Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu thay đổi, những hạn chế về năng suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo và hiệu quả phân bổ nguồn lực đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình phát triển.

“Cốt lõi của đổi mới mô hình phát triển là đổi mới cách thức tạo ra giá trị, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, Việt Nam cần từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào các khâu nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm có giá trị cao. Nhà nước cần hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện cho các mô hình kinh doanh mới và hướng nguồn lực vào những lĩnh vực có sức lan tỏa lớn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu khai mạc diễn đàn.

Về chính sách tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị làm rõ các giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát triển thị trường vốn và thu hút nguồn lực tư nhân, quốc tế. Việc mở rộng các kênh huy động vốn dài hạn cần gắn với bảo đảm an toàn tài chính quốc gia và phát huy vai trò của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Diễn đàn gồm hai phiên thảo luận. Phiên thứ nhất tập trung vào định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các giải pháp huy động nguồn lực. Phiên thứ hai bàn về ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số để nâng cao năng suất, đồng thời đề cập đến thị trường carbon và các công cụ tài chính xanh.

Quang cảnh diễn đàn.

Bà Michaela Baur, Giám đốc quốc gia GIZ tại Việt Nam cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam cần tạo ra nhiều giá trị hơn với mức tiêu thụ năng lượng và tài nguyên thấp hơn. Theo bà, doanh nghiệp cần tiếp cận năng lượng sạch, công nghệ hiện đại và nguồn vốn. Người lao động, nhất là trong các ngành có mức phát thải cao, cần được hỗ trợ nâng cao kỹ năng để tiếp cận việc làm mới.