Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cụ thể hóa đầy đủ, đồng bộ các phương châm, quan điểm, mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết số 25-NQ/TW thành các chương trình, đề án, nhiệm vụ cụ thể của thành phố; xác định rõ lộ trình thực hiện, sản phẩm cụ thể, nguồn lực bảo đảm và đầu mối chủ trì tham mưu thực hiện.

Các cấp ủy chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân Thủ đô, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng...

Nhiều xã, phường giải ngân đầu tư công đạt kết quả cao

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 92.592 tỷ đồng, tương ứng 56,01% kế hoạch thành phố giao. Cơ cấu giải ngân theo cấp ngân sách cho thấy, ngân sách cấp thành phố đạt 76.447 tỷ đồng, hoàn thành 60,99% kế hoạch; cấp xã đạt 16.145 tỷ đồng, hoàn thành 40,40% kế hoạch giao.

Trong đó, có 80/126 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung. Theo đánh giá chung từ Sở Tài chính, kết quả giải ngân của Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu so với cả nước và bám sát lộ trình KPI năm 2026.

Bảo đảm an toàn cho các khu vực có nguy cơ sạt lở

Trước diễn biến thiên tai phức tạp thời gian qua, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã có Công văn số 22/BCH-SNNMT đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động ứng phó các loại hình thiên tai cực đoan, nhất là sạt lở đất.

Các địa phương cần tăng cường lực lượng rà soát, kiểm tra, phát hiện sớm những khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn để chủ động sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặc biệt là khi xảy ra mưa, bão, lũ; sẵn sàng triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ.