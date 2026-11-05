Đổi mới mạnh mẽ phương pháp tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc, đại diện đơn vị Khối trưởng Khối thi đua chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Trương Thiên Tô và Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị tại hội nghị.

Dự hội nghị có đại biểu một số cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc Khối thi đua, gồm: Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Công binh, Binh chủng Hóa học và Binh chủng Thông tin liên lạc.

Báo cáo trung tâm do đơn vị Khối trưởng trình bày và các ý kiến thảo luận tại hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2026, công tác TĐKT và PTTĐ Quyết thắng được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và đảng ủy, bộ tư lệnh các binh chủng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

PTTĐ Quyết thắng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có nhiều nét mới, nhiều hoạt động nổi bật, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong các đơn vị.

Qua đó, góp phần giúp tình hình chính trị, tư tưởng của các đơn vị cơ bản ổn định, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn vững, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng với kết quả đạt được, báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra điểm còn tồn tại, hạn chế, nêu rõ nguyên nhân và đưa ra các giải pháp, biện pháp khắc phục, nhằm nâng cao chất lượng công tác TĐKT và PTTĐ Quyết thắng của khối trong năm 2027 và thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc điều hành nội dung thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác TĐKT và PTTĐ Quyết thắng của Khối thi đua đạt được trong năm 2026.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các đơn vị trong Khối thi đua cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy và cơ quan chính trị đối với công tác TĐKT.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công phát biểu nhận nhiệm vụ đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2027.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức PTTĐ Quyết thắng, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng đơn vị. Gắn chặt PTTĐ với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu PTTĐ Quyết thắng phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển đổi số. Các đơn vị cần nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Khối thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá thực chất, hiệu quả PTTĐ.

Thượng tướng Trương Thiên Tô tặng hoa chúc mừng đại diện các đơn vị nhận bàn giao nhiệm vụ đơn vị Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua năm 2027.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong khối đã bỏ phiếu với kết quả 100% nhất trí đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ đối với Binh chủng Công binh và đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho các đơn vị còn lại trong khối.

Cùng với đó, Binh chủng Thông tin liên lạc đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng cho Binh chủng Đặc công và Binh chủng Đặc công bàn giao nhiệm vụ Khối phó cho Binh chủng Tăng thiết giáp.