Thu hẹp khoảng cách mục tiêu với thực tiễn giáo dục

Trình bày tham luận tại Hội thảo Giáo dục 2026 chiều 27/11, GS. TS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục cho rằng, vấn đề cốt lõi khi rà soát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoakhông chỉ là nội dung nào cần bổ sung, cắt giảm, mà là học sinh thực sự đạt được những phẩm chất, năng lực gì sau quá trình học tập.

Theo ông, cần nhìn nhận chương trình qua bốn cấp độ: chương trình được ban hành; mục tiêu được thể hiện trong sách giáo khoa, học liệu; kế hoạch giáo dục do nhà trường tổ chức thực hiện; và cuối cùng là trải nghiệm học tập của học sinh. Thách thức đặt ra là thu hẹp khoảng cách giữa những mục tiêu trên văn bản với thực tiễn giáo dục.

GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục trình bày tham luận. Ảnh: Quochoi.vn

Theo GS. TS. Lê Anh Vinh, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đánh dấu bước chuyển từ tiếp cận truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực người học. Đây là cách tiếp cận hiện đại và phù hợp với xu hướng phát triển chương trình trên toàn thế giới.

Chương trình đặt ra mục tiêu cao nhất là xây dựng chân dung người học thông qua việc khẳng định 5 phẩm chất, 3 cặp năng lực chung và 7 năng lực cốt lõi, năng lực đặc thù thông qua các môn học. 5 phẩm chất gồm: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. Đây là những giá trị cốt lõi của người Việt Nam và được sự đồng thuận rất cao.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, giáo viên vẫn lúng túng trong việc cụ thể hóa các phẩm chất thành mục tiêu bài học, chỉ báo và minh chứng đánh giá.

Khi điều chỉnh Chương trình, cần khẳng định các phẩm chất phải trở thành giá trị cốt lõi trong toàn bộ đời sống nhà trường, được thể hiện qua văn hóa học đường, chuẩn mực ứng xử và hoạt động giáo dục hằng ngày.

Với các năng lực chung, học sinh chỉ có thể phát triển khi được tạo cơ hội thực hành. Chẳng hạn, năng lực giao tiếp, hợp tác cần được hình thành qua những dự án chung với sự phân công trách nhiệm thực chất.

Trong khi đó, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cần những nhiệm vụ mở, khuyến khích thử nghiệm, chấp nhận sai sót và làm lại... Những yêu cầu này đòi hỏi nhà trường phải có đủ thời gian, không gian và quyền chủ động trong tổ chức thực hiện chương trình.

Đánh giá sách giáo khoa từ thực tiễn dạy học

Hiện nay, yêu cầu triển khai dạy học 2 buổi/ngày mở ra cơ hội thiết kế lại Chương trình Giáo dục phổ thông theo hướng toàn diện. Theo GS. TS. Lê Anh Vinh, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã định hướng rõ cách thiết kế của việc triển khai 2 buổi/ngày.

Theo đó, học 2 buổi/ngày khác với việc học buổi 1 cộng với buổi 2. Thời gian học tập cần được tổ chức hợp lý để học sinh vừa tiếp thu tri thức nền tảng, vừa tham gia các hoạt động tự học, nghiên cứu, giáo dục thể chất, dự án trải nghiệm, hướng nghiệp và phát triển sở trường.

Muốn vậy, cần mạnh dạn tinh giản những nội dung chưa thực sự cần thiết, dành thời gian cho các mục tiêu giáo dục quan trọng.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Quochoi.vn

Rà soát nội dung sách giáo khoa là một nhiệm vụ thường xuyên trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các bộ sách đã có nhiều đổi mới về hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động học tập, như tăng cường khám phá, thực hành và kết nối kiến thức với đời sống.

Tuy nhiên, qua khảo sát, cùng một hoạt động trong sách giáo khoa có thể được tổ chức hiệu quả ở trường này nhưng lại gặp khó khăn ở trường khác. Có trường hợp giáo viên phải thay thế hoạt động khám phá, trò chơi bằng nội dung ôn tập, luyện bài do khó khăn trong tổ chức và quản lý thời gian. Vì vậy, đánh giá sách giáo khoa cần đặt trong mối quan hệ với điều kiện và thực tiễn triển khai tại nhà trường.

Thực hiện rà soát ngữ liệu văn hóa, lịch sử trong sáu nhóm lĩnh vực: văn học dân gian, văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới, danh nhân và thơ văn cách mạng, GS.TS Lê Anh Vinh cho biết, dù số lượng ngữ liệu có sự thay đổi, cách tiếp cận trong sách giáo khoa mới cũng có những đổi mới đáng ghi nhận. Thay vì để học sinh ghi nhớ nội dung, tiếp cận của sách giáo khoa mới khuyến khích học sinh tự khám phá và thông qua việc đọc các văn bản theo định hướng sử dụng như sử dụng ngôn ngữ.

Đặc biệt, đổi mới ở trong chương trình Ngữ văn, có một số nội dung thơ văn cách mạng nhưng được sáng tác ở sau giai đoạn chiến tranh. Chẳng hạn, bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm, sáng tác năm 1994, được đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7. Việc lựa chọn tác phẩm thơ văn cách mạng thời kỳ hậu chiến giúp học sinh hiểu sâu hơn công lao của các thế hệ đi trước, đồng thời nhận thức về vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Từ thực tiễn rà soát, GS. TS. Lê Anh Vinh đề xuất 5 định hướng: xác lập rõ hệ giá trị, mục tiêu giáo dục và đưa các phẩm chất thành giá trị cốt lõi trong nhà trường; thiết kế lại chương trình trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, xác định tri thức nền tảng và tiến trình phát triển năng lực; tổ chức lại thời gian, không gian học tập, nhất là khi triển khai dạy học 2 buổi/ngày; bảo đảm đồng bộ các điều kiện và học liệu; xây dựng cơ chế quốc gia theo dõi, đánh giá quá trình phát triển chương trình.

"Hiệu quả đổi mới giáo dục cuối cùng cần được kiểm chứng bằng những phẩm chất, năng lực mà học sinh thực sự hình thành qua trải nghiệm học tập, thay vì chỉ dừng lại ở mục tiêu được xác định trong chương trình hay nội dung thể hiện trong sách giáo khoa", GS. TS. Lê Anh Vinh nhấn mạnh.