Tại Hội thảo “Giải pháp mở rộng tiếp cận thẻ tín dụng nội địa cho người lao động, đẩy lùi tín dụng đen”, ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, đến hết tháng 9/2026, cả nước có 17 tổ chức phát hành thẻ tín dụng nội địa với hơn 7,4 triệu thẻ đang lưu hành, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2025. Trong giai đoạn 2021-2025, số lượng thẻ tín dụng nội địa phát hành tăng bình quân 88%/năm.

Mặc dù có tốc độ tăng trưởng cao, thẻ tín dụng nội địa hiện mới chiếm khoảng 35% tổng số thẻ tín dụng đang lưu hành trên thị trường và vẫn tập trung chủ yếu tại một số ít ngân hàng, công ty tài chính. Bên cạnh đó, việc mở rộng khả năng tiếp cận và sử dụng sản phẩm này đối với công nhân, người lao động còn gặp những rào cản về phương thức thẩm định tín dụng, thiết kế sản phẩm, chi phí sử dụng và mạng lưới chấp nhận thanh toán.

Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chia sẻ tại Hội thảo

Theo ông Lê Anh Dũng, một bộ phận công nhân có thu nhập không cao, biến động hoặc đến từ nhiều nguồn, trong khi hồ sơ chứng minh thu nhập và lịch sử tín dụng có thể chưa đầy đủ. Phương thức thẩm định chủ yếu dựa trên chứng từ truyền thống có thể chưa phản ánh hết dòng tiền và khả năng trả nợ thực tế của nhóm khách hàng này.

Do đó, các tổ chức tín dụng có thể nghiên cứu kết hợp thông tin thu nhập qua tài khoản, dòng tiền, lịch sử giao dịch và lịch sử trả nợ trên cơ sở bảo đảm sự đồng ý của khách hàng và có cơ chế bảo vệ dữ liệu phù hợp.

Từ thực tiễn hoạt động ngân hàng, ông Hoàng Hải Vương, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank cho rằng, không phải người lao động không có nhu cầu tín dụng hoặc không có khả năng trả nợ, mà nhiều khi ngân hàng chưa có phương thức tiếp cận và đánh giá phù hợp với đặc điểm của họ.

Ông Vương đề xuất phát triển thẻ tín dụng nội địa theo nguyên tắc “High volume, high tech” – tiếp cận khách hàng trên quy mô lớn kết hợp với ứng dụng công nghệ. Thay vì phát triển từng khách hàng riêng lẻ, ngân hàng có thể phân nhóm khách hàng theo ngành nghề, doanh nghiệp, khu công nghiệp, mức thu nhập và hình thức trả lương.

Chẳng hạn, công nhân trong các ngành điện tử, dệt may, da giày, chế biến thực phẩm có những đặc điểm khác nhau về thu nhập, thời gian làm việc và tính ổn định của dòng tiền. Việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu không chỉ giúp giảm chi phí phục vụ mà còn hỗ trợ ngân hàng nâng cao chất lượng thẩm định, cá thể hóa hạn mức tín dụng và kiểm soát rủi ro.

Tuy nhiên, mở rộng quy mô tiếp cận không đồng nghĩa với nới lỏng điều kiện cấp tín dụng. Cũng theo đại diện Nam A Bank, thay vì lấy hạn mức tối đa có thể cấp làm mục tiêu, ngân hàng cần căn cứ vào mức dư nợ an toàn mà người lao động có thể hoàn trả. Hạn mức ban đầu cần phù hợp, có thể tăng dần dựa trên hành vi chi tiêu và lịch sử trả nợ; ngày thanh toán phù hợp với chu kỳ nhận lương, lãi suất và phí minh bạch, dễ hiểu.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS)

Bên cạnh đổi mới phương thức cấp tín dụng, chi phí sử dụng và tính tiện lợi trong thanh toán cũng là những yếu tố cần được quan tâm khi phát triển thị trường thẻ tín dụng nội địa.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đánh giá, thẻ tín dụng nội địa có lợi thế về chi phí phát hành và sở hữu thẻ so với thẻ tín dụng quốc tế, trong khi sở hữu các tính năng và công nghệ tương đương như thanh toán không tiếp xúc, thanh toán trả góp, số hóa thẻ trên thiết bị di động, thời gian miễn lãi lên tới 55 ngày.

Hiện NAPAS cùng các tổ chức thành viên đã xây dựng hệ sinh thái thẻ thanh toán nội địa với hơn 84 triệu thẻ đang lưu hành. Với hạ tầng thanh toán hiện có, thẻ tín dụng nội địa có thể đáp ứng nhiều nhu cầu chi tiêu thường xuyên của người lao động, từ sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thanh toán tiền điện, nước đến mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ sinh hoạt.

Dư địa mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ cũng đến từ việc ứng dụng các công nghệ thanh toán mới. Theo đại diện NAPAS, thay vì đầu tư thiết bị POS truyền thống với chi phí cao, các hộ kinh doanh, tiểu thương có thể sử dụng giải pháp SoftPOS, biến điện thoại thông minh thành thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ. Qua đó, giúp mở rộng phạm vi sử dụng thẻ tín dụng nội địa và gia tăng sự thuận tiện trong thanh toán của người dân.

Về vấn đề này, Phó Vụ trưởng Lê Anh Dũng đề xuất NAPAS, các ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ tăng cường tích hợp thẻ vào POS, SoftPOS và phần mềm bán hàng, nghiên cứu giải pháp giảm chi phí tham gia cho các hộ kinh doanh nhỏ. Việc mở rộng điểm chấp nhận thanh toán cần ưu tiên các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ, cửa hàng tiện ích, nhà thuốc và những điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người lao động.

Cùng với đó, các ngân hàng có thể phối hợp với doanh nghiệp sử dụng lao động, tổ chức công đoàn để tiếp cận khách hàng ngay tại nơi làm việc, kết hợp cung cấp sản phẩm tín dụng với giáo dục tài chính cá nhân. Phát triển thị trường thẻ tín dụng nội địa, do đó, cần có sự đồng bộ từ khâu tiếp cận khách hàng, thẩm định tín dụng, thiết kế sản phẩm đến mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán. Đây cũng là những yếu tố để nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ, từng bước đưa nguồn tín dụng chính thức đến gần hơn với công nhân, người lao động.