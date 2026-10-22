Đổi mới, nâng tầm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong CAND

Ngày 22/10, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân (CAND) theo Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV".

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng, TS Nguyễn Văn Trung, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học, chuyên gia làm công tác thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND.

Cùng dự hội thảo có đại diện lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện các Cục, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương, các học viện CAND...

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Anh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện ANND nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng tiếp tục được khẳng định là phương thức lãnh đạo quan trọng nhất để giữ vững kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Anh Vũ, Phó Giám đốc Học viện ANND phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định: “Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, gắn kiểm tra, giám sát với các phương thức kiểm soát quyền lực khác. Chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, chủ động, ngay từ đầu, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp; bảo đảm mọi chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; không để “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được”. Đảng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy “kiểm tra, xử lý vi phạm” sang trọng tâm “giám sát, phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa”, gắn kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là điểm đổi mới có tính đột phá trong quan điểm chỉ đạo của Đảng.

Thực tiễn trên đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong CAND với vai trò là phương thức lãnh đạo quan trọng nhất phải không ngừng đổi mới, nâng tầm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa để đảm bảo cho kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao, tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn mới.

Thảo luận tại hội thảo, các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các chuyên gia làm công tác thực tiễn đã cùng trao đổi, thống nhất nhận thức, trách nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nhận diện rõ những thời cơ, thách thức và yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; từ đó, cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn, những giải pháp có giá trị góp phần tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND thời gian tới.

Trung tướng, TS Nguyễn Văn Trung, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Các ý kiến đề xuất tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức kiểm tra, giám sát theo hướng thực chất, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong CAND đảm bảo chặt chẽ, khoa học, cụ thể, phù hợp với các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và mô hình tổ chức đảng trong CAND hiện nay; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện trong công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng phối hợp trong kiểm tra, giám sát giữa cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong CAND với cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh, thành phố, các ban, bộ, ngành có liên quan.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại đơn vị. Tham luận nhấn mạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra giám sát; chú trọng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ; đổi mới phương thức kiểm tra, đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, trong đó có kiểm tra chéo; ứng dụng khoa học công nghệ trong kiểm tra giám sát để nâng cao hiệu quả phòng ngừa…

Các đại biểu trình bày tham luận, đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Đại tá Trương Thị Thu Ba, Phó Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ. Với đặc thù của đơn vị có số lượng đảng viên đông, phân tán ở nhiều nơi nên trong quá trình kiểm tra giám sát đơn vị luôn coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu, linh hoạt nhưng không khoán trắng trong kiểm tra giám sát; chủ động đổi mới tư duy kiểm tra giám sát gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát dựa trên dữ liệu; coi trọng chất lượng theo dõi và khắc phục sau kiểm tra giám sát…

Thiếu tướng Tạ Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc phải tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa công tác kiểm tra giám sát của Đảng và công tác thanh tra trong CAND. Thiếu tướng Tạ Quang Huy đề xuất cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện quy chế phối hợp; tăng cường thông tin và dữ liệu liên thông, dữ liệu dùng chung, đặc biệt là kết quả thực hiện sau kiểm tra giám sát; quan tâm công tác tuyển chọn cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; hoàn thiện hệ thống các văn bản chỉ đạo đảm bảo thống nhất, thuận lợi cho công tác thanh tra, kiểm tra giám sát…

Từ thực tiễn của đơn vị, Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Trầm, Phó Bí thư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng đề xuất cần tiếp tục đổi mới tư duy kiểm tra giám sát từ bị động sang chủ động để cảnh báo, ngăn chặn vi phạm từ sớm từ xa; đẩy mạnh chuyển đổi số để chuyển kiểm tra giám sát từ truyền thống sang dựa trên dữ liệu…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Trung tướng, TS Nguyễn Văn Trung, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được trong thời gian qua và đã có những đóng góp tích cực cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công an Trung ương. Kết quả này là thành tố rất quan trọng, góp phần thúc đẩy lực lượng CAND gương mẫu, đi đầu trong toàn hệ thống chính trị, chủ động tham mưu, góp phần kiến tạo và dẫn dắt việc triển khai các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, bảo đảm các định hướng chiến lược được chuyển hóa thành thực tiễn, đi vào cuộc sống.

Trung tướng, TS Nguyễn Văn Trung cũng khẳng định, các phát biểu tham luận và báo cáo tổng kết của hội thảo hôm nay sẽ cung cấp thêm những luận cứ khoa học, cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND có cái nhìn tổng thể, toàn diện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong thời gian tới…