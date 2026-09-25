Kết luận nêu rõ, tại phiên họp ngày 28-8, xem xét tờ trình của Đảng ủy Quốc hội về Đề án "Định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI", Bộ Chính trị cơ bản thống nhất chủ trương thông qua những nội dung của đề án, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu.

Trong đó, mục tiêu của hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI là góp phần thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu lực quản trị và kiểm soát quyền lực, tháo gỡ "điểm nghẽn", "nút thắt" về thể chế, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; phòng ngừa, cảnh báo sớm các rủi ro và thúc đẩy hành động; nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả…

Kết luận cũng nêu các định hướng lớn của hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, trong những năm đầu nhiệm kỳ khóa XVI, Quốc hội tập trung rà soát kết quả hoạt động giám sát của nhiệm kỳ khóa XV, xác định các nội dung cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc hoặc giám sát lại; tập trung giám sát việc thể chế hóa và triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, có tính chiến lược, liên ngành, có tác động trực tiếp đến sự phát triển của đất nước và đời sống của nhân dân; việc tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực nhà nước; việc quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài gắn với năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cấp xã.

Bên cạnh đó, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp; việc triển khai các chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế và thực hiện các công trình, dự án quan trọng quốc gia...

Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát của Quốc hội khóa XVI; tập trung giám sát những vấn đề lớn, lĩnh vực then chốt, những "điểm nghẽn của điểm nghẽn" trong phát triển, những vấn đề bức xúc, nổi lên mà cử tri và nhân dân quan tâm…