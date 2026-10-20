Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Chủ trì Hội thảo có ông Trần Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Vũ Thị Giáng Hương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Trần Thắng cho biết, thực tiễn hoạt động của MTTQ Việt Nam thời gian qua cho thấy Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, chuyển mạnh sang vận động xã hội; từ tuyên truyền sang đồng hành, kiến tạo và lan tỏa; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, xây dựng đồng thuận xã hội; là cầu nối quan trọng trong việc truyền tải, phản ánh ý chí của các tầng lớp nhân dân tới Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời với các hình thức phong phú, đa dạng. Công tác giám sát, phản biện xã hội có bước tiến mới về chất lượng. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn được triển khai ngày càng thiết thực, sáng tạo, có chiều sâu, được Nhân dân hưởng ứng rộng rãi. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai hiệu quả, đa dạng các hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác vận động, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Phó Chủ tịch Trần Thắng, sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới, được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới, ngày càng sát với đời sống thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, thể hiện vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, nội dung, phương thức tập hợp các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận và đoàn thể ở một số nơi, nhất là ở cấp xã còn lúng túng, gặp một số khó khăn, chưa tạo được sự kết nối đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ; chuyển đổi số trong công tác Mặt trận chưa đồng đều...

Quang cảnh Hội thảo.

Từ thực tiễn đó, Phó Chủ tịch Trần Thắng cho biết, Hội thảo lần này nhằm thảo luận làm rõ, cụ thể hơn một số vấn đề lý luận và yêu cầu thực tiễn đặt ra cần đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam; đánh giá khách quan thực trạng phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp trong bối cảnh mới, nhất là ở địa phương, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và đề xuất các mô hình, giải pháp phù hợp để đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

"Hội thảo là dịp để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lắng nghe các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu là cán bộ Ủy ban MTTQ các cấp cùng thảo luận làm rõ thêm các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện một trong các Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" - Phó Chủ tịch Trần Thắng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Trần Thắng khẳng định, kết quả của Hội thảo góp phần cung cấp cơ sở khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam theo hướng thực chất, hiệu quả. Đồng thời cung cấp tư liệu có giá trị thực tiễn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ 2026-2031.