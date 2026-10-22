Đổi mới phương thức, giảm sức lao động cho công nhân môi trường

Vượt khó, giữ phố phường sạch đẹp

Làm việc tại địa bàn trung tâm Thủ đô, nơi tập trung đông người dân, khách du lịch và thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, sự kiện lớn, với chị Ninh Thị Loan, công nhân Urenco – chi nhánh Hoàn Kiếm, niềm vui sau mỗi ca làm việc là nhìn thấy những tuyến phố, khu vực công cộng được thu dọn sạch sẽ, sẵn sàng đón người dân và du khách.

Chị Ninh Thị Loan trong một ca làm việc tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Huy

Chia sẻ về công việc, chị Loan cho biết, vào những dịp lễ, Tết hoặc khi Hà Nội tổ chức các sự kiện lớn, lượng người tập trung tại khu vực hồ Hoàn Kiếm tăng cao, kéo theo nhu cầu thu dọn rác sau các chương trình, lễ hội. Với nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực này, chị Loan cùng đồng nghiệp luôn chủ động phối hợp, nhanh chóng thu gom rác để giữ gìn cảnh quan.

“Vào những dịp có sự kiện lớn, anh chị em công nhân chúng tôi thường phải tăng ca, làm việc nhiều hơn. Sau mỗi chương trình bắn pháo hoa, chúng tôi cố gắng thu dọn thật nhanh, chỉ trong khoảng 1-2 giờ là khu vực hồ Hoàn Kiếm lại sạch đẹp, sẵn sàng đón người dân và du khách đến tham quan”, chị Loan chia sẻ.

Công việc có những thời điểm tăng cường, song việc cải tiến phương tiện và tổ chức thu gom hợp lý đang góp phần hỗ trợ, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho người lao động. Từ thu gom thủ công đến sử dụng phương tiện cơ giới, các quy trình từng bước được điều chỉnh để phù hợp hơn với đặc điểm địa bàn và yêu cầu duy trì vệ sinh môi trường.

Việc đưa cơ giới hóa vào thu gom rác đã giúp giảm đáng kể sức lực mà công nhân phải bỏ ra, đồng thời hỗ trợ quá trình vận chuyển, thu dọn rác diễn ra thuận tiện hơn. Những thay đổi này có ý nghĩa thiết thực đối với người lao động, nhất là trong bối cảnh công việc đòi hỏi phải di chuyển thường xuyên và duy trì chất lượng vệ sinh trên các tuyến phố.

Xe đạp điện được đưa vào phục vụ duy trì vệ sinh ban ngày giúp công nhân chủ động tuần tra, kịp thời thu gom lượng rác phát sinh. Ảnh: Khánh Huy

Theo chị Nguyễn Thị Huê, công nhân Urenco Hoàn Kiếm, đặc thù khu vực phố cổ có lượng rác phát sinh lớn, trong khi điều kiện đường phố và không gian thu gom có những hạn chế nhất định. Việc chuyển sang sử dụng phương tiện cơ giới, sau đó điều chỉnh phương án thu gom bằng xe ba bánh, đã góp phần giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

“Mỗi lần thay đổi phương thức làm việc đều đòi hỏi công nhân làm quen với quy trình mới. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp giữa người lao động và những điều chỉnh trong tổ chức công việc của lãnh đạo công ty, các phương án từng bước được triển khai phù hợp hơn với thực tế”- chị Huê bày tỏ.

Tăng cường phương tiện, cải thiện điều kiện lao động

Địa bàn Hoàn Kiếm tập trung đông khách du lịch, lượng người qua lại lớn nên yêu cầu duy trì vệ sinh môi trường luôn đặt ra thường xuyên. Dù vậy, niềm vui của những công nhân môi trường ở đây là được góp sức làm sạch đường phố, mang lại không gian công cộng gọn gàng, sạch đẹp cho người dân và du khách.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Giám đốc Urenco - Chi nhánh Hoàn Kiếm trao đổi, động viên công nhân chi nhánh. Ảnh: Khánh Huy

Kể về niềm vui trong công việc, chị Nguyễn Thị Hồng, công nhân Urenco – chi nhánh Hoàn Kiếm ví công nhân vệ sinh môi trường như những “bác sĩ đường phố”, góp phần chăm sóc môi trường sống thông qua công việc thu gom rác, giữ gìn cảnh quan.

