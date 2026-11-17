Nhiều diện tích sản xuất rau tại xã Vân Hồ được đầu tư hệ thống nhà màng công nghệ cao.

Thời điểm này, thời tiết tại xã vùng cao Vân Hồ đã chuyển lạnh kèm theo mưa rét, sương mù, nhưng bên trong các khu nhà lưới của HTX Nông Xanh tại tiểu khu Sao Đỏ 1, không khí lao động vẫn diễn ra tất bật. Gần chục nhân công đang hối hả thu hoạch dưa chuột baby, cà chua, ớt chuông, bí để kịp đóng thùng, vận chuyển lên xe đưa xuống các tỉnh miền xuôi.

Anh Lưu Tùng Định, Giám đốc HTX Nông Xanh, phấn khởi nói: Vụ đông năm nay, HTX đang sản xuất hơn 20 ha các loại rau, củ, quả theo quy trình hữu cơ, an toàn. Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường, HTX đã đầu tư xây dựng 15.000 m² nhà lưới hiện đại; 80% diện tích canh tác được lắp đặt đồng bộ hệ thống tưới tự động, kết hợp công nghệ bảo quản sau thu hoạch. Việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất giúp HTX chủ động được thời vụ, giảm thiểu rủi ro do về thời tiết và nâng cao chất lượng nông sản. Các sản phẩm chủ yếu cung ứng trực tiếp cho hệ thống siêu thị, nhà hàng tại các tỉnh miền xuôi, được người tiêu dùng tin tưởng, ưa chuộng. Từ tháng 10 đến nay, HTX đã cung ứng ra thị trường khoảng 200 tấn rau, củ các loại; tạo việc làm ổn định cho gần 20 lao động địa phương.

Nông dân tiểu khu Sao Đỏ 1 áp dụng mái vòm thấp phòng sương muối cho rau màu.

Xã Vân Hồ là một trong những địa phương có vùng trồng rau màu lớn, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng cho các nhà máy chế biến, thị trường miền xuôi. Vụ đông năm nay, toàn xã sản xuất 300 ha rau màu, tập trung chủ yếu tại các bản Suối Lìn, Mường Men, Hang Trùng 1, Hang Trùng 2 và tiểu khu Sao Đỏ với các loại cây ngắn ngày như cà chua, cải bắp, cải kale, su hào, đậu đỗ... Sản lượng hằng năm đạt gần 2.000 tấn. Để bảo đảm cây trồng phát triển tốt, chính quyền địa phương đã tích cực vận động các hộ nông dân, HTX đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn với sản xuất theo quy trình hữu cơ, an toàn.

Nông dân HTX Nông Xanh chăm sóc rau vụ đông trong nhà lưới.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hồ, cho biết: Đến nay, toàn xã có trên 30.000 m² nhà lưới, nhà màng, mái vòm thấp chống sương muối; gần 60 ha diện tích sản xuất ứng dụng hệ thống tưới nước tự động; 16 ha rau màu được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ đổi mới phương thức canh tác, giá trị thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích sản xuất rau màu đạt khoảng 70 triệu đồng/ha. Sản xuất rau vụ đông đã khẳng định được hiệu quả kinh tế rõ nét, trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình trên địa bàn vào dịp cuối năm.

Nông dân HTX Nông Xanh thu hoạch bí.

Đồng hành cùng bà con nông dân, UBND xã Vân Hồ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bám sát cơ sở, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật làm đất, xuống giống và phòng trừ sâu bệnh. Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức 6 lớp tập huấn, hội thảo phổ biến kiến thức sản xuất nông nghiệp hữu cơ, an toàn cho hơn 300 lượt hộ nông dân tham gia, giúp bà con từng bước làm chủ công nghệ trong sản xuất.

Sản phẩm nông sản Vân Hồ được thương lái thu mua vận chuyển đi tiêu thụ trong ngày.

Bà Đinh Thị Loan ở bản Hang Trùng 1, xã Vân Hồ, thông tin: Vụ đông này, gia đình trồng hơn 1 ha cà chua và rau xanh các loại, trong đó có trên 7.000 m² nhà lưới. Nhờ áp dụng quy trình sản xuất an toàn, có mái che chắn sương muối nên diện tích rau phát triển đồng đều, mẫu mã đẹp, thu hoạch đến đâu đều được thương lái đến tận vườn thu mua hết đến đó. Dịp cuối năm, nhu cầu thị trường tăng cao nên gia đình phải thuê thêm 4 lao động địa phương để đẩy nhanh tiến độ chăm sóc và thu hoạch để kịp giao cho các thương lái. Vụ đông năm nay, gia đình tôi dự kiến thu nhập trên 350 triệu đồng.

Thực tế sản xuất tại xã Vân Hồ cho thấy, việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cao vào canh tác rau vụ đông đang mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản sạch Vân Hồ vươn xa trên thị trường.