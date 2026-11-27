Ngày 27/11, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước: Kiến tạo các động lực tăng trưởng mới”. Diễn đàn tập trung trao đổi về yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực và phát triển các động lực tăng trưởng mới gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Kiến tạo môi trường phát triển mới

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu khai mạc diễn đàn.

“Cốt lõi của đổi mới mô hình phát triển là đổi mới cách thức tạo ra giá trị, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh. Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, Việt Nam cần đổi mới căn bản mô hình phát triển, chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn và lao động sang nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Thứ trưởng, Nhà nước cần phát huy vai trò kiến tạo, hoàn thiện thể chế, khơi thông và phân bổ hiệu quả các nguồn lực; đồng thời phát huy vai trò của các khu vực kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển các ngành công nghệ chiến lược. Trong đó, chính sách kinh tế - tài chính phải trở thành công cụ quan trọng để dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bà Michaela Baur, Giám đốc quốc gia Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam.

Bà Michaela Baur, Giám đốc quốc gia Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam, cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 đòi hỏi Việt Nam phải tạo ra nhiều giá trị hơn với mức tiêu thụ năng lượng, tài nguyên thấp hơn. Để làm được điều đó, cần đổi mới tư duy quản trị, chuyển từ quản lý sang kiến tạo, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận năng lượng sạch, công nghệ hiện đại và nguồn vốn. Đồng thời, người lao động, nhất là trong các ngành phát thải cao, cần được hỗ trợ nâng cao kỹ năng để thích ứng với những cơ hội việc làm mới.

Từ góc nhìn của IMF, ông Fazurin Jamaludin, Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam, chỉ ra ba động lực còn nhiều dư địa phát triển là tiêu dùng tư nhân, thương mại dịch vụ hiện đại và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ông, Việt Nam cần khai thác tốt hơn sức mua trong nước, tháo gỡ rào cản đối với các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao và chủ động ứng dụng AI. Đồng thời, cần đầu tư vào kỹ năng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và củng cố hệ thống an sinh xã hội để người lao động thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận tặng hoa các đại biểu tham dự diễn đàn.

Từ tăng trưởng dựa vào vốn sang nâng cao năng suất

Trình bày tham luận tại diễn đàn, TS Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính), cho rằng mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn, lao động và gia công không còn phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Việt Nam cần chuyển mạnh sang nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ.

TS Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính).

Sau 40 năm đổi mới, quy mô GDP Việt Nam đạt khoảng 500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người vượt 5.000 USD. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 đặt ra nhiều thách thức, trong đó có hiệu quả sử dụng vốn còn hạn chế, già hóa dân số và tác động của AI, công nghệ chiến lược, chuyển đổi xanh.

Theo TS Nguyễn Như Quỳnh, mô hình phát triển mới cần dựa trên ba trụ cột: nền tảng thể chế, nhân lực, hạ tầng và quản trị; động lực từ đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp, chuyển đổi số và hội nhập; kết quả là cơ cấu kinh tế hiện đại, có giá trị gia tăng cao. Trong đó, năng suất cần đóng góp khoảng 5,2 điểm phần trăm vào tăng trưởng, cao gấp khoảng hai lần giai đoạn 2021-2024.

Một yêu cầu quan trọng là đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, phát huy vai trò kiến tạo của Nhà nước và tăng cường liên kết giữa các khu vực kinh tế. Việt Nam cũng cần chuyển từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo, làm chủ công nghệ và gia tăng giá trị nội địa.

Bài toán vốn cũng rất lớn. Nhu cầu đầu tư giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 1.450 tỷ USD, trong khi hệ thống tài chính vẫn phụ thuộc nhiều vào tín dụng ngân hàng. Do đó, cần phát triển đồng bộ thị trường vốn, đa dạng hóa kênh huy động vốn dài hạn và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực. Đặc biệt, việc tháo gỡ vướng mắc cho khoảng 5.000 dự án tồn đọng, với tổng vốn khoảng 3,6 triệu tỷ đồng, sẽ góp phần giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế.

Chuyển đổi xanh tạo động lực tăng trưởng mới

Cùng với nâng cao năng suất và khơi thông nguồn lực, chuyển đổi xanh được xem là động lực quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh. Ông Mathias Rossmann, Giám đốc Chương trình Phát triển Kinh tế Bền vững của GIZ, cho rằng tăng trưởng kinh tế và giảm phát thải không phải hai mục tiêu đối lập. Nếu có chính sách và đầu tư phù hợp, Việt Nam có thể đồng thời đạt cả hai mục tiêu.

Ông Mathias Rossmann, Giám đốc Chương trình Phát triển Kinh tế Bền vững của GIZ.

Theo ông Rossmann, công nghiệp và sản xuất điện chiếm khoảng 70% tổng lượng phát thải của Việt Nam. Vì vậy, đẩy mạnh năng lượng tái tạo, giảm dần điện than và áp dụng định giá carbon là những giải pháp quan trọng. Kết quả mô phỏng của OECD cho thấy, trong kịch bản chuyển đổi xanh, đến năm 2045, GDP Việt Nam có thể cao hơn 1,2-3% so với kịch bản cơ sở.

Tuy nhiên, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn gặp khó khăn về vốn, công nghệ và nhân lực để đáp ứng các tiêu chuẩn ESG, kiểm kê phát thải và truy xuất nguồn gốc. Do đó, cần hỗ trợ tiếp cận tín dụng xanh, tư vấn kỹ thuật, công nghệ tiết kiệm năng lượng và đào tạo nhân lực phục vụ chuyển đổi.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital.

Ở góc độ huy động vốn, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital, đề xuất Việt Nam đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế, trong đó nghiên cứu tiếp cận thị trường trái phiếu Panda tại Trung Quốc và Dim Sum tại Hong Kong (Trung Quốc). Việc huy động cần tính toán thận trọng rủi ro tỷ giá, kỳ hạn và khả năng trả nợ.

Các diễn giả tham gia phiên toạ đàm

Các tham luận tại diễn đàn cho thấy, muốn duy trì tăng trưởng cao và bền vững, Việt Nam cần đồng thời đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, phát triển thị trường vốn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Đây là những điều kiện quan trọng để tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Diễn đàn gồm hai phiên thảo luận. Phiên thứ nhất tập trung vào định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các giải pháp huy động nguồn lực. Phiên thứ hai bàn về ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số để nâng cao năng suất, đồng thời đề cập đến thị trường carbon và các công cụ tài chính xanh.