“Chúng tôi mong muốn mỗi người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định và hạn chế các hành vi gây mất vệ sinh nơi công cộng. Khi cộng đồng cùng chung tay, công việc của lực lượng vệ sinh môi trường sẽ thuận lợi hơn, hiệu quả giữ gìn cảnh quan cũng được nâng cao”- chị Nguyễn Thị Hồng bày tỏ.

Chia sẻ tại talkshow "Một giờ với những người làm đẹp thành phố" do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV), Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) tổ chức sáng 22-10, bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Giám đốc Urenco - Chi nhánh Hoàn Kiếm cho biết, ban lãnh đạo tổng công ty và chi nhánh luôn quan tâm tìm giải pháp giảm sức lao động cho công nhân, đặc biệt là lao động nữ. Hiện lao động nữ chiếm hơn 60% tổng số công nhân, giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động của đơn vị. Vì vậy, đầu tư trang thiết bị và đổi mới phương thức sản xuất được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Thời gian qua, công ty ưu tiên đưa các trang thiết bị mới về chi nhánh để phục vụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình. Trong đó, xe đạp điện được đưa vào phục vụ duy trì vệ sinh ban ngày, giúp công nhân chủ động, kịp thời thu gom lượng rác phát sinh trên đường phố, nhất là rác do khách du lịch và người đi đường thải bỏ.

Bên cạnh đó, chi nhánh đang thí điểm sử dụng xe điện ba bánh để thu gom rác, hướng tới giảm các điểm tập kết, trung chuyển rác trên đường phố. Đây là giải pháp được nghiên cứu từ đặc điểm thực tế của địa bàn Hoàn Kiếm, nơi có nhiều tuyến phố nhỏ, ngõ hẹp, mật độ giao thông cao. Việc bố trí các điểm tập kết và phương tiện thu gom cồng kềnh có thể ảnh hưởng đến giao thông, trong khi yêu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường vẫn cần được bảo đảm thường xuyên.

Nhiều đổi mới trong quy trình phân loại rác mang lại hiệu quả tích cực, giảm thiểu sức lao động cho công nhân. Ảnh: Khánh Huy

Theo bà Nguyễn Thúy Hằng, bài toán đặt ra là tổ chức thu gom rác kịp thời, duy trì đường phố sạch sẽ, đồng thời hạn chế hình thành các điểm tập kết và giảm sức lao động cho công nhân. Qua quá trình triển khai bước đầu, việc sử dụng xe đạp điện và thí điểm xe điện ba bánh đã mang lại những hiệu quả tích cực. Các điểm tập kết rác được giảm bớt, lượng rác phát sinh đột xuất được thu gom nhanh hơn, góp phần cải thiện cảnh quan đường phố.

Đáng chú ý, việc sử dụng phương tiện cơ giới hỗ trợ công nhân di chuyển, thu gom rác thay vì phải dùng sức đẩy những thùng rác lớn, nặng đã góp phần giảm đáng kể sự vất vả trong quá trình làm việc. Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu từng bước hiện đại hóa hoạt động vệ sinh môi trường tại khu vực trung tâm thành phố.

Thực tế cho thấy, để giữ gìn phố phường sạch đẹp, bên cạnh tinh thần trách nhiệm của công nhân, việc đổi mới công nghệ, đầu tư phương tiện và tổ chức công việc phù hợp có vai trò quan trọng. Khi người lao động được hỗ trợ tốt hơn về điều kiện làm việc, hiệu quả thu gom rác và chất lượng vệ sinh môi trường cũng có thêm điều kiện được nâng cao.

Cùng với đó, ý thức của người dân và du khách trong việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng sẽ góp phần giảm lượng rác phát sinh không đúng nơi quy định, hỗ trợ lực lượng công nhân hoàn thành nhiệm vụ.

Sự phối hợp giữa doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng chính là nền tảng để xây dựng môi trường làm việc thuận lợi hơn cho công nhân vệ sinh, đồng thời giữ gìn hình ảnh Hà Nội văn minh, thân thiện, sạch đẹp trong mắt người dân và du khách.

Đoàn các nhà báo phỏng vấn nữ công nhân Urenco. Ảnh: P.H

Nằm trong chuỗi các sự kiện thuộc Chương trình truyền thông "An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường" năm 2026, sáng 22-10, Ban tổ chức triển khai chuyến đi thực tế cho các nhà báo và tổ chức talkshow "Một giờ với những người làm đẹp thành phố"...