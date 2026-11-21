Đây là thành quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh công tác vận động, tập hợp người lao động (NLĐ) ngày càng khó khăn, thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng tổ chức CĐ, đồng thời nâng cao vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi NLĐ.

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Trước những thay đổi của thị trường lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp tập trung chỉ đạo các cấp CĐ rà soát, nắm chắc tình hình doanh nghiệp, số lượng và nhu cầu NLĐ; xây dựng kế hoạch phát triển ĐV phù hợp với từng địa bàn, ngành nghề.

Đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Vui - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (thứ 4 từ phải sang) cùng lãnh đạo doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghệ Thể thao Bestway Đồng Tháp tại lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở công ty.

Công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới theo hướng trực tiếp, linh hoạt, chú trọng tiếp cận NLĐ tại nơi làm việc; tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận với người sử dụng lao động trong thành lập tổ chức CĐ. Đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ CĐ, ĐV nòng cốt trong tuyên truyền, kết nối và vận động NLĐ gia nhập tổ chức.

Đặc biệt, công tác phát triển ĐV từng bước mở rộng đến khu vực lao động phi chính thức thông qua việc thành lập các nghiệp đoàn cơ sở theo ngành nghề, lĩnh vực, tạo điều kiện để NLĐ được tập hợp, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi.

Năm 2026, toàn tỉnh phát triển thực tăng 19.132 /19.000 ĐV, đạt 101% kế hoạch; trong đó có 209 ĐV thuộc khu vực phi chính thức.

Đối với doanh nghiệp có từ 20 công nhân, lao động trở lên, toàn tỉnh thành lập mới 36/40 CĐ cơ sở, vượt 5% so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao.

Đồng thời, thành lập mới 9 nghiệp đoàn cơ sở ở khu vực phi chính thức. Công tác xây dựng Đảng trong ĐV tiếp tục được quan tâm. Các cấp CĐ đã giới thiệu 779 ĐV ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp, đạt 109% chỉ tiêu; trong đó 191 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

ĐIỂM TỰA TIN CẬY CỦA ĐV, NLĐ

Cùng với phát triển về số lượng, LĐLĐ tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, lấy việc chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ làm nhiệm vụ trọng tâm.

Các hoạt động: Tết sum vầy, Tháng công nhân, Bữa cơm CĐ, Cảm ơn người lao động, tư vấn pháp luật, hỗ trợ ĐV có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng Mái ấm CĐ và hoạt động văn hóa, thể thao được triển khai thiết thực.

Việc ứng dụng công nghệ số, khai thác các kênh Zalo, Fanpage cũng góp phần tăng cường kết nối, tuyên truyền và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐV, NLĐ.

Đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Vui, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: “Kết quả phát triển ĐV vượt chỉ tiêu được giao là thành quả rất đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các cấp CĐ trong bối cảnh công tác vận động, tập hợp NLĐ ngày càng khó khăn. Đây là kết quả của sự chủ động, kiên trì và đổi mới trong cách tiếp cận, tuyên truyền, vận động từ cơ sở.

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục rà soát nguồn lao động, xác định doanh nghiệp, địa bàn và ngành nghề có tiềm năng để xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp; tăng cường tiếp cận, đối thoại với người sử dụng lao động, phát huy vai trò ĐV nòng cốt trong vận động NLĐ.

Đối với khu vực phi chính thức, chú trọng phát triển các mô hình nghiệp đoàn phù hợp. Đặc biệt, phải lấy lợi ích thiết thực làm phương thức tập hợp, quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ĐV, nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, để NLĐ tự nguyện gia nhập, tin tưởng và gắn bó lâu dài với tổ chức CĐ”.

Với những kết quả đạt được, cùng quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động, CĐ Đồng Tháp tiếp tục hướng đến phát triển ĐV thực chất, thành lập CĐ cơ sở gắn với nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh từ cơ sở, thực sự là điểm tựa tin cậy của ĐV và NLĐ.