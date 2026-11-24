Đó là nội dung đồng chí Nguyễn Thanh Bình, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, trong hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Phóng viên: Thưa đồng chí, Chỉ thị 07-CT/TW nhấn mạnh bước chuyển mạnh mẽ sang “thực hành” thực chất. Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ đổi mới phong trào “Tuổi cao-Gương sáng” như thế nào để việc thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tránh hình thức?

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình: Trước hết, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, việc triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW không chỉ dừng lại ở việc học tập, nghiên cứu, quán triệt mà quan trọng hơn là đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong hành động cách mạng; thể hiện trách nhiệm cao, tình cảm sâu sắc đối với Bác bằng việc làm, hình thành văn hóa chính trị, văn hóa công vụ đúng nghĩa phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, bồi đắp lý tưởng cách mạng, làm cho Đảng ta mãi là đạo đức, là văn minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa, tiếp nối và nhân lên truyền thống yêu nước, chí khí Diên Hồng trong thời hiện đại. Người là gương sáng mẫu mực về người cao tuổi Việt Nam, tinh thần tận tụy, cống hiến trọn đời vì sự nghiệp cách mạng. Noi gương sáng của Bác và làm theo lời Bác, các thế hệ người cao tuổi nước ta trong mọi thời kỳ lịch sử đã luôn sống, lao động, học tập, vượt mọi gian khổ hy sinh để lan tỏa và truyền động lực cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tháng 9/2026. (Ảnh: Hội Người cao tuổi Việt Nam cung cấp)

Đối với Hội Người cao tuổi Việt Nam, việc thực hiện Chỉ thị 07 cũng chính là yêu cầu đặt ra trong đổi mới phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao-Gương sáng”. Chúng tôi xác định phải làm cho phong trào thực sự trở thành động lực để người cao tuổi phát huy vai trò, kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín và trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng và xã hội; đồng thời khẳng định người cao tuổi không chỉ là đối tượng được chăm sóc mà còn là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện yêu cầu đó, theo tôi, cần tập trung vào 5 nội dung đổi mới trọng tâm:

Một là, đổi mới nội dung phong trào theo hướng cụ thể hóa việc học tập và thực hành làm theo Bác thành những việc làm thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Hai là, gắn phong trào “Tuổi cao-Gương sáng” với phát huy vai trò người cao tuổi trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Ba là, lấy trách nhiệm nêu gương sáng, tinh thần cống hiến của cán bộ Hội các cấp, nhất là người đứng đầu làm khâu đột phá.

Bốn là, đổi mới công tác đánh giá, biểu dương, khen thưởng, lấy kết quả và hiệu quả thực tế làm thước đo.

Năm là, đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, nhân rộng những giá trị tốt đẹp của người cao tuổi trong xã hội.

Đối với Hội Người cao tuổi Việt Nam, việc thực hiện Chỉ thị 07 cũng chính là yêu cầu đặt ra trong đổi mới phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao-Gương sáng”. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

Phóng viên: Thưa đồng chí, theo tinh thần nêu gương của Chỉ thị 07-CT/TW, đâu là những chuẩn mực cốt lõi mà đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp cần thực hiện để giữ vững vai trò “điểm tựa tinh thần” và uy tín tại cộng đồng dân cư?

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình: Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư khẳng định, Hội Người cao tuổi Việt Nam là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, do đó, những nhân tố nòng cốt của các cấp Hội phải thực sự tiêu biểu cho đức tính “đau đáu” với quê hương đất nước.

Theo tôi, điều cốt lõi nhất đối với cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp là phải gương mẫu về đạo đức, tận tụy với công việc, trách nhiệm với hội viên, gần gũi với người cao tuổi, nói đi đôi với làm, không chỉ nỗ lực vì công tác của Hội mà còn cổ vũ, khích lệ con cháu, cộng đồng gương mẫu thực hiện học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ Hội Người cao tuổi phải thực sự nêu gương từ những việc làm cụ thể, thiết thực; sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người cao tuổi. Uy tín của cán bộ Hội không chỉ thể hiện ở lời nói mà quan trọng hơn là ở hành động, sự tận tâm và hiệu quả công việc. Đó chính là nền tảng để xây dựng niềm tin, phát huy vai trò của tổ chức Hội và giữ vững vị thế “cây cao bóng cả” của người cao tuổi trong cộng đồng.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị, cá nhân tham gia Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026. (Ảnh: Hội Người cao tuổi Việt Nam cung cấp)

Phóng viên: Thực hành lời căn dặn “Tuổi già nhưng chí không già” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội có giải pháp đột phá nào để khơi thông nguồn lực từ gần 9 triệu người cao tuổi đang trực tiếp lao động, góp phần xây dựng hệ sinh thái kinh tế bạc và chuyển đổi xanh?

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình: Ngay khi trở về Tổ quốc sau 30 năm tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã có Lời hiệu triệu, khích lệ hào khí Diên Hồng của các bậc phụ lão ái quốc: "Phụ lão hô, Nhân dân hưởng ứng; Phụ lão làm, Nhân dân làm theo". Tiếp đó Bác cũng đã khích lệ: “Tuổi già nhưng chí không già/Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh”.

Làm theo lời Bác, Hội Người cao tuổi Việt Nam xác định người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần được chăm sóc, bảo vệ mà còn là nguồn lực xã hội quan trọng, có nhiều kinh nghiệm, tri thức, vốn sống và khả năng đóng góp cho phát triển đất nước. Với gần 9 triệu người cao tuổi đang tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, nhiều người được Đảng, Nhà nước vinh danh là Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Hội tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau đây.

Thứ nhất, khơi dậy và phát huy tiềm năng lao động, sản xuất, kinh doanh của người cao tuổi. Khuyến khích, hỗ trợ người cao tuổi tiếp tục tham gia phát triển kinh tế phù hợp với sức khỏe, năng lực và điều kiện của từng người; nhân rộng các mô hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi, chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã.

Thứ hai, tạo môi trường tốt để người cao tuổi tham gia sâu rộng vào phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc. Kết nối người cao tuổi với doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức khoa học-công nghệ và các cơ sở đào tạo nghề; hỗ trợ tiếp cận vốn, kiến thức quản trị, thương mại điện tử và chuyển đổi số. Qua đó, biến kinh nghiệm, tri thức và uy tín của người cao tuổi thành giá trị kinh tế thiết thực, hiệu quả, tiếp tục khẳng định ý chí, nghị lực của người cao tuổi trong kỷ nguyên mới.

Thứ ba, phát huy vai trò người cao tuổi trong chuyển đổi xanh. Vận động người cao tuổi tham gia kinh tế tuần hoàn, sản xuất sạch, nông nghiệp hữu cơ, bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh; đồng thời phát huy vai trò nêu gương, vận động con cháu và cộng đồng thay đổi thói quen tiêu dùng thông minh theo hướng an toàn, xanh, bền vững.

Thứ tư, đổi mới phương thức hoạt động của Hội, xây dựng các mô hình liên kết và hỗ trợ người cao tuổi khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh. Chú trọng tôn vinh, nhân rộng những điển hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi, sáng tạo, ứng dụng khoa học-công nghệ và có trách nhiệm với cộng đồng.

Người cao tuổi không chỉ là người thụ hưởng thành quả phát triển mà còn là chủ thể, là động lực và nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển. Khơi thông nguồn lực người cao tuổi chính là biến lợi thế về kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến thành giá trị kinh tế, xã hội; góp phần xây dựng hệ sinh thái kinh tế bạc, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Làm theo lời Bác, Hội Người cao tuổi Việt Nam xác định người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần được chăm sóc, bảo vệ mà còn là nguồn lực xã hội quan trọng, có nhiều kinh nghiệm, tri thức, vốn sống và khả năng đóng góp cho phát triển đất nước. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

Phóng viên: Theo yêu cầu của Chỉ thị 07-CT/TW, Hội Người cao tuổi Việt Nam kiến nghị những cơ chế ưu tiên nào nhằm “biến nguy thành cơ” trước tốc độ già hóa dân số hiện nay?

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình: Trước tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh, quan điểm của Hội Người cao tuổi Việt Nam là phải chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động thích ứng.

Theo đó, Hội kiến nghị Đảng, Nhà nước quan tâm một số cơ chế ưu tiên. Trước hết, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi; xây dựng chiến lược thích ứng với già hóa dân số đồng bộ, dài hạn, gắn với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với đó, tăng cường bảo đảm an sinh xã hội, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn và chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng.

Tiếp đến là cần sớm có chính sách khuyến khích phát triển kinh tế bạc, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các dịch vụ y tế, các loại hình cơ sở dưỡng lão, phục hồi chức năng; đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi còn sức khỏe, năng lực tiếp tục lao động, sản xuất, truyền nghề và đóng góp cho xã hội; cần có cơ chế hỗ trợ thiết thực để nhân rộng các mô hình chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng, nhất là Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, bảo đảm nguồn lực và điều kiện hoạt động cho Hội Người cao tuổi các cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu về người cao tuổi, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, an sinh và dịch vụ công.

Điều quan trọng là phải có cơ chế chính sách đồng bộ, nguồn lực tương xứng và sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, gia đình, doanh nghiệp, cộng đồng và tổ chức Hội. Thông điệp chúng tôi muốn nhấn mạnh là: Già hóa dân số không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội phát triển bền vững đất nước, xây dựng xã hội hài hòa, phồn vinh, hạnh phúc, trong đó người cao tuổi tiếp tục xứng danh với truyền thống vẻ vang, là điểm tựa non sông trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Người cao tuổi không chỉ cần được chăm sóc mà còn cần được tạo điều kiện để tiếp tục cống hiến. Đầu tư cho người cao tuổi chính là đầu tư cho tương lai và sự phát triển bền vững của đất nước; và điều quan trọng nhất là bồi đắp truyền thống văn hóa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, kết nối các thế hệ đương đại và tương lai.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc người cao tuổi Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Hội Người cao tuổi Việt Nam cung cấp)

Phóng viên: Quán triệt tư tưởng “dân là gốc”, Hội sẽ nhân rộng những mô hình nào ở cơ sở để vừa phát huy trí tuệ người cao tuổi khỏe mạnh, vừa bảo đảm người cao tuổi yếu thế không bị bỏ lại phía sau?

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình: Lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh sức mạnh vô biên dựa vào sức dân, lòng dân, trong đó các lớp người cao tuổi luôn trong mọi thời kỳ lịch sử luôn luôn là điểm tựa tinh thần bất diệt của dân tộc. Quán triệt sâu sắc tư tưởng “dân là gốc”, Hội Người cao tuổi Việt Nam xác định mọi hoạt động phải hướng về cơ sở, lấy người cao tuổi làm trung tâm, vừa phát huy vai trò chủ thể, kinh nghiệm, trí tuệ của người cao tuổi, vừa quan tâm chăm lo những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ nhất, Hội sẽ tập trung nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Đây là mô hình tiêu biểu, mang tính nhân văn sâu sắc, kết hợp giữa chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Thông qua các hoạt động tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ vốn, tình nguyện chăm sóc và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, mô hình tạo sự gắn kết, tương trợ trong cộng đồng, từng nhận được giải thưởng quốc gia, quốc tế về sáng kiến vì cộng đồng, vì già hóa khỏe mạnh.

Thứ hai, phát triển các mô hình người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; khuyến khích người cao tuổi còn sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm tiếp tục lao động sáng tạo, truyền nghề, tư vấn, hỗ trợ thế hệ trẻ khởi nghiệp, tham gia chuyển đổi số và phát triển kinh tế bạc.

Thứ ba, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe và tư vấn pháp luật cho người cao tuổi; đồng thời phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng gia đình văn hóa, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, Hội sẽ chú trọng các mô hình chăm sóc người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phát triển mạng lưới tình nguyện viên chăm sóc tại cộng đồng, kết nối nguồn lực xã hội, hỗ trợ cả về vật chất, sức khỏe và tinh thần. Điều quan trọng là phải thực hiện tốt phương châm: người cao tuổi khỏe mạnh thì tiếp tục cống hiến, người cao tuổi khó khăn thì được quan tâm chăm sóc, người cao tuổi yếu thế thì được bảo vệ và hỗ trợ kịp thời.

Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi phải luôn song hành với trách nhiệm chăm lo, bảo đảm quyền lợi và nâng cao chất lượng cuộc sống của tất cả người cao tuổi. Đó cũng chính là cách cụ thể hóa tư tưởng “dân là gốc”, xây dựng tổ chức Hội thực sự là mái nhà chung, là điểm tựa tin cậy của người cao tuổi ở mọi địa bàn dân cư.

Chúng tôi cho rằng, học tập và làm theo Bác Hồ phải đi từ việc nhỏ tới việc lớn, mỗi lời nói và việc làm của cán bộ Hội phải xuất phát từ lòng tương thân tương ái đối với người cao tuổi.

Phóng viên: Để thực hành phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống lan tỏa, người cao tuổi cả nước sẽ phát huy vai trò “nhân chứng lịch sử” ra sao nhằm bồi đắp bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới?

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình: Có thể nói, trải qua mọi giai đoạn lịch sử của đất nước, các thế hệ người cao tuổi đều là những nhân chứng - là kho báu lưu giữ, truyền bá các giá trị sống vì lý tưởng cách mạng, minh chứng sống động về truyền thống bất khuất, quật cường dân tộc.

Mỗi người cao tuổi, bằng chính cuộc đời, trải nghiệm và những năm tháng cống hiến của mình, đều có thể trở thành một người truyền lửa về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ. Cuộc đời cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những giá trị đạo đức, lý tưởng cách mạng thôi thúc các thế hệ người Việt Nam noi theo.

Để thực hành phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống lan tỏa trong cộng đồng, Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ tập trung phát huy vai trò nêu gương của người cao tuổi trên ba phương diện:

Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với một số cơ sở y tế tổ chức khám mắt, kiểm tra thị lực miễn phí cho người cao tuổi. (Ảnh: Hội Người cao tuổi Việt Nam cung cấp)

Thứ nhất, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Người cao tuổi, nhất là các cán bộ lão thành cách mạng, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, những người từng trải qua chiến tranh và các giai đoạn lịch sử của đất nước, cần tích cực tham gia các buổi nói chuyện truyền thống, giao lưu, tọa đàm tại trường học, địa phương, đơn vị. Những câu chuyện chân thực về lịch sử, về sự hy sinh, lòng quả cảm, tinh thần vượt khó và khát vọng độc lập, tự do sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, từ đó hun đúc lòng tự hào dân tộc, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm với Tổ quốc.

Thứ hai, lấy hành động nêu gương làm phương thức giáo dục thiết thực nhất. Học tập và thực hành phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở nhận thức hay lời nói, mà phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày, đúng như lời dạy của Bác Hồ: việc gì có lợi cho dân, cho nước thì phải hết sức làm.

Người cao tuổi là lớp người “tuổi cao chí khí càng cao” cần tiếp tục nêu gương về đạo đức, lối sống, tinh thần cần, kiệm, liêm, chính; sống trách nhiệm với gia đình, cộng đồng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính sự mẫu mực trong từng hành động, cách ứng xử và tinh thần cống hiến của người cao tuổi sẽ có sức thuyết phục sâu sắc đối với thế hệ trẻ.

Thứ ba, kết nối các thế hệ, khơi dậy khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên mới. Hội sẽ khuyến khích, nhân rộng các mô hình liên thế hệ, câu lạc bộ ông bà, cha mẹ, con cháu cùng tham gia hoạt động xã hội; tạo điều kiện để người cao tuổi truyền đạt kinh nghiệm, tri thức, kỹ năng sống, tinh thần khởi nghiệp, ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng cho thanh thiếu niên.

Đồng thời, phát huy vai trò người cao tuổi trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng xã hội học tập, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Hào khí Diên Hồng đã giúp cho “non sông nghìn thuở vững âu vàng”, tôi tin tưởng rằng, người cao tuổi nước nhà không chỉ trao truyền ký ức lịch sử mà còn trao truyền niềm tin, bản lĩnh và khát vọng tương lai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, người cao tuổi chính là điểm tựa tinh thần, là nguồn vốn kinh nghiệm và những tấm gương sống có giá trị đặc biệt, đó thực sự là cầu nối để khích lệ thế hệ trẻ là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!