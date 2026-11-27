Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: Bnews phát

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho rằng, năm 2026 mở đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước, đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản mô hình phát triển, khơi thông các tiềm năng và kiến tạo động lực tăng trưởng mới.

​Theo Thứ trưởng, bối cảnh thế giới đang thay đổi sâu sắc dưới tác động của cạnh tranh chiến lược, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và những đột phá về khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong khi đó, kinh tế Việt Nam vẫn còn những hạn chế về năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, năng lực đổi mới sáng tạo và hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Cốt lõi của đổi mới mô hình phát triển là thay đổi cách thức tạo ra giá trị, chuyển từ tăng trưởng dựa chủ yếu vào mở rộng các yếu tố đầu vào sang phát triển dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhà nước cần phát huy vai trò kiến tạo, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đồng thời tăng cường kết nối giữa các khu vực kinh tế.

Thứ trưởng nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trực tiếp nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh quốc gia. Đặc biệt, tài chính quốc gia không chỉ là nguồn lực bảo đảm cho phát triển mà còn phải trở thành công cụ kiến tạo, dẫn dắt và định hình các động lực tăng trưởng mới.

Phân tích yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, TS. Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) cho rằng, những yếu tố từng tạo nên thành công của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới không còn đủ để bảo đảm thành công trong giai đoạn tiếp theo.

Theo TS. Nguyễn Như Quỳnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,7% vẫn còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Hệ số sử dụng vốn đầu tư (ICOR) giai đoạn 2021-2025 ở mức 6,3, cho thấy dư địa cải thiện hiệu quả đầu tư còn lớn. Bên cạnh đó, già hóa dân số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu đang đặt ra những yêu cầu mới.

TS. Nguyễn Như Quỳnh cho rằng, đổi mới mô hình phát triển là đổi mới phương thức tạo ra giá trị. Việt Nam cần chuyển từ mở rộng các yếu tố đầu vào sang nâng cao năng suất; từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo và làm chủ giá trị.

Đáng chú ý, tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 1.450 tỷ USD, tương đương 38,5 triệu tỷ đồng, bình quân 290 tỷ USD mỗi năm. Quy mô đầu tư cần đạt khoảng 40% GDP, với tốc độ tăng vốn đầu tư hằng năm khoảng 13,5-17,5%.

Để đáp ứng nhu cầu này, Việt Nam cần đa dạng hóa các kênh huy động vốn dài hạn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và khơi thông các nguồn lực hiện hữu như tài sản công dôi dư, dự án chậm triển khai, đất đai chưa khai thác hiệu quả, vốn nhàn rỗi trong dân, dữ liệu và tài sản trí tuệ.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital cho rằng, Việt Nam vẫn còn dư địa huy động nguồn lực tài chính phục vụ phát triển dài hạn. Theo số liệu sơ bộ năm 2025, nợ công ở mức 33,4% GDP, nợ Chính phủ 31,7% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia 25,6% GDP, đều thấp hơn đáng kể so với giới hạn được Quốc hội cho phép.

Tuy nhiên, khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của thị trường trong nước còn là thách thức. Theo tính toán của Dragon Capital, tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2026-2030 khoảng 6,5 triệu tỷ đồng, trong khi năng lực huy động qua thị trường trái phiếu Chính phủ hiện chỉ đáp ứng khoảng 1/3-1/2 nhu cầu.

Khoảng thiếu hụt vốn giai đoạn 2027-2030 ước tính lên tới 1,65 triệu tỷ đồng và có thể tăng lên 3,15 triệu tỷ đồng nếu bổ sung nguồn vốn đầu tư hạ tầng chiến lược. Vì vậy, Việt Nam cần mở rộng các kênh huy động vốn và khai thác hiệu quả nguồn lực quốc tế.

Ông Lê Anh Tuấn đề xuất đa dạng hóa các đồng tiền vay, tận dụng những thị trường có chi phí huy động cạnh tranh. Phương án kết hợp các đồng USD, nhân dân tệ, yên Nhật và đô la Australia có chi phí ước tính khoảng 6,4-6,6%/năm khi quy đổi sang VND, góp phần giảm chi phí huy động và phân tán rủi ro tỷ giá.

Để bảo đảm an toàn tài chính quốc gia, cần kiểm soát tỷ trọng nợ ngoại tệ, ưu tiên các khoản vay kỳ hạn 15-20 năm và xây dựng cơ chế dự phòng rủi ro tỷ giá. Dragon Capital cũng kiến nghị nghiên cứu thí điểm phát hành trái phiếu bằng nhân dân tệ trong năm 2027, kéo dài kỳ hạn trái phiếu Chính phủ và mở rộng cơ sở nhà đầu tư dài hạn.

Đề cập đến yêu cầu kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, TS. Matthias Grossmann, Giám đốc Chương trình Phát triển kinh tế bền vững của Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam cho rằng, nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển năng lượng sạch sẽ góp phần giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo số liệu nghiên cứu, giai đoạn 1990-2024, GDP thực tế của Việt Nam tăng gấp 9 lần, trong khi lượng phát thải khí nhà kính tăng khoảng 6,4 lần. Sản xuất năng lượng và công nghiệp chiếm khoảng 70% tổng lượng phát thải, cho thấy tiềm năng giảm phát thải thông qua đổi mới công nghệ, chuyển dịch năng lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo kịch bản tăng cường chính sách xanh của OECD, đến năm 2045, GDP Việt Nam có thể cao hơn 1,23%, xuất khẩu cao hơn 2,6% và đầu tư trực tiếp nước ngoài cao hơn 0,37% so với kịch bản chính sách hiện hành. Việc tăng cường định giá carbon có thể mang lại nguồn thu bổ sung tương đương 0,65% GDP.

Tuy nhiên, chuyển đổi xanh vẫn là thách thức đối với doanh nghiệp. Khảo sát 2.734 doanh nghiệp năm 2023 cho thấy, 64% chưa có bước chuẩn bị cho chuyển đổi xanh, chỉ 5,5% đã thực hiện giảm phát thải trong các hoạt động trọng yếu. Những khó khăn lớn nhất là khả năng tiếp cận tài chính (50%), thiếu nhân lực chuyên môn (46,8%) và khó lựa chọn công nghệ phù hợp (44,2%).

TS. Matthias Grossmann cho rằng, doanh nghiệp cần đầu tư cho chuyển đổi xanh để duy trì năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng quốc tế và giảm chi phí sản xuất. Quá trình này cũng cần gắn với đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề và bảo đảm sinh kế cho người lao động tại những địa phương chịu tác động trực tiếp.