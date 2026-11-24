Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Ngọc Long.

Củng cố tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo

Sau sắp xếp, tiếp nhận và thành lập mới, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh có 20 chi bộ trực thuộc với tổng số 233 đảng viên. Việc sắp xếp được thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; bảo đảm phù hợp với tổ chức bộ máy và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng, Đảng ủy lãnh đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp. Việc chuyển và nhận văn bản đều được thực hiện trên môi trường số, góp phần rút ngắn thời gian, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo được kịp thời, hiệu quả. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã triển khai thực hiện tốt việc cập nhật, đăng nhập phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Đến nay có 100% đảng viên đăng nhập, khai thác và sử dụng.

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2025-2030 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026; chỉ đạo xây dựng chương trình năm 2027, thực hiện nghiêm các quy định về thi hành kỷ luật của Đảng và giải quyết đơn thư của công dân. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên đi nước ngoài và thực hiện phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Đổi mới hoạt động, đáp ứng nhiệm vụ chính trị

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ngành và các tổ chức thành viên, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác mặt trận và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát cơ sở, hướng mạnh về khu dân cư; chất lượng công tác tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện ngày càng được nâng cao.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội. Trong tháng 10-2026, Nhân dân đã hiến 8.110 m2 đất, đóng góp trên 700 triệu đồng, xây dựng, sửa chữa trên 14 km đường bê tông, kiên cố hóa 28 km kênh mương, xây dựng 13 cầu, cống; đồng thời đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng nông thôn mới. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; tích cực hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn. Trong tháng, đã hỗ trợ xóa 44 nhà tạm, nhà dột nát với số tiền trên 3 tỷ đồng. Hội Nông dân tham gia 1.282 ngày công làm mới, sửa chữa 40 nhà cho hộ nghèo; Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ sửa chữa nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 110 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ 90 triệu đồng hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do thiên tai sửa chữa nhà ở và 240 triệu đồng hỗ trợ 7 hộ gia đình di dời khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

Trong tháng 10/2026, toàn tỉnh tổ chức 31 cuộc giám sát, 19 hội nghị phản biện xã hội với 122 ý kiến tham gia, góp ý vào 24 dự thảo văn bản. Hoạt động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân được chú trọng, thông qua 86 hội nghị “Tháng nghe dân nói”, thu hút 8.671 lượt người tham dự, ghi nhận 393 ý kiến, kiến nghị.

Đồng chí Nguyễn Việt Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Cùng với đó, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả nền tảng Mặt trận số trong tiếp nhận, xử lý ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.