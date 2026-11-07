Đổi mới nhận xét đảng viên, nâng trách nhiệm nơi cư trú

TPHCM đang triển khai Quy định 221-QĐ/TW ngày 5-10-2026 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số. Việc này không chỉ giúp rút ngắn thời gian, giảm thủ tục, mà còn tạo điều kiện tăng cường phối hợp, theo dõi, đánh giá trách nhiệm của đảng viên với địa bàn dân cư.

Nhanh, thuận tiện nhưng cần đẩy mạnh phân quyền

Theo Quy định 221-QĐ/TW của Bộ Chính trị, việc lấy ý kiến, nhận xét đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú được thực hiện thống nhất trên môi trường điện tử để bảo đảm tính độc lập, khách quan, kịp thời, liên thông và thuận tiện cho tổ chức Đảng, đảng viên.

Hội nghị đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213-QĐ/TW đang cư trú trên địa bàn khu phố 15 (phường Bình Tân), tháng 8-2026. Ảnh: HOÀNG KIM

Từ thực tế tiếp nhận hồ sơ đề nghị nhận xét đảng viên nơi cư trú, Bí thư Chi bộ khu phố 6 (phường Bình Tân, TPHCM) Nguyễn Hoàng Ân cho biết, sau khi tiến hành các bước họp lấy ý kiến, nội dung nhận xét đã được cập nhật lên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Đảng. Việc thực hiện TTHC trên nền tảng số giúp công việc diễn ra thuận tiện, không còn nhiều công đoạn thủ công như trước.

Bí thư Chi bộ khu phố Long Kiên (phường Bà Rịa, TPHCM) Nguyễn Hồng Phong nhìn nhận, cách làm mới sẽ giúp giảm bớt giấy tờ, công sức đi lại và rút ngắn các khâu phối hợp giữa nơi đảng viên sinh hoạt với cơ quan, đơn vị nơi đảng viên công tác. Các khâu được kết nối thông suốt, việc trao đổi thông tin sẽ thuận tiện hơn, hạn chế những TTHC phải thực hiện trực tiếp như trước.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng vẫn còn hạn chế nhất định cần phải khắc phục để việc nhận xét đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú được thực hiện thống nhất trên môi trường điện tử ngày càng thuận tiện và liên thông hơn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Hiệp Nguyễn Minh Triết kiến nghị đẩy mạnh phân quyền cho phù hợp trên hệ thống, đồng bộ và hoàn thiện dữ liệu đảng viên trên hệ thống, bảo đảm dữ liệu chính xác, liên thông giúp việc kiểm tra, cập nhật và khai thác thông tin đảng viên chính xác, kịp thời.

Hoàn thiện hệ thống, bảo đảm dữ liệu chính xác

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu Lê Thị Thanh Bình, địa phương đã chuẩn bị cơ sở vật chất, hướng dẫn tổ chức Đảng và đảng viên về quy trình chuyển đổi số khi triển khai Quy định 221-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Kết quả nhận xét đối với đảng viên được quản lý theo phân cấp và được cập nhật, lưu trữ trên môi trường điện tử, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình quản lý, trao đổi, lưu trữ và khai thác dữ liệu đảng viên, không làm phát sinh TTHC.

Đến nay, Ban Xây dựng Đảng phường Bình Tân đã tiếp nhận, xử lý hơn 100 hồ sơ trên hệ thống. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Bình Tân, cho biết với thủ tục lấy ý kiến nơi cư trú trên môi trường điện tử, đảng viên chủ động nộp hồ sơ trên Hệ thống giải quyết TTHC của Đảng; hồ sơ từ chi bộ nơi công tác sẽ được chuyển thẳng đến chi bộ nơi cư trú.

“Nếu trước đây việc này mất 1-2 tuần, thì nay chỉ trong 2-3 ngày là hoàn tất, đồng thời giúp theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ dễ dàng”, đồng chí Đinh Thị Lụa chia sẻ.

Quy định 221-QĐ/TW đặt ra yêu cầu tăng cường mối liên hệ giữa đảng viên đang công tác với tổ chức Đảng nơi công tác và nhân dân nơi cư trú.

Theo đó, việc nhận xét không chỉ là thủ tục xác nhận cuối năm mà phải phản ánh được ý thức trách nhiệm, phẩm chất, lối sống, sự gương mẫu và mức độ tham gia các hoạt động tại địa phương của mỗi đảng viên. Dù thực hiện trên môi trường điện tử, quy trình họp, trao đổi, thống nhất ý kiến nhận xét vẫn phải được thực hiện nghiêm túc. Các tiêu chí đánh giá không thay đổi nhằm bảo đảm kết quả khách quan, đúng thực chất.

Để nhận xét trên môi trường điện tử đảm bảo đồng bộ, chính xác, liên thông, nhiều ý kiến cấp ủy cho rằng, việc chuyển đổi số trong công tác Đảng cần được triển khai đồng bộ, từ quản lý hồ sơ đảng viên đến điều hành công việc, sinh hoạt chi bộ và theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ.

“Đẩy mạnh phân quyền về nghiệp vụ trên Hệ thống giải quyết TTHC của Đảng; cập nhật đồng bộ các thông tin của đảng viên trên hệ thống để đảm bảo dữ liệu đầy đủ, đồng bộ. Qua đó, giúp cấp ủy cơ sở kiểm tra, khai thác thông tin về đảng viên nhằm phục vụ cho công tác nhận xét, đánh giá”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Hiệp Nguyễn Minh Triết đề xuất.

Chuyển đổi số trong công tác Đảng đang tạo nền tảng để triển khai hiệu quả hơn Quy định 221-QĐ/TW. Khi hồ sơ được quản lý tập trung, quy trình xử lý minh bạch, thông tin được kết nối thông suốt, việc phối hợp giữa tổ chức Đảng trong quản lý, nhận xét đảng viên thuận lợi hơn, khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân nơi cư trú; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.