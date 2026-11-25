Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương Bùi Quốc Huân thông báo chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường thôn Tiêng Liêng đến người dân

Đổi mới công tác tư tưởng từ cơ sở

Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt đã chủ động đổi mới công tác tư tưởng về sát cơ sở, từng địa bàn dân cư, tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa không gian thực và không gian số. Trong đó, duy trì chế độ sinh hoạt tư tưởng tổ dân phố, khu dân cư; đưa nội dung công tác tư tưởng vào sinh hoạt chi bộ và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Các thông tin về chủ trương, chính sách đều được số hóa và chuyển tải qua trang thông tin điện tử của phường và hệ thống các nhóm Zalo cộng đồng, nội dung được thiết kế ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu thông qua các infographic, video clip sinh động. “Ban Thường vụ Đảng ủy phường phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường phụ trách, theo dõi địa bàn các chi bộ, tổ dân phố. Chủ động nắm, định hướng, xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng ngay tại cơ sở, bảo đảm đưa thông tin đến với người dân kịp thời, đầy đủ, hai chiều, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng đối tượng”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lang Biang - Đà Lạt Trần Thị Chúc Quỳnh cho biết.

Phường Lang Biang - Đà Lạt duy trì chế độ sinh hoạt tư tưởng tổ dân phố, khu dân cư

Gần dân, lắng nghe dân, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những vấn đề từ cơ sở là yêu cầu được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 25-NQ/TW. Tại xã Lạc Dương, công tác tư tưởng không chỉ truyền đạt chủ trương, chính sách mà còn chú trọng lắng nghe, trao đổi, giải thích, nhất là với những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, quyền lợi của người dân. Mới đây, lãnh đạo xã đã tổ chức họp dân thông báo chủ trương đầu tư và thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường thôn Tiêng Liêng. Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương Bùi Quốc Huân, việc tổ chức thông báo, trao đổi trực tiếp với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện. Đồng thời kịp thời nắm bắt, giải quyết những ý kiến, kiến nghị, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai, qua đó, tạo sự đồng thuận của người dân.

Củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 132-KH/TU, ngày 29/9/2026 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới và Kế hoạch số 08-KH/TW của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Theo đó, công tác tư tưởng được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, với phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”. Trọng tâm là chuyển từ quản lý thông tin sang chủ động dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; đồng thời kết hợp chặt chẽ hoạt động trên không gian thực và không gian số. Kế hoạch xác định 3 khâu đột phá, gồm: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội; chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số; bảo đảm về đội ngũ cán bộ, cơ chế, chính sách, dữ liệu, công nghệ, hạ tầng, công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá.

Lâm Đồng chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới giáo dục lý luận chính trị; nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển lý luận; đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết và truyền thông chính sách. Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo đảm an ninh tư tưởng; xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân; chuẩn mực ứng xử trong xã hội và trên không gian số; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối ngoại và thông tin đối ngoại của tỉnh.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW không đo bằng số hội nghị đã tổ chức hay số văn bản đã ban hành, mà đo bằng 3 điều rất cụ thể: người dân có được nghe thông tin đúng, sớm và đủ hay không; những bức xúc ở cơ sở có được phát hiện và giải quyết ngay từ nơi phát sinh hay không; và niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ có dày lên từng năm hay không. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Trong đó, ưu tiên nguồn lực cho 2 nhóm nhiệm vụ có tính nền tảng, quyết định chất lượng công tác tư tưởng từ tỉnh đến cơ sở. Thứ nhất, tiếp nhận, bảo đảm điều kiện kết nối, vận hành hệ thống giải pháp kỹ thuật tổng thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương xây dựng, chuyển giao; bảo đảm cổng kết nối an toàn và trang bị đồng bộ cho Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, ban chỉ đạo/ban công tác 35 các đảng ủy trực thuộc. Nhóm nhiệm vụ thứ 2 gồm: đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng hạ tầng, thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở; tập trung xây dựng hệ thống thông tin cơ sở, bảo đảm kết nối với hệ thống thông tin nguồn, số hóa truyền thanh cấp xã, xây dựng bảng tin, cụm thông tin cổ động và hệ thống dữ liệu dùng chung. Trong đó, ưu tiên xã biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng lõm sóng; thực hiện cơ chế đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở.

Bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, Lâm Đồng đang từng bước đổi mới phương thức công tác tư tưởng, tạo nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc, củng cố niềm tin và đồng thuận xã hội. Qua đó, xây dựng Đảng vững mạnh từ tư tưởng đến hành động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.