục cho hơn 68.000 lượt phương tiện, tăng 9,91%.

Trong bối cảnh đó, cải cách thủ tục hành chính được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã chủ động rà soát quy trình, phân công nhiệm vụ cụ thể, tăng cường phối hợp trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục; đồng thời cắt giảm những khâu trung gian không cần thiết, hạn chế tình trạng kiểm tra trùng lặp, kéo dài thời gian làm thủ tục. Đối với hoạt động xuất, nhập khẩu, lực lượng Hải quan đã triển khai khai báo, tiếp nhận và xử lý hồ sơ điện tử; thực hiện nộp thuế điện tử, thông quan tự động. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ mà còn nâng cao tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh, các lực lượng chức năng từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp nhận, xử lý và quản lý thông tin; đồng thời tăng cường trao đổi dữ liệu, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, công tác hướng dẫn, phân luồng được chú trọng, giúp người dân, hành khách và lái xe nắm rõ quy trình, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hạn chế tình trạng phải bổ sung hồ sơ hoặc đi lại nhiều lần.

Bên cạnh cải cách thủ tục hành chính, việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng cửa khẩu cũng được tỉnh Hà Tĩnh quan tâm. Hiện nay, tỉnh đang triển khai dự án với tổng mức đầu tư gần 155 tỷ đồng nhằm nâng cấp hệ thống sân, đường, bãi đỗ xe, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần cải thiện điều kiện làm việc của các lực lượng chức năng, tạo mặt bằng để bố trí các khu vực kiểm tra, kiểm soát khoa học, thuận tiện hơn; đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp.

Ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả kiểm soát

Là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo luôn xác định cải cách thủ tục hành chính phải gắn liền với nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Yêu cầu đặt ra là vừa giải quyết thủ tục nhanh chóng, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng hoạt động xuất, nhập cảnh để vi phạm pháp luật.

Công dân sử dụng giấy thông hành biên giới làm thủ tục xuất, nhập cảnh tại cổng kiểm soát tự động ở cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: Viết Lam

Thời gian qua, đơn vị thực hiện hiệu quả thủ tục Biên phòng điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong tra cứu, đối chiếu, xác minh và quản lý thông tin về người, phương tiện xuất, nhập cảnh. Cán bộ, chiến sĩ được phân công trực tiếp làm nhiệm vụ thường xuyên cập nhật các quy định, quy trình nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các trang thiết bị kỹ thuật, bảo đảm việc kiểm tra, giải quyết thủ tục chính xác, đúng quy định. Đáng chú ý, đơn vị đã được trang cấp và đưa vào sử dụng máy đọc, quét hộ chiếu, thiết bị kiểm tra giấy tờ, hệ thống camera giám sát; ứng dụng công nghệ sinh trắc học, trong đó có nhận diện khuôn mặt và cổng kiểm soát tự động. Đây là những giải pháp kỹ thuật quan trọng, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý xuất, nhập cảnh, giảm các thao tác thủ công, rút ngắn thời gian kiểm tra, đồng thời nâng cao khả năng phát hiện giấy tờ giả và các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Việc sử dụng các trang thiết bị hiện đại đã hỗ trợ tích cực cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình kiểm soát. Thông tin hành khách được kiểm tra, đối chiếu với cơ sở dữ liệu, góp phần hạn chế sai sót trong quá trình làm thủ tục. Đối với những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, Bộ đội Biên phòng chủ động tiến hành xác minh, kiểm tra chuyên sâu theo đúng quy định, không để các đối tượng lợi dụng việc đơn giản hóa thủ tục hành chính để thực hiện hành vi vi phạm.

Thiếu tá Bùi Song Anh, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Để đáp ứng nhu cầu qua lại cửa khẩu của người dân, doanh nghiệp, đồng thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phân luồng, tạo thông thoáng, giảm thiểu nguy cơ mất an ninh, an toàn tại cửa khẩu. Đơn vị bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu và hai bên cánh gà 24/24 giờ để đấu tranh với hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của địa phương và nước bạn Lào để nắm bắt tình hình, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Không chỉ tập trung kiểm soát tại khu vực làm thủ tục, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo còn chú trọng nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, hoạt động kiểm soát được duy trì thường xuyên tại các khu vực trọng điểm, hai bên cánh gà cửa khẩu, các đường mòn, lối mở có nguy cơ bị lợi dụng để xuất, nhập cảnh trái phép.

Cùng với nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện, đơn vị tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và gian lận thương mại. Việc trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, xác minh được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao khả năng phát hiện, xử lý các vụ việc ngay tại khu vực cửa khẩu, không để hình thành những điểm nóng về an ninh, trật tự.

Với phương châm vừa quản lý chặt chẽ, vừa phục vụ tận tình, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng các lực lượng chức năng đang từng bước xây dựng cửa khẩu văn minh, hiện đại, an toàn và thông thoáng. Những nỗ lực đó góp phần thúc đẩy giao thương, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Lào, đồng thời giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.