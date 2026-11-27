Đổi mới mô hình tăng trưởng bằng công nghệ

Sáng 26/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Đề án được triển khai nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp - Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập tập trung trí tuệ, làm việc khẩn trương, trách nhiệm để sớm trình Bộ Chính trị dự thảo Nghị quyết mới. Mục tiêu là xây dựng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của nền kinh tế, phục vụ tăng trưởng hai con số và đổi mới mô hình phát triển đất nước.

Theo Thủ tướng, để tăng trưởng nhanh và bền vững, Việt Nam không thể chỉ dựa vào các động lực truyền thống mà cần đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời nâng cao chất lượng quản trị, điều hành, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đáng chú ý, phạm vi Đề án sẽ tập trung đánh giá 9 nhóm nguồn lực. Trong đó, 4 nguồn lực truyền thống gồm: nguồn nhân lực; tài nguyên thiên nhiên; cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội; nguồn tài lực.

Ba nhóm nguồn lực mới được xác định theo Kết luận số 115-KL/TW ngày 16/1/2025 của Bộ Chính trị gồm: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; văn hóa, lịch sử, truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và vị trí địa chiến lược của quốc gia; thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam.

Hai nhóm nguồn lực mới theo tinh thần kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là thể chế và không gian phát triển.

Việc mở rộng phạm vi đánh giá cho thấy yêu cầu nhận diện nguồn lực phát triển không chỉ dừng ở vốn, nhân lực, tài nguyên hay hạ tầng, mà còn hướng tới những giá trị mới như dữ liệu, tài sản trí tuệ, thương hiệu quốc gia và các không gian phát triển mới.

Dữ liệu, công nghệ trở thành động lực tăng trưởng

Thủ tướng chỉ rõ thực tế vẫn còn nhiều nguồn lực chưa được huy động, khai thác đầy đủ hoặc đang bị ách tắc, lãng phí. Nhiều dự án đầu tư chậm triển khai, kéo dài thời gian thực hiện; hiệu quả sử dụng vốn chưa cao; thị trường vốn dài hạn chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng nguồn nhân lực chưa theo kịp quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Đặc biệt, nhiều nguồn lực có giá trị lớn như dữ liệu, tài sản trí tuệ, các giá trị văn hóa, thương hiệu quốc gia và không gian phát triển mới chưa được nhận diện, đánh giá đầy đủ, khai thác tương xứng với tiềm năng. Khoa học, công nghệ cũng chưa gắn chặt với việc giải quyết các bài toán thực tiễn, nâng cao hiệu quả kinh tế, năng suất và năng lực làm chủ công nghệ.

Từ thực tế này, Thủ tướng yêu cầu phải nhận diện rõ, đánh giá đúng, đầy đủ và khách quan các nguồn lực phát triển, bảo đảm không trùng lặp, không bỏ sót; đồng thời xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp đối với từng nguồn lực.

Đề cập vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng cho biết những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực điều hành, quản trị của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, người dân, phục vụ phát triển trên nhiều ngành, lĩnh vực.

Một điểm đáng chú ý trong định hướng xây dựng Nghị quyết mới là yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ "huy động nguồn lực" sang "quản trị nguồn lực quốc gia". Theo đó, không chỉ tìm kiếm, bổ sung nguồn lực mà còn phải chủ động kiến tạo, làm giàu, làm mới, kết nối và chuyển hóa các nguồn lực thành động lực phát triển.

Thủ tướng yêu cầu phải xác định cụ thể những điểm nghẽn để tháo gỡ, những nguồn lực có thể phát huy được ngay, những nguồn lực nào phải khơi thông để sử dụng - Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng yêu cầu xác định cụ thể những điểm nghẽn cần tháo gỡ, những nguồn lực có thể phát huy ngay và những nguồn lực cần khơi thông để đưa vào sử dụng. Việc phân bổ phải căn cứ vào hiệu quả, năng suất, sức lan tỏa và kết quả đầu ra; đồng thời xây dựng các chỉ tiêu định lượng đối với những nguồn lực có thể lượng hóa.

Đối với quá trình xây dựng Đề án, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tổ chức nghiên cứu, khảo sát, hội thảo và lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Ban Chỉ đạo được giao hoàn thành nhiệm vụ trong quý II/2027.