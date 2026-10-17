Đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong kỷ nguyên AI

Các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu dự lễ khai mạc Hội thảo Quốc tế về Giảng dạy Tiếng Anh lần thứ 8 (ICELT 2026). Ảnh: USSH.

Diễn ra trong hai ngày 16 và 17/10/2026 tại TPHCM, Hội thảo Quốc tế về Giảng dạy Tiếng Anh lần thứ 8 (ICELT 2026) tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà nghiên cứu và giảng viên trong nước, quốc tế trao đổi về xu hướng, thách thức và phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong thời đại AI.

Đổi mới giảng dạy tiếng Anh trong bối cảnh AI

Với chủ đề "Hướng tới việc dạy và học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai trong thời đại trí tuệ nhân tạo" (Towards ESL in the Age of AI), hội thảo tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt là việc tích hợp AI, phát triển năng lực giao tiếp liên văn hóa và hướng đến tính bền vững trong giáo dục ngôn ngữ.

GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: USSH.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, nhận định chủ đề năm nay có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh công nghệ đổi mới nhanh chóng, nhất là khi Việt Nam đã xác định việc dạy và học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học là một mục tiêu quốc gia.

Theo bà, hội thảo là diễn đàn để các đại biểu trao đổi về xu hướng, thách thức và những hướng đi trong giảng dạy tiếng Anh trước sự phát triển của AI.

ICELT 2026 tập trung thảo luận những xu hướng mới trong giáo dục ngôn ngữ, đặc biệt là tác động của AI và các phương pháp phát triển năng lực tiếng Anh cho người học.

Tại các phiên diễn giả chính và báo cáo chuyên đề, các tham luận phân tích việc tích hợp công cụ phân tích cảm xúc vào giảng dạy, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thực hành phản tư nhằm hạn chế tình trạng người học phụ thuộc vào thuật toán, suy giảm tính chủ động trong tư duy khi sử dụng AI tạo sinh (GenAI).

Song song đó, tọa đàm về Đọc mở rộng (Extensive Reading) tập trung trao đổi thực trạng, triển vọng và giải pháp phát triển văn hóa đọc tiếng Anh tại Việt Nam.

ThS. Trần Nguyễn Quỳnh Như trình bày tham luận với chủ đề "Prompt Engineering for EFL Teachers: Using AI to Create Quizzes and Flashcards" (tạm dịch: Kỹ thuật viết câu lệnh cho AI dành cho giáo viên tiếng Anh: Ứng dụng AI tạo câu hỏi trắc nghiệm và thẻ ghi nhớ). Ảnh: L.Nam.

Hàng chục phiên tham luận song song và báo cáo poster tiếp tục khai thác nhiều vấn đề, từ sự phối hợp giữa con người và AI trong biên - phiên dịch, thiết kế hoạt động đánh giá lấy người học làm trung tâm đến ứng dụng AI hỗ trợ phát triển kỹ năng nói, viết và xây dựng học liệu số.

Các nội dung gợi mở hướng tiếp cận mới trong giảng dạy tiếng Anh, đặt ra yêu cầu khai thác công nghệ hiệu quả nhưng vẫn phát huy tư duy độc lập và vai trò chủ động của người học. Hội thảo khép lại với lễ trao giải thưởng Văn học dành cho người học ngôn ngữ (ERF Awards).

Kết nối học thuật, thúc đẩy hợp tác quốc tế

ICELT do Khoa Ngữ văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức định kỳ hai năm một lần, bắt đầu từ năm 2012.

Qua các kỳ tổ chức, hội thảo thu hút đông đảo chuyên gia giáo dục, nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia, trong đó có các nước Đông Nam Á, Australia, Mỹ và châu Âu.

Không chỉ tạo cơ hội trao đổi chuyên môn, ICELT còn góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh trong các lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa và văn học Anh - Mỹ, biên - phiên dịch; đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các trường đại học và viện nghiên cứu.

Các báo cáo tại hội thảo được trình bày và công bố trong kỷ yếu, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Đáng chú ý, tại kỳ ICELT 2024, nhiều bài báo đã được lựa chọn đăng trong ấn bản đặc biệt của Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ.

Các chuyên gia, giảng viên, sinh viên tại một phiên tham luận chuyên đề. Ảnh: L.Nam.

Theo GS.TS Ngô Thị Phương Lan, ICELT là một hoạt động trong chiến lược xây dựng mạng lưới đối tác và nhà nghiên cứu toàn cầu của nhà trường.

Với kỳ tổ chức năm 2026, hội thảo tiếp tục hướng đến kết nối các chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, quản lý và bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa; đồng thời khẳng định thế mạnh nghiên cứu, giảng dạy của Khoa Ngữ văn Anh và mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược.