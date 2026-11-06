Đổi mới mô hình phát triển đô thị, tạo động lực tăng trưởng

Theo thống kê, nhịp hồi phục sau tháng 11 thường kéo dài hơn so với nhịp hồi phục trong tháng 8, với VN-Index tăng bình quân khoảng 19,0% từ đáy tháng 11 đến vùng đỉnh trong quý I năm tiếp theo, tính trên bốn năm gần nhất.