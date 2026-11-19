Hội nghị lấy ý kiến về việc tham mưu, sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị. (Ảnh HẢI ĐĂNG)

Quy định số 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương về những nội dung trọng tâm và yêu cầu tổ chức thực hiện Quy định này.

Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể với trách nhiệm của cá nhân

Phóng viên: Thưa đồng chí, so với Quy định số 366-QĐ/TW trước đây, Quy định số 227-QĐ/TW có những điểm mới, điều chỉnh và bổ sung đáng chú ý nào về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân? Theo đồng chí, những thay đổi này nhằm khắc phục những hạn chế nào trong thực tiễn đánh giá cán bộ, đảng viên thời gian qua?

Đồng chí Trần Viết Cường: Quy định số 227-QĐ/TW được ban hành trong bối cảnh Trung ương vừa ban hành đồng bộ các nghị quyết quan trọng về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, Quy định số 227-QĐ/TW cụ thể hóa một yêu cầu rất quan trọng: đổi mới công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng theo hướng thực chất, khách quan, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, gắn đánh giá với trách nhiệm của tập thể, cá nhân và hiệu quả hoạt động của tổ chức. Đây không chỉ là đổi mới một khâu trong công tác cán bộ, mà còn là giải pháp góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

So với Quy định số 366-QĐ/TW, Quy định số 227-QĐ/TW sửa đổi, bổ sung 94 nội dung;trong đó nâng tầm, cụ thể hóa 32 nội dung, bổ sung 29 nội dung đổi mới đáng chú ý về quy trình, tiêu chí và phương pháp đánh giá. Đáng chú ý là yêu cầu theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong suốt quá trình công tác, thay vì chủ yếu dựa vào nhận xét, báo cáo tại thời điểm kiểm điểm. Qua đó, làm rõ hơn trách nhiệm của tập thể, cá nhân, khắc phục tình trạng kiểm điểm hình thức, nhận xét chung chung, kết quả xếp loại chưa phản ánh đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Kiểm điểm tập trung vào những vấn đề cụ thể: nhiệm vụ nào đã hoàn thành, nhiệm vụ nào chưa hoàn thành; phải gắn với chuyển biến sau kiểm điểm, không dừng ở việc chỉ nêu ưu điểm, hạn chế. Kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm của kỳ trước là căn cứ đánh giá kỳ sau; những vấn đề nghiêm trọng, phức tạp, nổi cộm phát sinh phải được kiểm điểm bổ sung, không chờ đến cuối kỳ.

Trọng tâm của Quy định số 227-QĐ/TW là gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể với trách nhiệm của từng cá nhân, gắn đánh giá với sử dụng cán bộ và hậu kiểm. Việc đánh giá phải thiết thực, tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính và góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, chất lượng cán bộ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trên cơ sở đó, đánh giá không chỉ thực hiện vào cuối kỳ mà phải được theo dõi thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ khâu giao nhiệm vụ phải xác định rõ nội dung, trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm cụ thể; trong quá trình thực hiện phải theo dõi tiến độ; khi đánh giá, xếp loại phải có căn cứ kiểm chứng với yêu cầu “sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, “một xuyên suốt: một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm chính”.

Về tiêu chí đánh giá, xếp loại, Quy định xác định hai nhóm: nhóm tiêu chí chung đánh giá theo mức độ đáp ứng, không tính điểm; nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chấm theo thang điểm tối đa 100, gồm nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Việc đánh giá được thực hiện trên sáu trục kết quả trọng tâm, từ thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đến xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phục vụ Nhân dân, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đối với địa phương, kết quả còn gắn với 05 chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản, chỉ tính những chỉ tiêu đã đến thời điểm công bố và thuộc phạm vi trách nhiệm trực tiếp. Các tiêu chí phải được vận dụng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phạm vi phụ trách, không áp dụng cứng nhắc cho mọi đối tượng.

Về phương pháp đánh giá, Quy định kết hợp chỉ số đo lường kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) với phương pháp quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt (OKR) để xem xét số lượng, chất lượng, tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Chẳng hạn, khi nhiệm vụ được giao là tháo gỡ một vướng mắc ở cơ sở, cần xem vướng mắc ấy đã được giải quyết đến đâu. Tại Quy định lần này, điều kiện xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được quy định chặt chẽ: Quy định không khống chế tỷ lệ xuất sắc nhằm ghi nhận đúng những tập thể, cá nhân thật sự có kết quả nổi trội, nhưng không có nghĩa là nới lỏng điều kiện; việc áp dụng phải phù hợp với từng đối tượng, không chạy theo điểm số hoặc số lượng đầu việc.

Một điểm mới cần lưu ý là Quy định số 227-QĐ/TW đã cập nhật đối tượng đánh giá tổ chức đảng theo mô hình đã được xác định tại Quy định số 208-QĐ/TW, trong đó có đảng bộ cơ sở, đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ; đồng thời xác định rõ các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, quản lý, cơ quan, đơn vị và cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh. Việc điều chỉnh này có ý nghĩa trực tiếp đối với tổ chức thực hiện. Khi mô hình tổ chức và quan hệ trực thuộc thay đổi, phải xác định lại đúng đối tượng kiểm điểm, cấp nhận xét, thẩm định và quyết định xếp loại; không sử dụng biểu mẫu, quy trình của mô hình trước đây. Quy định số 227-QĐ/TW cũng đã tính đến yêu cầu chuyển tiếp: việc đánh giá năm 2026 đối với tổ chức đảng có điều chỉnh theo Quy định số 208-QĐ/TW thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; từ ngày 01/01/2027, Quy định số 227-QĐ/TW có hiệu lực và thay thế Quy định số 366-QĐ/TW.

Có thể khái quát, trọng tâm của Quy định số 227-QĐ/TW là gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể với trách nhiệm của từng cá nhân, gắn đánh giá với sử dụng cán bộ và hậu kiểm. Việc đánh giá phải thiết thực, tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính và góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, chất lượng cán bộ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Khắc phục tình trạng né tránh, nể nang, bảo đảm thực hiện thống nhất

Phóng viên: Một trong những yêu cầu đặt ra đối với công tác đánh giá cán bộ hiện nay là bảo đảm thực chất, khách quan, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ, khắc phục tình trạng nể nang, hình thức hoặc đánh giá chưa sát với năng lực, trách nhiệm của từng cá nhân. Theo đồng chí, Quy định số 227-QĐ/TW có những cơ chế, yêu cầu cụ thể nào để bảo đảm kết quả đánh giá phản ánh đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu và những trường hợp né tránh, đùn đẩy, thiếu quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ?

Đồng chí Trần Viết Cường: Cốt lõi của việc đánh giá thực chất là lấy kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, đồng thời đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân làm yêu cầu xuyên suốt. Quy định số 227-QĐ/TW thiết lập cơ chế đánh giá liên thông giữa các khâu, từ giao việc, tổ chức thực hiện, theo dõi tiến độ đến kiểm chứng kết quả, trên cơ sở sản phẩm đầu ra, dữ liệu, hồ sơ, minh chứng và điều kiện làm việc thực tế.

Đồng chí Trần Viết Cường trình bày báo cáo tại Hội nghị lấy ý kiến về việc tham mưu, sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Trước hết, Quy định phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó và từng thành viên. Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể; cấp phó chịu trách nhiệm trực tiếp đối với lĩnh vực được phân công và trách nhiệm liên đới đối với kết quả chung; từng thành viên chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao.

Đối với biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, thiếu quyết liệt, Quy định yêu cầu xem xét trực tiếp trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, không chỉ căn cứ vào kết quả cuối cùng. Cùng với đó, trách nhiệm đề xuất và quyết định mức xếp loại của cấp có thẩm quyền được kiểm soát chặt chẽ hơn. Chẳng hạn, với một hồ sơ giải quyết chậm, cần làm rõ hồ sơ dừng ở khâu nào, ai có thẩm quyền xử lý và người phụ trách đã làm gì để tháo gỡ. Người đứng đầu có trách nhiệm chủ động phát hiện, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét đối với cán bộ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ, để công việc trì trệ, vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

Tinh thần xuyên suốt là đánh giá nghiêm minh nhưng phải công tâm; kiên quyết khắc phục nể nang, né tránh, bình quân, đồng thời bảo vệ người làm đúng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây cũng là những giải pháp cụ thể nhằm gắn quyền hạn với trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực; lấy kết quả thực tiễn làm thước đo, đồng thời tạo môi trường để cán bộ có năng lực, trách nhiệm phát huy và cống hiến.

Quy định nêu rõ phải xem xét bố trí công tác khác đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ do nguyên nhân chủ quan, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu trọng tâm, then chốt hoặc có biểu hiện né tránh, đùn đẩy; trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ trong hai quý liên tiếp phải kịp thời xem xét bố trí công tác khác phù hợp với năng lực hoặc vị trí, chức vụ thấp hơn theo quy định.

Cùng với đó, trách nhiệm đề xuất và quyết định mức xếp loại cuối cùng được kiểm soát chặt chẽ hơn. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về đề xuất của mình Trường hợp đề xuất mức xếp loại cao hơn nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì tùy tính chất, mức độ, cấp có thẩm quyền xem xét nhắc nhở, phê bình, hạ mức đánh giá hoặc xử lý kỷ luật. Cấp trực tiếp giao nhiệm vụ, theo dõi kết quả có trách nhiệm nhận xét, đánh giá, đề xuất; cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định trên cơ sở hồ sơ, kết quả thẩm định và thông tin liên quan.

Một cơ chế quan trọng khác là hậu kiểm. Kết quả đánh giá có thể được kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất hoặc khi có dấu hiệu vi phạm, phản ánh, khiếu nại, kiến nghị hay thông tin bất thường. Nếu phát hiện đánh giá thiếu căn cứ, không đúng thực chất hoặc không trung thực, cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, hủy bỏ và tổ chức đánh giá lại. Tập thể, cá nhân có quyền giải trình, bảo lưu ý kiến, khiếu nại, kiến nghị; việc xem xét phải được thực hiện khách quan, có kết luận theo quy định.

Đặc biệt, trong bối cảnh tổ chức bộ máy và hệ thống tổ chức đảng được sắp xếp, điều chỉnh đồng bộ, thống nhất theo Quy định số 208-QĐ/TW, việc xác định trách nhiệm phải gắn với vị trí, chức trách và phạm vi công việc thực tế ở từng giai đoạn. Đối với tổ chức đảng thành lập mới, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển giao hoặc tiếp nhận; đối với cán bộ điều động, luân chuyển, bổ nhiệm mới hoặc thay đổi nhiệm vụ, cần phân định rõ kết quả trước và sau khi thay đổi, xem xét điều kiện chuyển tiếp và trách nhiệm của từng chủ thể. Không bỏ sót đối tượng đánh giá, nhưng cũng không quy trách nhiệm cho tập thể, cá nhân đối với những hạn chế không thuộc phạm vi, thời gian hoặc thẩm quyền phụ trách.

Tinh thần xuyên suốt là đánh giá nghiêm minh nhưng phải công tâm; kiên quyết khắc phục nể nang, né tránh, bình quân, đồng thời bảo vệ người làm đúng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây cũng là những giải pháp cụ thể nhằm gắn quyền hạn với trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực; lấy kết quả thực tiễn làm thước đo, đồng thời tạo môi trường để cán bộ có năng lực, trách nhiệm phát huy và cống hiến.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết Ban Tổ chức Trung ương tham mưu, ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định số227-QĐ/TW như thế nào để cụ thể hóa các quy định mới, bảo đảm thống nhất trong cách hiểu và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng? Hướng dẫn sẽ tập trung làm rõ những nội dung trọng tâm nào, nhất là về tiêu chí, quy trình, phương pháp đánh giá và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện?

Đồng chí Trần Viết Cường: Ban Tổ chức Trung ương xác định việc tham mưu hướng dẫn thực hiện Quy định số 227-QĐ/TW phải bảo đảm thống nhất, cụ thể, dễ thực hiện và phù hợp với đặc điểm của từng loại hình tổ chức, từng nhóm đối tượng.

Trước hết, cần rà soát, cụ thể hóa đầy đủ đối tượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo mô hình tổ chức mới. Quy định số 208-QĐ/TW xác định hệ thống tổ chức của Đảng theo 3 cấp (Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã); đồng thời thí điểm thống nhất tên gọi các loại hình tổ chức đảng ở cấp cơ sở gồm đảng bộ cơ sở, đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ. Việc xác định đúng loại hình tổ chức đảng là căn cứ để xác định đúng đối tượng đánh giá, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của từng tổ chức. Trên cơ sở đó, Hướng dẫn phải làm rõ việc xác định đối tượng trong từng loại hình, quan hệ trực thuộc, cấp có thẩm quyền nhận xét, thẩm định và quyết định; bảo đảm không bỏ sót, không trùng lặp, không tiếp tục sử dụng tên gọi hoặc tầng nấc tổ chức không còn phù hợp.

Đối với tổ chức đảng có sự thay đổi do thành lập mới, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển giao, tiếp nhận hoặc kiện toàn tổ chức; Hướng dẫn cần quy định cụ thể cách xác định thời gian đánh giá, phạm vi nhiệm vụ, kế thừa kết quả và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân ở từng giai đoạn. Đối với tổ chức mới thành lập, phải căn cứ vàothời điểm thành lập và nhiệm vụ thực tế được giao; đối với tổ chức chia tách, sáp nhập, cần xem xét kết quả trước và sau khi thay đổi, bảo đảm tính kế thừa nhưng không cộng gộp cơ học thành tích hoặc chuyển trách nhiệm không đúng chủ thể. Đối với cấp ủy, tập thể lãnh đạo và cá nhân có thay đổi về chức vụ, địa bàn, lĩnh vực phụ trách, phải xác định rõ thời gian đảm nhiệm và nhiệm vụ thực tế để đánh giá công bằng, khách quan.

Mục tiêu cuối cùng là kết quả đánh giá phải chỉ rõ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm; qua đó, đưa công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại trở thành công cụ thường xuyên để tự soi, tự sửa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ hai, hướng dẫn thống nhất cách xác định mục tiêu, nhiệm vụ và công cụ đánh giá. Cần làm rõ mục tiêu trọng tâm, then chốt, kết quả cần đạt, sản phẩm đầu ra và minh chứng kèm theo. Mỗi nhiệm vụ phải xác định đầu mối chịu trách nhiệm chính, người phối hợp, thời hạn, sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng; không giao việc chung chung, không chia nhỏ thao tác để tăng số lượng nhiệm vụ, không tính trùng một nhiệm vụ ở nhiều nhóm tiêu chí. Chỉ số đánh giá phải có khả năng đo lường hoặc cách xác định mức độ hoàn thành cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực hiện của từng đối tượng.

Thứ ba, cụ thể hóa phương pháp, tỷ trọng và cách tổng hợp điểm theo từng nhóm đối tượng. Việc đánh giá tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và đảng viên không công tác trong hệ thống chính trị phải có cách tiếp cận phù hợp; không áp dụng một bộ chỉ tiêu cố định cho mọi đối tượng. Đối với đảng viên, cần chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, trách nhiệm tại nơi sinh hoạt, việc chấp hành nguyên tắc, kỷ luật và nhiệm vụ do chi bộ phân công; chỉ áp dụng OKR, KPI khi có nhiệm vụ cụ thể, có thể lượng hóa. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và trách nhiệm đối với kết quả chung của tập thể.

Thứ tư, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong từng khâu. Hướng dẫn cần làm rõ trách nhiệm tự kiểm điểm, tự đánh giá của tập thể, cá nhân; trách nhiệm nhận xét của cấp trực tiếp giao nhiệm vụ, quản lý và sử dụng cán bộ; trách nhiệm thẩm định, quyết định của cấp có thẩm quyền; trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, kiểm tra của cơ quan tham mưu.

Thứ năm, hướng dẫn quy định việc ứng dụng chuyển đổi số theo hướng tinh gọn, tránh phát sinh thủ tục, báo cáo trùng lặp với nguyên tắc: nền tảng số đóng vai trò hỗ trợ cập nhật, truy xuất, đối chiếu dữ liệu, lưu vết trách nhiệm và cảnh báo, nhưng không thay thế việc thẩm định, xem xét và quyết định của cấp có thẩm quyền..

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham luận tại Hội nghị lấy ý kiến về việc tham mưu, sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Để việc triển khai Quy định số 227-QĐ/TW đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thực chất, các cấp ủy, tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm cụ thể hóa nhiệm vụ, tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh. Ban Tổ chức Trung ương sẽ theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn xử lý những vấn đề phát sinh, nhất là những nội dung còn cách hiểu khác nhau hoặc chưa phù hợp khi vận dụng trong thực tiễn. Mục tiêu cuối cùng là kết quả đánh giá phải chỉ rõ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm; qua đó, đưa công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại trở thành công cụ thường xuyên để tự soi, tự sửa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phóng viên: Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2026 được thực hiện trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi sau sắp xếp, trong khi Quy định số 227-QĐ/TW đến ngày 01/01/2027 mới có hiệu lực. Xin đồng chí cho biết căn cứ thực hiện trong năm 2026 và những nội dung điều chỉnh, bổ sung trọng tâm tại Công văn số 2772-CV/BTCTW ngày 13/11/2026 nhằm bảo đảm tính kế thừa, thống nhất trong đánh giá, đồng thời tạo nền tảng triển khai Quy định số 227-QĐ/TW từ năm 2027?

Đồng chí Trần Viết Cường: Năm 2026, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tiếp tục thực hiện theo Quy định số 366-QĐ/TW, Hướng dẫn số 43-HD/BTCTW và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW. Đối với Quy định số 227-QĐ/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành có hiệu lực áp dụng chính thức kể từ ngày 01/01/2027. Để bảo đảm tính liên tục trong đánh giá kết quả công tác cả năm, đồng thời xử lý những vấn đề phát sinh từ sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đã kịp thời ban hành Công văn số 2772-CV/BTCTW ngày 13/11/2026 với một số điều chỉnh, bổ sung như sau:

Trước hết, về phương pháp đánh giá, năm 2026 vẫn tiếp tục áp dụng thang điểm 100, gồm 30 điểm tiêu chí chung và 70 điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ; kế thừa kết quả đánh giá KPI hằng quý nhưng không cộng dồn cơ học. Một lưu ý khác là vẫn duy trì tỷ lệ cá nhân xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; chỉ xếp loại xuất sắc khi đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không chạy theo số lượng; không có người đủ điều kiện thì không xếp loại ở mức này.

Việc ban hành Công văn số 2772-CV/BTCTW vừa bảo đảm tính kế thừa, liên tục, thống nhất trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2026, vừa tạo cơ sở cho việc chuyển tiếp đồng bộ sang thực hiện Quy định số 227-QĐ/TW từ năm 2027.

Công văn đồng thời hướng dẫn cụ thể việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với các mô hình tổ chức và trường hợp đặc thù sau sắp xếp. Trong đó, khối lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện quy định hiện hành về đối tượng, thẩm quyền, trách nhiệm trong khi chờ sửa đổi quy định về mô hình tổ chức đảng; các đơn vị đặc thù chưa hoàn thành sắp xếp, kiện toàn thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thực hiện cho phù hợp. Đối với chi bộ đông đảng viên, chia thành nhiều tổ đảng, việc kiểm điểm, nhận xét, đánh giá được thực hiện tại tổ đảng, có chi ủy viên phụ trách tham dự, tổng hợp kết quả để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; tổ đảng không quyết định mức xếp loại. Ngoài ra, công văn hướng dẫn cách đánh giá đối với cán bộ biệt phái và cán bộ thuộc Bộ phận nghiên cứu chuyên đề, bảo đảm căn cứ vào nhiệm vụ thực tế, phân định rõ trách nhiệm nhận xét, quyết định và cách tính kết quả xếp loại.

Vừa qua, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 19-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, biểu mẫu kiểm điểm năm 2026 đã được cập nhật, bổ sung các tiêu chí về lãnh đạo công tác tư tưởng, kỷ luật phát ngôn, trách nhiệm nêu gương; tích hợp nội dung học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Điểm mới đáng chú ý là năm 2026 lần đầu tiên thực hiện việc gửi hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại sớm trước ngày 20/12 của năm đánh giá; đồng thời, việc lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác được thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử theo Quy định số 221-QĐ/TW, góp phần rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Về số liệu báo cáo, khi chưa có kết quả chính thức thì được sử dụng số liệu ước tính đến ngày 31/12/2026; người đứng đầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu; khi có số liệu chính thức, phải cập nhật, đối chiếu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh mức xếp loại nếu có thay đổi. Việc hậu kiểm được thực hiện cả đối với kết quả đã phê duyệt và kết quả tạm thời, kịp thời điều chỉnh hoặc đánh giá lại khi có căn cứ, minh chứng cụ thể.

Như vậy, có thể khẳng định, việc ban hành Công văn số 2772-CV/BTCTW vừa bảo đảm tính kế thừa, liên tục, thống nhất trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2026, vừa tạo cơ sở cho việc chuyển tiếp đồng bộ sang thực hiện Quy định số 227-QĐ/TW từ năm 2027.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!