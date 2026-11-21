Không gian Ngày hội Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. (ảnh HỮU TÙNG).

Theo báo cáo tổng kết của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, vượt qua áp lực chi phí đầu vào tăng cao, thời tiết cực đoan và rào cản thương mại, ngành tôm nước lợ năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng diện tích thả nuôi cả nước ước đạt 759.566ha, tăng 0,6% so với năm 2025 và vượt 1,3% kế hoạch.

Tổng sản lượng đạt hơn 1,469 triệu tấn, tăng 4,5%. Trong đó, tôm sú bứt phá mạnh mẽ với khoảng 450.000 tấn (tăng 13,8%), tôm thẻ chân trắng đạt hơn 1,022 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm ước đạt 4,22 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ. Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục là vùng sản xuất trọng điểm khi chiếm gần 94% diện tích và gần 90% sản lượng cả nước.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026, và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2027 tổ chức tại Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Chia sẻ góc nhìn từ địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô nuôi tôm, đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh, dù sở hữu hệ sinh thái đặc thù với đa dạng mô hình tôm-rừng, tôm-lúa và nuôi công nghệ cao nhưng hiệu quả khai thác của tỉnh vẫn chưa tương xứng tiềm năng.

Hiện Cà Mau mới hình thành 48 chuỗi liên kết trên diện tích hơn 38.000ha, chiếm tỷ lệ khiêm tốn so với tổng diện tích nuôi toàn tỉnh.

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau chia sẻ tại hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Khẳng định năm 2027 là bản lề tạo chuyển biến thực chất trong cơ cấu lại ngành hàng, đồng chí Hồ Thanh Thủy nêu rõ quan điểm xuyên suốt của địa phương: không chỉ phát triển về quy mô, sản lượng, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh để người nuôi có thu nhập tốt hơn, doanh nghiệp phát triển bền vững và môi trường sinh thái được bảo vệ.

Trên tinh thần đó, Cà Mau sẽ tập trung tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành các vùng nuôi lớn đạt chuẩn, củng cố hợp tác xã làm đầu mối liên kết thực chất, đồng thời lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và công nghiệp chế biến sâu làm động lực bứt phá…

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu định hướng và chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng ghi nhận, biểu dương nỗ lực vượt khó của các địa phương, doanh nghiệp và người nuôi tôm.

Thứ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, nếu không đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, ngành tôm sẽ khó tạo đột phá trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng nhấn mạnh: “Điều quan trọng không chỉ là sản xuất được bao nhiêu tôm, mà là giá thành có giảm không, người nuôi có thu nhập tốt hơn không, doanh nghiệp có nâng cao năng lực cạnh tranh không và sản phẩm tôm Việt Nam có khẳng định được vị thế vững chắc trên thị trường quốc tế hay không”.

Để hiện thực hóa mục tiêu năm 2027 với diện tích 755.000ha, sản lượng 1,5 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu 4,6-4,7 tỷ USD, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu toàn ngành tập trung tháo gỡ 5 nhóm vấn đề trọng tâm: đánh giá thực chất chất lượng tăng trưởng để giảm giá thành trên diện tích hiện có; tạo đột phá về chủ động con giống, hạ tầng vùng nuôi và thích ứng hạn mặn mùa khô 2026-2027; khắc phục sản xuất nhỏ lẻ gắn với cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW; đẩy mạnh chế biến sâu để định vị thương hiệu tôm sinh thái, tôm sú Việt Nam; xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong tổ chức thực hiện.

Đối với Cà Mau, Thứ trưởng kỳ vọng không chỉ tiếp tục dẫn đầu về quy mô mà còn tiên phong về đổi mới sáng tạo và phát triển thương hiệu tôm Việt.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp kỹ thuật, quan trắc cảnh báo môi trường, mở rộng thị trường xuất khẩu và chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau với Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Khối Thịnh vượng chung Australia, nhằm thúc đẩy nuôi trồng thủy sản thích ứng biến đổi khí hậu.