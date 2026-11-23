Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo là hoạt động thuộc nội dung 3 của Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, do Trường Chính trị tỉnh chủ trì thực hiện.

Qua khảo sát 300 cán bộ, công chức tại 19 xã, phường và thực hiện 10 cuộc phỏng vấn sâu, Ban Chủ nhiệm đề tài ghi nhận 82,3% ý kiến cho rằng áp lực công việc tăng sau khi tiếp nhận thêm thẩm quyền.

Bên cạnh đó, 78,6% số người được khảo sát cho biết thường xuyên phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh. Thực tế này đặt ra yêu cầu nâng cao kỹ năng tham mưu và xử lý công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ban Chủ nhiệm đề tài xây dựng dự thảo chương trình bồi dưỡng gồm 5 nhóm năng lực với 20 chuyên đề, thời lượng 80 tiết, kết hợp giữa hình thức học trực tiếp và trực tuyến. Đối tượng tham gia được chia thành 4 khối: Đảng, HĐND, UBND và MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại biểu dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý về nội dung, phương pháp giảng dạy và tính ứng dụng của từng chuyên đề; trong đó nhấn mạnh việc trang bị kỹ năng số, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, truyền thông chính sách và xử lý tình huống phát sinh ở cơ sở.

Các ý kiến đóng góp sẽ được Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu, hoàn thiện khung chương trình và hệ thống 20 chuyên đề trước khi tổ chức thí điểm. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.