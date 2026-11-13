Đổi mới liên kết '3 Nhà' đưa khoa học, công nghệ vào chiều sâu và thực chất

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tham dự triển lãm “Sản phẩm công nghệ hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”.

Với chủ đề “Từ bài toán đến thị trường - Hợp tác 3 Nhà kiến tạo đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”, hội nghị nhằm triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Thông báo số 510/TB-VPCP (ngày 1/10/2026) và Thông báo số 558/TB-VPCP (ngày 28/10/2026) của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ đổi mới mô hình liên kết “3 Nhà” theo hướng: Các bộ, cơ quan, doanh nghiệp chủ động đặt bài toán; viện nghiên cứu, trường đại học tổ chức nghiên cứu; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, chia sẻ rủi ro và tham gia một phần ngân sách.

Sự kiện có sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công an (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương), Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; đại diện các địa phương cùng các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và chuyên gia, nhà khoa học.

Trong khuôn khổ hội nghị, 3 phiên chuyên đề song song đã được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Quỹ NAFOSTED.

Các phiên tập trung vào ba trụ cột: “Nhà nước đặt hàng - Tập đoàn dẫn dắt - Đại học đồng hành giải quyết bài toán lớn quốc gia, làm chủ công nghệ chiến lược”; “Doanh nghiệp, địa phương đặt hàng, đồng tài trợ, đồng nghiên cứu với nhà trường đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”; "Thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp khởi nguồn từ đại học khơi thông thị trường khoa học và công nghệ”.

Từ gần 70 bài tham luận gửi về, Ban Tổ chức đã lựa chọn 30 tham luận tiêu biểu, có tính thực tiễn và khả năng nhân rộng cao của các doanh nghiệp công nghệ (Viettel, Viettel AI, BKAV, CMC, ONE SYSTEM GROUP, Lumi, Vietsol…) cùng các đại học, viện nghiên cứu để trình bày và đối thoại trực tiếp.

Các phiên chuyên đề có sự tham gia các chuyên gia đến từ các Viện nghiên cứu, Nhà trường và doanh nghiệp.

Phiên toàn thể do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp từ 3 phiên chuyên đề và 4 tham luận của Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn Cầu (GTINX, Bộ Công an).

Điểm nhấn của Hội nghị là lễ công bố 7 cam kết hợp tác thực hiện chương trình khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, với sự tham gia của 6 cơ sở giáo dục đại học và 15 doanh nghiệp, hợp tác xã.

Các cam kết tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn như: Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý nông nghiệp, thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long; công nghệ lõi đường sắt đô thị; vật liệu nano cho cảm biến thông minh và linh kiện bán dẫn; AIoT trong nuôi trồng thủy sản; vật liệu nano đa chức năng phục vụ nông nghiệp xanh; UAV thông minh phục vụ kinh tế tầm thấp; trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính cho sản xuất thông minh.

Bên lề hội nghị, Triển lãm “Sản phẩm công nghệ hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” cũng giới thiệu nhiều giải pháp ứng dụng thực tế từ sự liên kết giữa khối nghiên cứu và sản xuất.

Kết thúc hội nghị, danh mục các bài toán đề xuất đặt hàng, mô hình liên kết hiệu quả cùng những kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về cơ chế đặt hàng, tài chính, chia sẻ rủi ro và thương mại hóa kết quả nghiên cứu sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2026, làm cơ sở đưa hợp tác “3 Nhà” đi vào chiều sâu và thực chất.