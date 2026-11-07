Đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT: Phụ huynh cần làm gì để đồng hành cùng con đúng hướng?

Đi tìm sự an tâm từ nguồn học liệu chuẩn mực

Nỗi trăn trở lớn nhất của phụ huynh lớp 12 là làm sao chọn đúng nguồn đề chuẩn để con không phí hoài công sức vào những dạng bài lệch chuẩn, học mẹo, đoán mò. Kỳ thi theo định dạng mới đòi hỏi tư duy phân tích thực tế, đồng thời áp dụng nhiều cấu trúc mới như trắc nghiệm Đúng/Sai và câu hỏi trả lời ngắn.

Biết được điều đó, nền tảng Bài Tập Số sẽ mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các bậc cha mẹ khi ra mắt bộ đề luyện thi tốt nghiệp THPT trực tuyến toàn diện gồm 7 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh (chuẩn bị ra mắt). Đặc biệt, bộ đề được bảo chứng chất lượng bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (HEPS) - đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nhờ thấu hiểu sâu sắc chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục mới, các chuyên gia đảm bảo từng câu hỏi đều bám sát năng lực thực chất, giúp học sinh tiếp cận đúng trọng tâm mà không cần chạy theo những lớp luyện thi dàn trải, tốn kém.

Bộ đề luyện thi được thẩm định bởi các tác giả SGK nòng cốt, mang lại sự tin cậy tuyệt đối cho phụ huynh về tính chuẩn mực học thuật.

Giúp con rèn bản lĩnh và kỹ năng làm bài thi số hóa

Xu hướng khảo thí trên máy tính ngày càng phổ biến trong các kỳ thi đánh giá năng lực và chuẩn hóa. Nhiều học sinh dù nắm vững lý thuyết nhưng khi vào phòng thi lại lúng túng vì không quen thao tác chuột, phân bổ thời gian kém hoặc gặp áp lực tâm lý trước màn hình đếm giờ.

Tại Bài Tập Số, học sinh được tiếp cận môi trường thi thử trực tuyến sát với thực tế:

Hệ thống điều hướng thông minh: Giúp con rèn thói quen rà soát câu hỏi, đánh dấu câu chưa chắc chắn và kiểm soát tiến độ làm bài khoa học.

Đồng hồ đếm ngược trực quan: Rèn luyện phản xạ căn chỉnh thời lượng cho từng dạng bài, giải tỏa áp lực tâm lý để con bước vào phòng thi chính thức với phong thái vững vàng nhất.

Hệ thống thi thử trên máy tính giúp học sinh làm quen với kỹ năng thao tác số hóa, giảm bớt căng thẳng khi bước vào kỳ thi thật.

Đo lường tiến bộ thực chất: AI "bắt bệnh", chấm dứt cảnh học vẹt

Thay vì để con tự bơi giữa hàng chục bộ đề photo không có lời giải cặn kẽ, tính năng Trí tuệ nhân tạo (AI) trên Bài Tập Số đóng vai trò như một người trợ lý học tập tận tâm:

Báo cáo kết quả minh bạch: Ngay sau khi nộp bài, hệ thống tự động bóc tách từng lỗi sai, chỉ rõ con đang hổng kiến thức ở chuyên đề nào, yếu từ vựng hay ngữ pháp môn Tiếng Anh ở phần nào.

Lộ trình cá nhân hóa: AI tự động gợi ý các nội dung ôn tập trọng tâm cần bù đắp, giúp con "hổng đâu bù đấy", tiết kiệm hàng trăm giờ tự học vô định và giảm bớt áp lực bài vở nặng nề.

Báo cáo học tập tự động từ AI giúp gia đình nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của con để có định hướng ôn luyện kịp thời.

Việc đầu tư cho con một công cụ học tập chuẩn chỉnh, minh bạch tiến độ ngay tại nhà không chỉ giúp phụ huynh an tâm về mặt học thuật, mà còn là giải pháp tối ưu kinh tế và thời gian hiệu quả trong giai đoạn nước rút.