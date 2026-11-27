Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Diễn đàn Kinh tế-Tài chính Việt Nam 2026. (Ảnh: BTC cung cấp)

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Diễn đàn Kinh tế-Tài chính Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước: Kiến tạo các động lực tăng trưởng mới”.

Đây là sự kiện thường niên do Bộ Tài chính tổ chức từ năm 2017 nhằm tăng cường trao đổi, đối thoại chính sách giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp về những vấn đề kinh tế-tài chính quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, năm 2026 mở đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030. Những mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 đặt ra yêu cầu không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà còn phải xây dựng nền tảng và năng lực phát triển mới.

Thứ trưởng Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: BTC cung cấp)

Theo Thứ trưởng, kinh tế thế giới đang thay đổi sâu sắc dưới tác động của cạnh tranh chiến lược, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, những đột phá về khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong khi đó, kinh tế Việt Nam vẫn còn những hạn chế về năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, năng lực đổi mới sáng tạo và hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Vì vậy, yêu cầu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới đòi hỏi nền kinh tế giảm dần sự phụ thuộc vào mở rộng đầu tư, lao động và khai thác lợi thế truyền thống, chuyển mạnh sang phát triển dựa trên thể chế, công nghệ, năng suất và chất lượng nguồn nhân lực.

“Cốt lõi của đổi mới mô hình phát triển là đổi mới cách thức tạo ra giá trị, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu này, Nhà nước cần phát huy vai trò kiến tạo, chủ động hoàn thiện thể chế, kiến tạo thị trường, mở đường cho các mô hình kinh doanh mới và bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò của từng khu vực kinh tế. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm các cân đối lớn và dẫn dắt những lĩnh vực then chốt; kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, tiên phong trong đổi mới sáng tạo; khu vực đầu tư nước ngoài được định hướng theo chất lượng, công nghệ, hiệu quả và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Đặc biệt, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành động lực trực tiếp nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh quốc gia; từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào các khâu nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo và phát triển sản phẩm có giá trị cao.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, nguồn lực có ý nghĩa quyết định đối với quá trình đổi mới mô hình phát triển. Thách thức không chỉ là khai thác tiềm năng, cơ hội mà quan trọng hơn là chuyển hóa những lợi thế hiện có thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong tiến trình này, tài chính quốc gia cần phát huy vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Chính sách kinh tế-tài chính cần hướng tới nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Thứ trưởng yêu cầu diễn đàn tập trung vào bốn nhóm vấn đề: định hướng mô hình phát triển mới và hoàn thiện thể chế; đổi mới tư duy quản trị tài chính quốc gia, huy động nguồn lực cho phát triển; kiến tạo các động lực tăng trưởng mới thông qua khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Trong đó, cần chú trọng cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát triển thị trường vốn, thu hút nguồn lực tư nhân và quốc tế, đồng thời bảo đảm an toàn tài chính quốc gia. Các công cụ tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và thị trường carbon cũng cần được thúc đẩy nhằm hài hòa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.

Bà Michaela Baur - Giám đốc Quốc gia GIZ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: BTC cung cấp)

Chia sẻ tại diễn đàn, bà Michaela Baur, Giám đốc Quốc gia GIZ Việt Nam cho rằng, việc Việt Nam đồng thời hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm đến 2030, trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 đòi hỏi nền kinh tế phải tạo ra nhiều giá trị hơn với mức tiêu thụ năng lượng và tài nguyên thấp hơn.

Theo bà Michaela Baur, doanh nghiệp cần năng lượng sạch, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực có kỹ năng; nhà đầu tư cần môi trường kinh doanh thuận lợi, trong khi các dự án có triển vọng cần được tiếp cận nguồn tài chính.

Quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế cũng cần quan tâm đến khả năng thích ứng của doanh nghiệp và người lao động, nhất là doanh nghiệp nhỏ, lao động trong các ngành có cường độ phát thải carbon cao, phụ nữ và các nhóm yếu thế. Việc tạo điều kiện tiếp cận đào tạo, nâng cao kỹ năng và cơ hội việc làm mới sẽ góp phần bảo đảm quá trình chuyển đổi công bằng, phát triển bền vững.

Tài chính quốc gia khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển

Đề cập yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, Tiến sĩ Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế-tài chính cho rằng, 40 năm qua là hành trình thoát nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển, còn hai thập niên tới phải là hành trình vươn tới thịnh vượng. Việt Nam đang chịu sức ép từ khoảng cách giữa năng lực tăng trưởng và mục tiêu tăng trưởng hai con số, hiệu quả đầu tư chậm cải thiện, già hóa dân số, cũng như cuộc đua công nghệ và chuyển đổi xanh. Chậm chuyển đổi có thể khiến đất nước đánh mất những lợi thế hiện có.

Tiến sĩ Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế-tài chính, trình bày tham luận. (Ảnh: BTC cung cấp)

Ông nhấn mạnh ba chuyển đổi quan trọng: từ quản lý nguồn lực sang quản trị và tối ưu hóa nguồn lực; từ tăng trưởng dựa vào yếu tố đầu vào sang dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và tài sản vô hình; từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo và làm chủ giá trị.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Như Quỳnh, doanh nghiệp cần được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình chuyển đổi. Nhà nước kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng và định hướng, còn doanh nghiệp trực tiếp đầu tư, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và tạo ra giá trị.

Về nhu cầu vốn, kịch bản nghiên cứu được trình bày tại Diễn đàn ước tính tổng vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 khoảng 1.450 tỷ USD, tương đương 38,5 triệu tỷ đồng, bình quân mỗi năm cần huy động khoảng 290 tỷ USD.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở dư địa vay nợ mà còn ở khả năng hấp thụ vốn, hiệu quả đầu tư và khả năng trả nợ dài hạn. “Dư địa tăng trưởng không chỉ đến từ gia tăng quy mô đầu tư mà còn đến từ việc nâng cao hiệu suất của mỗi dòng vốn đầu tư”, ông nhấn mạnh.

Ba kịch bản phát triển đến năm 2045 đã được thông tin tại diễn đàn. ﻿(Ảnh từ nội dung trình bày của diễn giả)

Đáng chú ý, ba kịch bản phát triển đến năm 2045 được đưa ra tại diễn đàn cho thấy sự khác biệt lớn về triển vọng kinh tế tùy thuộc tốc độ và chất lượng cải cách. Nếu cải cách chậm, GDP bình quân đầu người của Việt Nam có thể đạt khoảng 10.000-12.000USD; với kịch bản cơ sở, mức này khoảng 18.000-20.000USD; trong trường hợp đổi mới mạnh mẽ, GDP bình quân đầu người có thể đạt 25.000-30.000USD.

Các kịch bản cho thấy chất lượng cải cách, hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng nâng cao năng suất sẽ có ý nghĩa quyết định đối với trình độ phát triển của Việt Nam trong dài hạn.

Sau các tham luận, diễn đàn tiếp tục với phiên thảo luận về bối cảnh, tầm nhìn và nguồn lực cho phát triển; phát huy các động lực tăng trưởng mới, phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi xanh.