Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Kiểm tra Đảng đã từng bước trưởng thành cả về tổ chức, đội ngũ và phương pháp công tác. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng không ngừng được củng cố, đổi mới, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng; ngày càng được mở rộng, toàn diện, đi vào chiều sâu; chuyển mạnh từ “kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm” sang tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động phòng ngừa, cảnh báo và phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa; gắn với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiểm soát quyền lực, phòng ngừa lợi ích nhóm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Cùng với sự trưởng thành của ngành Kiểm tra Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị không ngừng được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Năm 2026, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động nền nếp, cùng với việc toàn hệ thống chính trị tập trung triển khai và thực hiện các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Trung ương, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng đứng trước nhiều yêu cầu mới.

Trong bối cảnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn tỉnh đã chủ động bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, chương trình công tác của cấp ủy, UBKT, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo hướng thường xuyên, chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng - Ảnh: UBKT Tỉnh ủy

Trong 9 tháng năm 2026, cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra 336 tổ chức đảng và 1.108 đảng viên, trong đó có 351 cấp ủy viên các cấp; giám sát 257 tổ chức đảng và 936 đảng viên, trong đó có 282 cấp ủy viên các cấp. Chi bộ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 đảng viên.

UBKT đảng ủy cấp xã và tương đương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng và 28 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 138 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 35 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu chi ngân sách đối với 2 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 140 tổ chức đảng; giám sát đối với 185 tổ chức đảng và 386 đảng viên.

Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 tổ chức đảng; kỷ luật 122 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 74 trường hợp, cảnh cáo 12 trường hợp, cách chức 8 trường hợp và khai trừ 28 trường hợp.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực quan trọng, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương, công tác cán bộ, quản lý đất đai, tài chính, tài sản công và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Tiếp thu tư duy đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo định hướng của Trung ương: “Chuyển trọng tâm sang công tác phòng ngừa, cảnh báo vi phạm…; kiểm tra, giám sát ngay từ đầu, góp phần bảo đảm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quyết sách của Đảng”, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy hoàn thành 10 cuộc kiểm tra đối với 78 ban thường vụ đảng ủy xã, phường, đặc khu về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT; công tác lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quy định 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Qua kiểm tra, bên cạnh việc chỉ ra các ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng được kiểm tra, các đoàn kiểm tra cũng đã nhận định, tiếp thu, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ, khắc phục một số "điểm nghẽn"tại địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10,6% trong năm 2026 và đạt hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

UBKT Tỉnh ủy đã thành lập 1 Tổ Giám sát thường xuyên để tổng hợp tình hình tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy đã chủ trì, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và tổ chức hội nghị triển khai 15 quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy và 15 cơ quan, đơn vị có liên quan.

UBKT các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, xử lý toàn trình 100% văn bản đi, đến trên Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng; nâng cao kỹ năng số cho cán bộ làm công tác kiểm tra; công tác số hóa hồ sơ, tài liệu; trang bị các trang thiết bị thiết yếu và thực hiện các phần mềm của UBKT Trung ương. Đây là tiền đề quan trọng để từng bước hình thành phương thức “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu”, nâng cao khả năng phân tích, dự báo và cảnh báo.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026 đã cơ bản phản ánh yêu cầu ngày càng cao mà thực tiễn đang đặt ra đối với ngành Kiểm tra Đảng. Cùng với sự thay đổi của mô hình tổ chức bộ máy, yêu cầu đối với công tác kiểm tra, giám sát cũng phải thay đổi tương ứng.

Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã trao nhiều thẩm quyền hơn cho cấp cơ sở, điều đó đồng nghĩa với việc phạm vi, đối tượng và nội dung cần kiểm tra, giám sát cũng rộng hơn, phức tạp hơn, đòi hỏi ngành Kiểm tra Đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy và phương thức hoạt động; lấy giám sát thường xuyên làm nền tảng, lấy phòng ngừa là chính, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự hài lòng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân làm mục tiêu; vận dụng công nghệ số để tăng tốc, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Trong thời gian tới, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới, nhất là cấp xã trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, thường xuyên; giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; phòng ngừa từ sớm, từ xa. Tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, trong quản lý tài chính, đất đai, tài sản công, đầu tư, công tác cán bộ...; những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, dư luận quan tâm... việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội; giám sát thường xuyên, cùng vào cuộc với các địa phương, đơn vị trong tỉnh khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo các thông báo kết luận kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương; việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh; kịp thời nhận diện những "điểm nghẽn", kiến nghị, đề xuất giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ, khắc phục cùng phấn đấu cho mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10,6% trong năm 2026 và đạt hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Ba là, luôn xác định kiểm tra, giám sát phải bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo đúng chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không để công tác kiểm tra, giám sát trở thành lực cản đối với sự phát triển.

Bốn là, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới; thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, theo dõi, chỉ đạo xử lý các vụ việc phức tạp, nhạy cảm… Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát với thanh tra, kiểm toán, điều tra của các cơ quan chức năng nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng ngừa và xử lý vi phạm.

Năm là, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, theo dõi, tổng hợp và phân tích thông tin, tiến tới “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu”, nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, cảnh báo và dự báo.

Sáu là, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, công tâm, khách quan, sâu sát cơ sở, tinh thông nghiệp vụ và am hiểu pháp luật; chú trọng rèn luyện bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và ý thức giữ gìn uy tín của ngành. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuyên nghiệp; tăng cường đào tạo kỹ năng số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho cán bộ kiểm tra, gắn chuyển đổi số với cải cách quy trình làm việc và nâng cao chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng là dịp để cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, công tâm, trách nhiệm; với tinh thần đổi mới, chủ động và quyết tâm cao, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; đóng góp tích cực vào xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phạm Thị Minh Huệ

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy