Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải phát biểu khai mạc Hội thảo về hợp tác địa phương giữa Pháp và Việt Nam. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Pháp)

Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp (MEAE), Cités Unies France, France Volontaires, pS-Eau, Cơ quan Nước Rhin-Meuse, Coop’Eau Conseil, Công đoàn Fensch Lorraine và các địa phương như Île-de-France, Lorraine, Le Havre, Lorient Agglomération, Rennes, Grand Poitiers, cùng Đại học Le Havre Normandie.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đã điểm lại quá trình hợp tác giữa các địa phương hai nước từ năm 1989, đồng thời nhấn mạnh những bước phát triển mới trong quan hệ song phương, đặc biệt sau khi Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 10/2024, nhân chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (6-7/10/2024).

Đại sứ cũng đề cập đến những chuyển biến tích cực trong quan hệ hai nước thông qua các chuyến thăm, trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam -Pháp trong 2026 và 2026, góp phần củng cố tin cậy chính trị và mở rộng cơ hội hợp tác.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Pháp)

Đặc biệt, Đại sứ nhấn mạnh những thay đổi trong tổ chức bộ máy hành chính và chính quyền địa phương Việt Nam sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính từ tháng 7/2025, qua đó đặt ra yêu cầu mới đối với hợp tác quốc tế ở cấp địa phương.

Trên cơ sở đó, Đại sứ gợi mở việc đổi mới phương thức và cách tiếp cận hợp tác giữa các địa phương hai nước, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới, khai thác hiệu quả tiềm năng và đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Hội nghị hợp tác địa phương Pháp - Việt Nam lần thứ 13 dự kiến được tổ chức tại một địa phương của Pháp trong năm 2027, tiếp tục là diễn đàn thúc đẩy kết nối, trao đổi kinh nghiệm và triển khai các sáng kiến hợp tác thiết thực giữa hai nước.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp)