Đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người bệnh

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trao tặng giải thưởng cho các thí sinh. Ảnh: BVCC

Với mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn, chuẩn hóa kỹ năng thực hành và xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tổ chức hội thi với quy mô lớn, thu hút sự tham gia của đông đảo điều dưỡng, hộ sinh trong toàn bệnh viện. Đây là hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích đội ngũ nhân viên y tế không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh.

Hội thi trải qua hai vòng thi quan trọng. Vòng thi thực hành diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11-9-2026 với 200 quy trình kỹ thuật, giúp đánh giá năng lực thực hành, khả năng tuân thủ quy trình chuyên môn và ý thức bảo đảm an toàn người bệnh của các thí sinh. Tiếp đó, vòng thi lý thuyết được tổ chức ngày 17-9-2026, kiểm tra kiến thức chuyên môn và khả năng vận dụng kiến thức trong công tác chăm sóc, điều dưỡng.

Hội thi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ nhân viên của bệnh viện. Ảnh: BVCC

Sau các vòng thi, 21 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước vào vòng Chung kết. Ban Giám khảo có sự tham gia của Chủ tịch Hội Điều dưỡng Hà Nội, đại diện Sở Y tế, đại diện lãnh đạo bệnh viện và phòng điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn và tính khách quan trong đánh giá.

Tại vòng Chung kết diễn ra ngày 8-10-2026, các thí sinh thể hiện kiến thức, bản lĩnh chuyên môn, sự tự tin và phong thái thanh lịch qua các phần thi. Bên cạnh năng lực nghề nghiệp, phần trình diễn trang phục blouse, áo dài cùng các phần thi tài năng đã tạo nên những dấu ấn riêng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người điều dưỡng, hộ sinh trong môi trường bệnh viện.

Phần thi năng khiếu của thí sinh. Ảnh: BVCC

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chia sẻ, hội thi năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong giai đoạn toàn bệnh viện triển khai Bộ Dịch vụ Tận Tâm. Đây là cam kết của từng khoa, phòng về cách thức phục vụ người bệnh, hướng tới xây dựng môi trường khám, chữa bệnh chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện.

Tinh thần tận tâm được thể hiện từ những hành động cụ thể trong công việc hằng ngày. Đó là tác phong chuẩn mực trong trang phục, cử chỉ, lời nói; sự chu đáo, chủ động theo dõi và chăm sóc người bệnh mà không cần chờ gọi. Đó còn là khả năng giao tiếp tự tin, biết lắng nghe, giải thích rõ ràng, thấu đáo, giúp người bệnh và người nhà hiểu hơn về quá trình chăm sóc, điều trị.

Theo PGS.TS Đỗ Đình Tùng, trong từng thao tác chuyên môn, người điều dưỡng cần giữ vững tinh thần chuyên nghiệp, tuân thủ quy trình kỹ thuật và đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu. Sự kết hợp giữa chuyên môn vững vàng, kỹ năng thành thạo và thái độ tận tâm chính là nền tảng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo đảm an toàn và mang lại sự hài lòng cho người bệnh.

Ban Giám đốc bệnh viện tặng cờ lưu niệm cho các thí sinh. Ảnh: BVCC

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã vinh danh những thí sinh có thành tích nổi bật. Giải Nhất thuộc về điều dưỡng Trần Thị Minh Thúy, phòng Kế hoạch tổng hợp. Hai giải Nhì được trao cho hộ sinh Nguyễn Thị Yến, khoa Sơ sinh và điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Phương, khu Khám bệnh theo yêu cầu. Hai giải Ba thuộc về điều dưỡng Dương Thị Hà Anh, khoa Thăm dò chức năng và điều dưỡng Hồ Huyền Trâm, khoa Nội Thận - Tiết niệu.

Ở hạng mục giải thưởng đặc biệt, danh hiệu Gương mặt được yêu thích nhất thuộc về điều dưỡng Nguyễn Huy Đạt, khoa Răng Hàm Mặt. Danh hiệu Điều dưỡng Tài năng được trao cho hộ sinh Nguyễn Thị Yến, khoa Sơ sinh.