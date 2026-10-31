Đổi mới mô hình hiến máu tình nguyện, hướng về cơ sở

Chương trình lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cuộc sống, thu hút đông người dân tham gia hiến máu.

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia. Đây là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, muốn nâng cao chỉ tiêu hiến máu phải bắt đầu từ cơ sở, phát huy vai trò của chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân. Vì vậy, Ban Chỉ đạo tập trung phân bổ chỉ tiêu phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị; đồng thời nâng cao trách nhiệm của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp xã, phường.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới thông qua hình ảnh, thông tin trực quan trên các nền tảng mạng xã hội, Facebook, Fanpage của cơ quan, đơn vị và địa phương. Vai trò của các tổ chức đoàn thể, lực lượng tình nguyện viên và những người nhiều lần hiến máu được phát huy nhằm tạo sức lan tỏa, từng bước đưa hoạt động hiến máu tình nguyện trở thành việc làm thường xuyên trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, việc tổ chức hiến máu cũng được điều chỉnh linh hoạt. Thay vì tổ chức theo địa bàn cấp huyện như trước đây, các chương trình được triển khai tại từng xã, phường hoặc kết hợp hai đến ba địa phương, giúp người dân giảm khoảng cách di chuyển, thuận lợi hơn khi tham gia; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tổ chức.

Một trong những giải pháp được tỉnh xác định là xây dựng lực lượng người hiến máu thường xuyên, phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm hiến máu, câu lạc bộ ngân hàng máu sống, nhóm máu hiếm và nâng tỷ lệ người hiến máu nhắc lại. Qua đó, từng bước hình thành nguồn người hiến máu ổn định, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị.

Ban tổ chức cho biết, nhằm lan tỏa giá trị nhân văn của chương trình, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và tổ dân phố tích cực vận động người đủ điều kiện tham gia, góp phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh.

Đại úy Trần Ngọc Hoàng Phong, Đoàn viên Công an phường Đồng Hới đã có khoảng 10 lần hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ và sự sẻ chia hướng về cộng đồng, Đại úy Trần Ngọc Hoàng Phong cùng các đoàn viên, thanh niên Công an phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) đã có mặt tại điểm hiến máu từ khá sớm để đăng ký và hiến máu. Với anh Phong, hiến máu không chỉ là nghĩa cử nhân ái mà còn thể hiện trách nhiệm của người đoàn viên, chiến sĩ công an đối với cộng đồng.

Đại úy Trần Ngọc Hoàng Phong chia sẻ: “Cá nhân tôi đã có khoảng 10 lần hiến máu tình nguyện, mỗi lần tham gia hiến máu là một cơ hội để bản thân được sẻ chia, góp phần giúp đỡ những người bệnh đang cần máu điều trị. Tôi mong rằng ngày càng có nhiều người, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên, tích cực tham gia hiến máu để mang lại thêm cơ hội sống cho người bệnh”.

Theo Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Trị, chương trình tại phường Đồng Hới nằm trong kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2026. Ngay trong sáng 31/10, Ban tổ chức đã tiếp nhận gần 200 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở những đợt vận động tập trung, tỉnh Quảng Trị đang chú trọng đổi mới phương thức tổ chức hiến máu tình nguyện theo hướng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát huy vai trò của cơ sở trong tuyên truyền, vận động và duy trì nguồn người hiến máu thường xuyên.

Theo thông tin từ lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị, từ ngày 20/11/2025 đến ngày 28/10/2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận 20.863 đơn vị máu, đạt 91,5% chỉ tiêu Trung ương giao. Kết quả này cho thấy sự tham gia, hưởng ứng của các cấp, ngành, địa phương và đông đảo người dân đối với phong trào hiến máu tình nguyện.

Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức những chương trình hiến máu phù hợp với điều kiện thực tế; duy trì hai điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, tạo điều kiện để người dân chủ động sắp xếp thời gian tham gia hiến máu.