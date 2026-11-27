Tăng trưởng dựa trên năng suất, công nghệ

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Đổi mới mô hình phát triển đất nước: Kiến tạo các động lực tăng trưởng mới". Diễn đàn có sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Kinh tế thế giới đang chịu tác động của cạnh tranh chiến lược, tái cấu trúc chuỗi cung ứng cùng những đột phá về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Theo Thứ trưởng, năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và hiệu quả phân bổ nguồn lực của nền kinh tế trong nước vẫn còn dư địa cải thiện.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại diễn đàn.

Vì vậy, tăng trưởng trong giai đoạn tới không thể chỉ dựa vào mở rộng vốn đầu tư, lao động và các lợi thế truyền thống. Nền kinh tế cần chuyển mạnh sang phát triển dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cấp các động lực truyền thống. "Cốt lõi của đổi mới mô hình phát triển là đổi mới cách thức tạo ra giá trị, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế", Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh.

Trong cấu trúc động lực mới, kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Khu vực đầu tư nước ngoài được định hướng theo chất lượng, công nghệ, hiệu quả và khả năng liên kết, lan tỏa đối với nền kinh tế trong nước. Theo Thứ trưởng, cần chuyển từ lợi thế tham gia các khâu sản xuất có giá trị gia tăng thấp sang từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm có giá trị cao.

Bài toán nguồn lực cho doanh nghiệp và sản xuất

Nguồn lực được Thứ trưởng xác định là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với quá trình chuyển đổi. "Chúng ta không thiếu tiềm năng và cơ hội phát triển; thách thức đặt ra là làm thế nào để chuyển hóa tiềm năng thành nguồn lực, chuyển hóa nguồn lực thành năng lực sản xuất và chuyển hóa năng lực sản xuất thành giá trị gia tăng, năng suất và sức cạnh tranh cao hơn", Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết.

Thứ trưởng đề nghị đại biểu tập trung thảo luận bốn nhóm vấn đề. Đó là hoàn thiện thể chế cho mô hình phát triển mới, đổi mới quản trị tài chính quốc gia và huy động nguồn lực, thúc đẩy khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cùng với chuyển đổi xanh. Các nội dung cụ thể gồm phát triển thị trường vốn, thu hút nguồn lực tư nhân và quốc tế, các công cụ tài chính xanh, năng lượng sạch và thị trường carbon.

Bà Michaela Baur, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam.

Chia sẻ tại Diễn đàn, bà Michaela Baur, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam, nhắc đến các mục tiêu tăng trưởng hai con số, trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045 và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam. "Doanh nghiệp cần nguồn năng lượng sạch, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực có kỹ năng", bà Michaela Baur nêu.

Theo bà Michaela Baur, quá trình chuyển đổi cơ cấu cần đi kèm đào tạo và hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ, lao động trong các ngành phát thải cao, phụ nữ và các nhóm yếu thế.

Có thể thấy, việc đổi mới mô hình phát triển gắn trực tiếp với khả năng tiếp cận vốn, công nghệ, năng lượng sạch và nhân lực của doanh nghiệp. Đây cũng là những yếu tố quyết định mức độ chuyển hóa các định hướng chính sách thành năng lực sản xuất trong thực tế.