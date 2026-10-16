Đổi mới nhận thức, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống tại Cà Mau

Quang cảnh hội nghị quán triệt tại Cà Mau, chiều 16/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh đến điểm cầu các đơn vị cấp xã và Đảng ủy trực thuộc, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo chiến lược, cốt lõi của Tỉnh ủy Cà Mau. Trong đó, tập trung vào các Chương trình hành động về Chiến lược An ninh quốc gia; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đổi mới mô hình phát triển; cùng các Kế hoạch về tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới…

Đại biểu là lãnh đạo cấp tỉnh tham gia tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV đối với sự phát triển toàn diện của đất nước nói chung, và tỉnh Cà Mau nói riêng.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh đến điểm cầu các đơn vị cấp xã trong tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong toàn tỉnh phải nhận thức sâu sắc, coi việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị.

Đồng chí Đặng Văn Dũng chỉ đạo: Việc học tập, quán triệt nghị quyết không dừng lại ở nhận thức mà phải biến thành hành động cụ thể. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phải chủ động cụ thể hóa các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thành các đề án, chương trình làm việc sát với thực tiễn; phân công rõ người, rõ việc, rõ lộ trình và trách nhiệm triển khai.

Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu việc học tập, quán triệt nghị quyết không dừng lại ở nhận thức mà phải biến thành hành động cụ thể.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.

Đặc biệt, cần phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhất là kinh tế biển, gắn liền với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và giữ vững an ninh trật tự, góp phần đưa Cà Mau phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.