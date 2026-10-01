Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Mặt trận trong bối cảnh mới

Chuyên đề tập trung làm rõ vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; những yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động trong bối cảnh mới, nhất là công tác tập hợp, vận động nhân dân, nắm bắt tình hình, giám sát, phản biện xã hội, an sinh xã hội, chuyển đổi số và xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân…

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trao đổi tại Lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Ảnh: Lê Phương

Đổi mới phương thức hoạt động để gần dân, hiểu dân hơn

Trao đổi với các học viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, nhân dân vừa là chủ thể của quyền lực, vừa là chủ thể của quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Theo đó, Mặt trận không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân mà còn là không gian để các tổ chức thành viên hiệp thương, phối hợp, thống nhất hành động; kết nối các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản trị xã hội và xây dựng cộng đồng. Mỗi tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng có đối tượng tập hợp, thế mạnh và đặc thù riêng, do đó cần mở rộng tập hợp, tăng cường kết nối, phát huy đặc thù nhưng cùng hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết.

Từ thực tiễn Hà Nội, đồng chí Bùi Huyền Mai cho rằng, quá trình đô thị hóa nhanh, cơ cấu dân cư ngày càng đa dạng, sự xuất hiện của nhiều nhóm xã hội, nghề nghiệp mới và những thay đổi trong cách tiếp nhận thông tin đang đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận.

Công tác vận động nhân dân không thể chỉ dừng ở tuyên truyền một chiều mà cần chuyển mạnh sang lắng nghe, đối thoại, tương tác và đồng hành. Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn tổ chức bộ máy phải đi đôi với nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các chủ trương, dự án lớn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh vai trò của Mặt trận cơ sở trong phát hiện sớm những băn khoăn, kiến nghị của người dân. Khi được giải thích, đối thoại kịp thời, nhiều vấn đề có thể được tháo gỡ ngay từ cộng đồng, hạn chế phát sinh vấn đề phức tạp.

Các cán bộ Thủ đô Viêng Chăn tại lớp đào tạo, bồi dưỡng. Ảnh: Lê Phương

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, đẩy mạnh chuyển đổi số

Một nội dung được đồng chí nhấn mạnh là vai trò của cộng đồng dân cư trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những vấn đề lớn của xã hội thường hiện diện cụ thể trong đời sống khu dân cư, từ vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, tình làng nghĩa xóm đến chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Nội chú trọng phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, người có uy tín, cán bộ cơ sở và các mô hình tự quản. Nhân dân phải thực sự là chủ thể bàn bạc, thống nhất và trực tiếp thực hiện những công việc thuộc về cộng đồng.

Đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội, hiệu quả không chỉ được đo bằng số lượng cuộc giám sát mà quan trọng hơn là những vấn đề nào của người dân được phát hiện, kiến nghị nào được tiếp thu, chính sách nào được điều chỉnh và quyền lợi chính đáng nào được bảo vệ tốt hơn. Giám sát phải gắn với theo dõi việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị và phản hồi với nhân dân.

Quang cảnh lớp đào tạo, bồi dưỡng. Ảnh: Lê Phương

Cùng với đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cộng đồng, tránh hình thức. Phương thức vận động cần chuyển từ “vận động nhân dân tham gia” sang “nhân dân cùng bàn, cùng làm, cùng giám sát, cùng thụ hưởng”, qua đó phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của mỗi người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh về chuyển đổi số, mô hình Mặt trận số... Hà Nội xác định công nghệ là công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản trị, tương tác với nhân dân và xây dựng năng lực cho đội ngũ cán bộ Mặt trận. Các nền tảng số cần trở thành kênh tiếp nhận phản ánh, khảo sát, lắng nghe và nhận diện những vấn đề người dân quan tâm.

“Công nghệ là phương tiện, con người là trung tâm, niềm tin là nền tảng, đại đoàn kết là mục tiêu”, đồng chí Bùi Huyền Mai nói.

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Hà Nội, đồng chí chia sẻ bài học: Mọi hoạt động phải bắt đầu từ nhân dân và hướng tới nhân dân; muốn đoàn kết phải phát huy dân chủ; Mặt trận phải làm tốt vai trò kết nối; kết hợp phương thức truyền thống với công nghệ số; lựa chọn đúng những vấn đề nhân dân quan tâm; trong đó, cán bộ là yếu tố quyết định.

Đồng chí Bùi Huyền Mai cùng các cán bộ Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Lê Phương

Chuyên đề cũng gợi mở những nội dung để Hà Nội và Viêng Chăn cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, tự quản; phát huy vai trò của phụ nữ, thanh niên và các tổ chức quần chúng; chuyển đổi số trong vận động xã hội; an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh và đối ngoại nhân dân…

Khái quát lại chuyên đề, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh 5 từ khoá: Nhân dân - đoàn kết - dân chủ - đồng thuận - đổi mới; đồng thời gửi gắm thông điệp muốn được lắng nghe những kinh nghiệm về công tác Mặt trận từ nước bạn Lào.

Lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thủ đô Viêng Chăn năm 2026 do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 20-9 đến 3-10-2026, trong đó thời gian học tập, bồi dưỡng là 12 ngày. Lớp có 28 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành ủy, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ngành và các huyện thuộc Thủ đô Viêng Chăn, cùng 3 cán bộ quản lý lớp. Chương trình kết hợp học tập chuyên đề với nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Hà Nội và một số địa phương.