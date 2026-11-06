Đổi mới mô hình phát triển đô thị để tạo động lực tăng trưởng

Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2026. Ảnh: Đ. NGÂN

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cho biết, phát triển bền vững đô thị Việt Nam trong thời kỳ mới đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

Yêu cầu tăng trưởng cao, bền vững đòi hỏi hình thành các mô hình đô thị hiện đại, có năng suất cao và khả năng cạnh tranh quốc tế. Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cùng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi số cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ quy hoạch và quản trị đô thị.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết, thực tiễn phát triển của Hà Nội và TPHCM thời gian qua cho thấy đổi mới mô hình phát triển đô thị không chỉ là thay đổi cấu trúc không gian. Quan trọng hơn là tổ chức lại các hoạt động kinh tế, khai thác hiệu quả những lợi thế mới, nâng cao năng suất và tạo ra những động lực tăng trưởng có sức lan tỏa.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị diễn đàn tập trung thảo luận các định hướng lớn trong đổi mới mô hình phát triển đô thị Việt Nam, trước hết là đổi mới tư duy phát triển đô thị, gắn với tái cấu trúc không gian kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng quốc gia.

Đồng thời, phát triển đô thị cần lấy chất lượng sống của người dân làm mục tiêu và thước đo. Thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao khả năng chống chịu của đô thị. Đổi mới phương thức quản trị đô thị phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đổi mới cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển đô thị.

Tại diễn đàn, các đại biểu quốc tế đã chia sẻ nội dung hợp tác trong đổi mới mô hình tăng trưởng đô thị, vai trò của tài trợ cho cơ sở hạ tầng trong mô hình tăng trưởng mới và chính quyền địa phương hai cấp.