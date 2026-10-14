Đổi mới lãnh đạo, quản lý giáo dục đại học trong kỷ nguyên AI

Hội thảo diễn ra trong ngày 14 và 15/10/2026.

Ngày 14/10, tại TPHCM, Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy sự xuất sắc trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học hướng tới thực tiễn và đổi mới dựa trên trí tuệ nhân tạo”.

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục cũng như các lĩnh vực của đời sống xã hội, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và quản trị giáo dục đại học trở thành yêu cầu cấp thiết. Trước những cơ hội và thách thức do AI mang lại, các nhà lãnh đạo giáo dục cần chủ động thích ứng, nâng cao năng lực ra quyết định, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo đảm sự phát triển bền vững của các cơ sở giáo dục đại học.

Hội thảo có sự tham gia của khoảng 100 đại biểu, báo cáo viên trong và ngoài khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại hội thảo, bà Lê Thị Thùy Dương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC, nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số đang làm thay đổi cách thức giảng dạy, học tập, làm việc và quản lý tại các cơ sở giáo dục.

Theo bà Lê Thị Thùy Dương, bên cạnh những cơ hội lớn, sự phát triển của công nghệ cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với giáo dục đại học. Trong bối cảnh đó, năng lực lãnh đạo, tinh thần đổi mới sáng tạo và sự hợp tác ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Bà cho rằng, các nhà lãnh đạo giáo dục cần chủ động tiếp cận công nghệ mới, khuyến khích đổi mới và chuẩn bị cho các cơ sở giáo dục thích ứng với những yêu cầu trong tương lai. Tuy nhiên, dù công nghệ phát triển đến đâu, con người vẫn phải là trung tâm của giáo dục.

“AI có thể thay đổi cách thức chúng ta làm việc, nhưng chính tầm nhìn, năng lực lãnh đạo và sự cam kết đối với con người mới là yếu tố thực sự định hình tương lai của giáo dục”, bà Lê Thị Thùy Dương nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Thùy Dương phát biểu tại hội thảo.

Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC kỳ vọng, các phiên thảo luận trong hai ngày diễn ra hội thảo sẽ khơi gợi những ý tưởng mới, đề xuất giải pháp thiết thực và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác hiệu quả, qua đó tạo ra những chuyển biến tích cực tại các cơ sở giáo dục và cộng đồng.

Theo kế hoạch, Hội thảo diễn ra trong ngày 14 và 15/10/2026 các đại biểu tập trung thảo luận sáu nhóm nội dung chính, gồm: Chính sách giáo dục, lãnh đạo, quản lý và quản trị giáo dục; đổi mới giảng dạy, học tập cá nhân hóa và giáo dục hòa nhập trong kỷ nguyên AI;

Thiết kế, triển khai và đánh giá các công nghệ mới nổi, công nghệ đổi mới; thiết kế chương trình đào tạo và đánh giá dựa trên AI; bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong kỷ nguyên AI; mức độ sẵn sàng của đội ngũ giảng viên và phát triển chuyên môn liên tục nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng AI.