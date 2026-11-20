Các đại biểu tham dự gặp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: N.LY

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng; nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên, Vũ Văn Họa; các đồng chí nguyên lãnh đạo Trường; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN; giảng viên kiêm chức cùng các thế hệ lãnh đạo, viên chức, người lao động của Trường.

Tinh gọn bộ máy, tạo nền tảng đổi mới

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn về tổ chức của Trường khi triển khai chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, giảm từ 11 phòng xuống còn 5 đơn vị. Sau hai đợt tinh gọn, từ ngày 1/12/2026, tổng số nhân sự của Trường còn 39 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trong khi quy mô tổ chức và nhân sự giảm mạnh, khối lượng công việc chuyên môn ngày càng tăng, đòi hỏi cao hơn cả về tiến độ và chất lượng. Trước yêu cầu đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN, tập thể Nhà trường đã chủ động đổi mới phương thức tổ chức, phân công nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhanh chóng thích ứng, bảo đảm hoạt động thông suốt. Không chỉ hoàn thành các nhiệm vụ đào tạo theo kế hoạch, Trường còn triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Trường đạt được thời gian qua, cũng như sự phối hợp, tâm huyết của đội ngũ giảng viên kiêm chức là các chuyên gia, kiểm toán viên giàu kinh nghiệm trong Ngành. Ảnh: N.LY

Đổi mới đào tạo, nâng cao năng lực kiểm toán

Cùng với kiện toàn tổ chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được đổi mới theo hướng bám sát yêu cầu thực tiễn và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ kiểm toán viên. Tính đến tháng 11/2026, Trường đã tổ chức 72/78 lớp bồi dưỡng theo kế hoạch, với 6.064 lượt học viên, tăng 42% so với năm 2025.

Trên cơ sở các chương trình hiện có, Trường đã rà soát, bổ sung 4 chương trình, tài liệu; rà soát 5 chương trình, tài liệu khác và xây dựng mới 1 bài giảng tình huống từ cuộc kiểm toán vàng. Nội dung đào tạo được cập nhật theo yêu cầu thực tiễn, tập trung vào các lĩnh vực như định giá tài sản, kiểm toán hiệu quả dự án đầu tư, phân tích kinh tế - tài chính vĩ mô, kỹ năng phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kiểm toán.

Đổi mới chương trình được triển khai đồng bộ với phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm, tăng cường trao đổi, thực hành và xử lý tình huống thực tế. Thời lượng dành cho thảo luận, thực hành và giải quyết bài tập tình huống chiếm từ 40-50% chương trình, một số chương trình mới nâng lên 60%. Công tác kiểm tra, đánh giá cũng được đổi mới theo hướng tăng cường bài thi trắc nghiệm khách quan, công khai kết quả ngay sau khi học viên hoàn thành.

Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh trong tổ chức và quản lý lớp học. Trường thiết lập hệ thống thư mục tài liệu trực tuyến, tích hợp mã QR để học viên thuận tiện truy cập, đồng thời tổ chức các nhóm trao đổi trực tuyến và khảo sát ý kiến về chương trình, giảng viên, công tác tổ chức nhằm kịp thời điều chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo.

Quảng cảnh buổi gặp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: N.LY

Trong năm, Trường tổ chức Kỳ đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho 525 công chức, viên chức; rà soát 3.173 câu hỏi và bổ sung 400 câu hỏi mới vào ngân hàng câu hỏi, tăng 14%, góp phần nâng cao chất lượng đánh giá và phân loại năng lực chuyên môn.

Để bảo đảm chất lượng đào tạo, Trường đã huy động 167 lượt người tham gia biên soạn, nghiệm thu chương trình, tài liệu và 211 lượt giảng viên tham gia giảng dạy với tổng cộng 1.388 tiết. Đội ngũ giảng viên kiêm chức từ các đơn vị trực thuộc KTNN cùng các chuyên gia ngoài Ngành tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng.

Công tác đào tạo ngoài Ngành cũng ghi nhận kết quả tích cực với 63 khóa học, thu hút 8.815 lượt học viên, đạt 126% kế hoạch năm. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN, Trường đã hoàn thành khảo sát tại 27/34 địa phương, xây dựng Chương trình “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công cho cán bộ, công chức cấp xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp”.

Các khóa tập huấn thí điểm tại Đà Nẵng và Gia Lai thu hút 784 học viên, tỷ lệ hài lòng đạt 94-96%, cho thấy chương trình bước đầu đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa đề nghị, cần gắn nội dung đào tạo với đặc thù từng lĩnh vực như y tế, giáo dục, xây dựng, dự án. Ảnh: N.LY

Phát triển đội ngũ, hướng tới mục tiêu dài hạn

Định hướng phát triển của Trường trong giai đoạn tới được xác lập trên cơ sở yêu cầu đổi mới toàn diện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, gắn với chiến lược phát triển KTNN và xu thế chuyển đổi số. Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Trường (1997-2027), Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Quyết định số 1622/QĐ-KTNN ngày 25/9/2026 phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Trường giai đoạn 2026-2030. Theo đó, phát triển Trường được xác định là một bộ phận quan trọng trong Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm trung tâm, chuyển đổi số và ứng dụng AI làm động lực đổi mới.

