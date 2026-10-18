Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị trong thời đại số

Đội ngũ giảng viên đóng vai trò quyết định của việc ứng dụng công nghệ trong các bài giảng lý luận chính trị.

Tại lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho học sinh ở Trung tâm Chính trị xã Chợ Đồn, hình ảnh, video và tư liệu được trình chiếu giúp các nội dung về lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng trở nên trực quan, sinh động, dễ tiếp thu. Thay vì chỉ nghe giảng và ghi chép, học viên được quan sát các sự kiện lịch sử, địa danh, theo dõi những mốc thời gian và trao đổi về nội dung bài học. Qua đó, kiến thức lý luận được truyền tải gần gũi hơn, khơi dậy hứng thú học tập ở học viên trẻ.

Em Chu Long An, học sinh lớp 12A4, Trường THPT Chợ Đồn, chia sẻ: "Việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy lý luận chính trị giúp các bài học trở nên gần gũi, sinh động, khiến học sinh chúng em dễ tiếp thu kiến thức hơn".

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên có thể thiết kế bài giảng điện tử, sử dụng video tư liệu minh họa các sự kiện lịch sử, khai thác văn bản và tài liệu chính thống dưới dạng số để học viên thuận tiện nghiên cứu. Tùy từng chuyên đề, các hình thức như trắc nghiệm trực tuyến, bài tập tình huống, thảo luận nhóm cũng được vận dụng nhằm kiểm tra mức độ tiếp thu, tăng tính tương tác và phát huy tính chủ động của người học.

Lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số cho cán bộ xóm, tổ dân phố tại Trung tâm Chính trị xã Phú Bình.

Đồng chí Ma Thị Oanh, Giám đốc Trung tâm Chính trị xã Chợ Đồn, cho rằng: Việc ứng dụng công nghệ cần phù hợp với nội dung từng chuyên đề và đối tượng học viên. Công nghệ không chỉ hỗ trợ trình chiếu mà còn tạo điều kiện để giảng viên đổi mới phương pháp truyền đạt, tăng thời gian trao đổi, phân tích và liên hệ thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả bài giảng.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 17 trung tâm chính trị cấp xã. Từ tháng 7-2025 đến tháng 6-2026, các trung tâm đã tổ chức 340 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho hơn 30.000 lượt học viên. Khối lượng công việc lớn, đối tượng đào tạo đa dạng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng bài giảng, năng lực giảng viên và phương pháp tổ chức học tập.

Đặc biệt, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, cán bộ, công chức cấp xã phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, trực tiếp giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Điều này đòi hỏi nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị không chỉ bảo đảm tính hệ thống, mà còn phải gắn với yêu cầu thực tiễn, giúp học viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng và vận dụng hiệu quả vào công tác chuyên môn.

Tiết học dành cho đối tượng Đảng tại Trung tâm Chính trị xã Chợ Đồn

Tại Trung tâm Chính trị phường Phan Đình Phùng, chuyển đổi số được triển khai với những cách làm cụ thể. Đồng chí Khúc Thái Giang, Giám đốc Trung tâm, cho biết: Đơn vị xây dựng “Tài liệu số thông minh”, sử dụng mã QR gắn với từng nội dung chuyên đề của các lớp bồi dưỡng. Đồng thời, từng bước triển khai mô hình “Lớp học 5.0”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy. Hoạt động thảo luận được tổ chức chủ yếu trên nền tảng số; câu hỏi trắc nghiệm và phiếu khảo sát được thực hiện qua Google Drive, giúp việc đánh giá nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn.

Yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy càng trở nên thiết thực trong quá trình tỉnh triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Khi địa bàn, quy mô dân cư và phương thức phối hợp công việc thay đổi, đội ngũ cán bộ cơ sở cần được trang bị kiến thức, kỹ năng số phù hợp với nhiệm vụ.

Các học sinh THPT tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lâm, Giám đốc Trung tâm Chính trị xã Phú Bình, nội dung bồi dưỡng cần chú trọng hướng dẫn cán bộ sử dụng điện thoại thông minh để tiếp nhận thông tin, khai thác các nhóm trao đổi công việc phù hợp; cập nhật, tổng hợp thông tin dân cư theo nhiệm vụ và phân quyền; tuyên truyền chủ trương, chính sách qua các kênh số chính thống; hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nhận biết nguy cơ lừa đảo trên mạng. Bên cạnh kiến thức lý luận, chương trình cần tăng cường thực hành, gắn với những tình huống cụ thể trong công việc hằng ngày.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy lý luận chính trị không chỉ là thay đổi phương tiện truyền tải kiến thức, mà còn hướng đến đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức học tập và gắn lý luận với thực tiễn. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng phù hợp, kết hợp với năng lực chuyên môn và phương pháp sư phạm của giảng viên. Đây là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, năng lực thực thi nhiệm vụ và kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.