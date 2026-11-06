Đổi mới mô hình phát triển đô thị, tạo động lực tăng trưởng
Đổi mới mô hình phát triển đô thị theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, đưa đô thị trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia. Đây là thông điệp trọng tâm được đưa ra tại Diễn đàn Phát triển bền vững đô thị Việt Nam năm 2026, với chủ đề “Mô hình phát triển đô thị đóng góp cho tăng trưởng quốc gia”.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doi-moi-mo-hinh-phat-trien-do-thi-tao-dong-luc-tang-truong-246261106185026149.htm