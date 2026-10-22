Đổi mới phương thức điều hành, khơi thông nguồn lực doanh nghiệp

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp; coi việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, nâng cao hiệu quả đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; vận hành hiệu quả cơ chế chăm sóc doanh nghiệp, thành lập tổ công tác do một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm tổ trưởng để trực tiếp theo dõi, đôn đốc giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh QUANG THỌ)

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần rà soát từng kiến nghị, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn và kết quả giải quyết, tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền, không để tình trạng chậm trễ kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiến độ triển khai các dự án.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai, minh bạch quy trình giải quyết công việc, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và hoạt động xuất nhập khẩu.

Các sở, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham dự Hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Về phía thành phố sẽ chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, nguồn vốn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao; khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu. Đặc biệt, các sở, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu, chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ và tập trung giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách nhà nước.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: QUANG THỌ)

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp thành phố như: Tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất và hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, dự án đầu tư ngoài ngân sách. Đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt thành lập mới khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Theo thống kê, đến ngày 21/10, thành phố có 2.795 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 93,2% kế hoạch năm, với tổng vốn đăng ký 39.895 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên 14.300 doanh nghiệp. Tổng thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân đến ngày 20/10 đạt 47.498 tỷ đồng. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Được biết, trong 9 tháng qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức 10 hội nghị chuyên đề gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực; qua đó giải quyết gần 200 kiến nghị liên quan thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng, môi trường, xuất nhập khẩu, logistics, thương mại, du lịch và dịch vụ…