Trên cơ sở định hướng này, 5 chương trình phát triển trọng tâm giai đoạn 2026-2030 đang được triển khai đồng bộ. Theo Quyết định số 782/QĐ-KTNN ngày 29/6/2026 của Tổng Kiểm toán nhà nước về Kế hoạch đào tạo năm 2027, Trường đặt mục tiêu tổ chức 70 lớp bồi dưỡng cho 2.400 lượt học viên trong Ngành và 52 lớp ngoài Ngành cho 4.400 lượt học viên; tỷ lệ đào tạo trực tuyến và E-learning đạt 25%; xây dựng 6 bài giảng E-learning, 1 video chuyên môn và thí điểm ứng dụng AI hỗ trợ học tập.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Văn Tạo đánh giá, Trường đã chủ động cập nhật chương trình đào tạo, tăng số lượng lớp bồi dưỡng và bổ sung nhiều nội dung mới. Ảnh: N.LY

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức và người lao động cùng ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển của Trường, chia sẻ những kỷ niệm và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học. Những ý kiến đóng góp tại buổi gặp mặt cũng gợi mở nhiều định hướng thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động kiểm toán.

Nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa đề nghị, Trường nghiên cứu phân định rõ giữa đào tạo chức danh kiểm toán viên và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới có tác động đến hoạt động kiểm toán, như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.

Đối với đào tạo kỹ năng, cần gắn nội dung với đặc thù từng lĩnh vực như y tế, giáo dục, xây dựng, dự án; đồng thời huy động chuyên gia ngoài Ngành để tăng tính thực tiễn. Trường cũng cần chú trọng tuyển chọn đội ngũ tâm huyết, gắn bó lâu dài, nghiên cứu cơ chế biệt phái nhằm bổ sung nguồn lực giảng viên cơ hữu.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Văn Tạo đánh giá, Trường đã chủ động cập nhật chương trình đào tạo, tăng số lượng lớp bồi dưỡng và bổ sung nhiều nội dung mới. Trong điều kiện tổ chức, nhân sự thu gọn, Trường cần tiếp tục phát huy nguồn lực hiện có, nghiên cứu phương án luân chuyển, nâng cao tinh thần trách nhiệm, từng bước tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu.

TS. Huỳnh Hữu Thọ nhấn mạnh giá trị của việc kết hợp kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn giữa các chuyên gia trong và ngoài Ngành. Ảnh: N.LY

Đại diện đội ngũ chuyên gia, giảng viên kiêm chức, TS. Huỳnh Hữu Thọ - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ Nhà trường và sự phối hợp của các đồng nghiệp trong Ngành đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Từ thực tiễn tham gia giảng dạy, TS. Huỳnh Hữu Thọ nhấn mạnh giá trị của việc kết hợp kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn giữa các chuyên gia trong và ngoài Ngành, giúp kiểm toán viên nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào công việc. Qua đó, đề nghị Trường nghiên cứu cơ chế xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu lâu dài.

Các tiết mục văn nghệ do tập thể viên chức, người lao động của Trường thể hiện. Ảnh: N.LY

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương và tri ân những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, viên chức, người lao động Nhà trường và đội ngũ giảng viên; đồng thời đánh giá cao những kết quả Trường đạt được thời gian qua, cũng như sự phối hợp, tâm huyết của đội ngũ giảng viên kiêm chức là các chuyên gia, kiểm toán viên giàu kinh nghiệm trong Ngành.

Nhấn mạnh đổi mới đào tạo là quá trình gắn chặt với yếu tố con người, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng đề nghị Trường xác định mục tiêu năm 2027 sát thực tế, khả thi, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của KTNN; chú trọng khai thác hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất hiện có, nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng tập thể lãnh đạo, giảng viên, viên chức và người lao động Nhà trường tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phát huy kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Giám đốc Trường Đặng Thế Bình cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, định hướng và góp ý tại buổi gặp mặt. Ảnh: N.LY

Thay mặt viên chức, người lao động và đội ngũ giảng viên, Giám đốc Trường Đặng Thế Bình cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, định hướng và góp ý tại buổi gặp mặt; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo KTNN, sự phối hợp của các đơn vị trong Ngành và sự đồng hành của đội ngũ giảng viên kiêm chức để xây dựng Trường ngày càng phát triển, đáp ứng kỳ vọng và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.