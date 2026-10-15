Đổi mới phát triển Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân

Công ty CP Tập đoàn Bệnh viện TNH luôn quan tâm công tác phát triển Đảng. Ảnh: TH

Không thể phủ nhận những bước tiến trong công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp tư nhân thời gian. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng khu vực này vẫn gặp những rào cản mang tính đặc thù.

Một bộ phận chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn nặng tư duy lợi nhuận là trên hết, xem các hoạt động đoàn thể, tổ chức đảng ảnh hưởng đến thời gian sản xuất kinh doanh. Nhiều người lao động vẫn tư duy vào Đảng sẽ vướng bận thêm hoặc bị xem xét khắt khe.

Ngoài ra, việc thẩm tra, xác minh lý lịch hay quy trình kết nạp trong các doanh nghiệp không có tổ chức đảng cơ sở đôi khi gặp khó do tính biến động nhân sự cao, trong khi đa số phương thức sinh hoạt còn máy móc, chưa thu hút được lực lượng lao động trẻ, năng động.

Chỉ thị 12-CT/TW ra đời kịp thời để phá vỡ những “nút thắt” này, đòi hỏi công tác tạo nguồn không thể dừng lại ở những khẩu hiệu chung chung mà phải đi vào thực chất, giải quyết trúng và đúng những trăn trở của cả doanh nghiệp lẫn người lao động.

Để chỉ thị đi vào cuộc sống, đầu tiên là phải thay đổi nhận thức từ cả hai phía. Về phía cấp ủy đảng, cần xem doanh nghiệp tư nhân là môi trường lao động sáng tạo, nơi tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao, chứ không phải là "vùng trắng" khó tiếp cận.

Chủ doanh nghiệp cần được thuyết phục bằng thực tiễn rằng tổ chức đảng và đảng viên vững mạnh là hạt nhân đoàn kết giúp doanh nghiệp ổn định nhân sự, phát triển bền vững.

Cùng với đó cần linh hoạt phương thức tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Phát hiện quần chúng ưu tú từ kỹ sư công nghệ, chuyên gia tài chính cho đến công nhân tay nghề cao phải được tiến hành thông qua các phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo ngay tại doanh nghiệp.

Các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cũng cần được thiết kế với thời gian, hình thức linh hoạt như học trực tuyến hoặc vào ngày nghỉ phù hợp để không làm ảnh hưởng đến nhịp độ công việc.

Song song với đó, việc cải tiến thủ tục hành chính, quy trình kết nạp, mạnh dạn đơn giản hóa các bước thẩm tra lý lịch đối với những người làm việc lâu năm, có phẩm chất đạo đức tốt và đóng góp rõ nét sẽ tránh gây nản lòng cho quần chúng phấn đấu; đồng thời trao quyền chủ động hơn cho các tổ chức đảng trong việc quyết định nội dung sinh hoạt sao cho sát với hoạt động sản xuất, kinh doanh.