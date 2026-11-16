Đổi mới mô hình trường chuyên, bảo đảm quyền lợi học sinh

Bộ GD-ĐT khẳng định việc đổi mới mô hình trường chuyên phải đi đôi với bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh. Ảnh: Phạm Thảo

Trước băn khoăn về đề xuất chuyển từ tuyển sinh theo từng môn chuyên sang ba khối từ năm học 2027-2028, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc đổi mới phải đi đôi với bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh, không để thay đổi quy định gây xáo trộn không cần thiết trong quá trình học tập và chuẩn bị dự tuyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, thời hạn góp ý đến ngày 20-11-2026. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất tuyển sinh theo ba khối: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ.

Thông tin về nội dung này, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, phương án mới nhằm đánh giá học sinh trên nền tảng năng lực của lĩnh vực rộng hơn, thay vì chủ yếu dựa vào kết quả một môn thi riêng lẻ. Tuyển sinh theo khối không đồng nghĩa với việc học sinh phải học chuyên sâu tất cả các môn thuộc khối đó. Sau khi trúng tuyển, các em được tư vấn, trải nghiệm và đăng ký môn học chuyên sâu phù hợp với năng lực, sở thích, nguyện vọng.

Theo dự thảo, khối Khoa học tự nhiên gồm các bài thi toán nâng cao, ngữ văn và đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học tự nhiên; khối Khoa học xã hội gồm ngữ văn nâng cao, toán và đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học xã hội; khối Ngoại ngữ gồm toán, ngữ văn và bài thi ngoại ngữ mà học sinh đăng ký dự tuyển.

Các bài đánh giá năng lực đọc hiểu được xây dựng trên cơ sở yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục trung học cơ sở, tập trung vào năng lực đọc hiểu, tư duy, lập luận và giải quyết vấn đề, không yêu cầu kiến thức chuyên sâu của từng môn học.

Đề xuất thay đổi phương thức tuyển sinh, dự kiến có thể áp dụng từ năm học 2027-2028 đang khiến một bộ phận phụ huynh, học sinh lớp 9 lo lắng bởi các em đã có quá trình ôn luyện, định hướng dự tuyển theo phương thức hiện hành. Trước băn khoăn này, ông Thái Văn Tài cho biết, dự thảo đề xuất những trường bảo đảm điều kiện có thể áp dụng mô hình mới từ năm học 2027-2028; trường chưa đủ điều kiện tiếp tục thực hiện theo quy chế hiện hành và chuyển sang mô hình mới từ năm học 2028-2029. Việc đánh giá điều kiện và quyết định thời điểm áp dụng được thực hiện đối với từng trường, không triển khai đồng loạt.

Ông Thái Văn Tài nhấn mạnh, mốc năm học 2027-2028 mới là phương án đề xuất, không phải yêu cầu tất cả các trường phải triển khai bằng mọi giá. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của các địa phương, nhà trường, chuyên gia, giáo viên, phụ huynh và học sinh để hoàn thiện dự thảo. Trường hợp thực tiễn cho thấy cần điều chỉnh thời điểm hoặc bổ sung giải pháp chuyển tiếp nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi học sinh, Bộ sẽ nghiên cứu, tiếp thu.