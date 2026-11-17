Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận những đổi mới mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu rất cao, tính chất phức tạp; Phó Thủ tướng đặc biệt ghi nhận chất lượng kết luận thanh tra từng bước được nâng lên, đồng thời công tác tổ chức thực hiện kết luận được quan tâm hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện sai phạm, Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của hoạt động thanh tra trong nhận diện những bất cập, nút thắt, điểm nghẽn của các quy định pháp luật.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo tổng hợp những sai phạm có tính chất phổ biến để thông tin đến các địa phương nhằm phòng tránh, đồng thời kiến nghị các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế.

Theo Phó Thủ tướng, thực tiễn thay đổi nhanh, yêu cầu phản ứng chính sách kịp thời, trong khi việc xây dựng, sửa đổi quy định pháp luật đôi khi phải thực hiện gấp gáp nên có thể xuất hiện những điểm chưa phù hợp với thực tế.

Vì vậy, thông qua hoạt động thanh tra, cần phát hiện và kiến nghị khắc phục những bất cập, đề cao yêu cầu phòng ngừa hơn là tập trung xử lý vi phạm.

"Không phải lấy số lượng vi phạm, số kết luận hay số vụ chuyển điều tra làm thành tích của công tác thanh tra, mà làm sao phòng ngừa, ngăn chặn mới là điều lớn nhất", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được Phó Thủ tướng ghi nhận có nhiều chuyển biến.

Thanh tra Chính phủ đã chủ động tham mưu ban hành thể chế, kế hoạch và tham gia giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự; làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và đề xuất kiến nghị kịp thời.

Công tác xây dựng ngành, kiện toàn đội ngũ cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số cũng được quan tâm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Thanh tra Chính phủ cần chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cần tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật về thanh tra, trọng tâm là Luật Thanh tra.

Theo Phó Thủ tướng, một vấn đề quan trọng khác trong hoàn thiện thể chế là cơ chế điều chỉnh kết luận thanh tra và thi hành kết luận thanh tra.

Phó Thủ tướng cho rằng, hoạt động thanh tra phải giải quyết khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn. Vì vậy, việc điều chỉnh kết luận thanh tra trong những trường hợp cần thiết là bình thường và cần có cơ chế phù hợp.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc làm việc

Đối với việc thi hành kết luận thanh tra, Phó Thủ tướng chỉ rõ thực tế có những kết luận được ban hành nhưng một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện đầy đủ.

"Tòa án phán quyết có cơ quan thi hành án, có bộ máy, có công cụ để tổ chức thực hiện. Kết luận thanh tra cũng nhân danh, đại diện cho công quyền nhưng không thực hiện thì thế nào?", Phó Thủ tướng đặt vấn đề.

Chỉ ra nhiều địa phương, bộ, ngành cứ "treo" không thực hiện, 10 việc chỉ thực hiện 2-3 việc, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu cơ chế thi hành kết luận thanh tra theo con đường hành chính.

Cùng với nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó Thủ tướng lưu ý cần nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng của đội ngũ cán bộ thanh tra.

Phó Thủ tướng đánh giá cao cách làm trong đợt thanh tra lĩnh vực xăng dầu vừa qua, khi các đoàn thanh tra đã chỉ rõ hành vi thuộc nhóm nào, vi phạm quy định nào và tương ứng với chế tài gì. Từ đó, Phó Thủ tướng đề nghị rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm mẫu để tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục quan tâm công tác xây dựng ngành, đánh giá đội ngũ cán bộ; giữ vững sự liêm chính của đội ngũ cán bộ thanh tra.

"Cán bộ thanh tra phải là tấm gương sáng, là thanh bảo kiếm", Phó Thủ tướng nói, đồng thời yêu cầu tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, cảnh báo, nhắc nhở kịp thời để không mất cán bộ.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và hoàn thiện cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao năng suất, giảm tải áp lực công việc trong bối cảnh biên chế ngày càng tinh giản.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng đề nghị sớm cấp kinh phí cho công tác chuyển đổi số; tập trung sửa đổi Luật Thanh tra và ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn trong thực hiện kết luận thanh tra.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tin tưởng tập thể lãnh đạo và cán bộ Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và giữ vững đoàn kết, thống nhất.

"Lãnh đạo Chính phủ và cá nhân tôi luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ", Phó Thủ tướng khẳng định.