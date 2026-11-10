Đổi mới kỷ cương công vụ - Lan tỏa từ Chỉ thị 07

Khơi dậy tinh thần trách nhiệm

Mô hình "Ngày thứ Bảy vì dân" của xã Thanh Ba góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Đúng 8 giờ sáng một ngày đầu tháng, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Trung Sơn, việc giải quyết thủ tục hành chính diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và nền nếp. Những nụ cười tiếp đón niềm nở, sự hướng dẫn tận tình, cụ thể cùng quy trình xử lý hồ sơ nhanh gọn trên nền tảng số đã tạo nên hình ảnh gần gũi, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức. Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn Đinh Hải Nam nhấn mạnh: Chuyển đổi số gắn chặt với chuyển đổi tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ địa phương. Làm hết việc và làm hết trách nhiệm đã lan tỏa trong cấp ủy, chính quyền với chất lượng thực thi công vụ cao nhất của mỗi cá nhân. Hình ảnh ở xã Trung Sơn chính là bức tranh thu nhỏ cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn tỉnh kể từ khi Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị chính thức đi vào cuộc sống.

Trao đổi với phóng viên, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Ba Nguyễn Kim Chi cho rằng: Học tập và làm theo Bác từ lâu đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới - giai đoạn đòi hỏi sự bứt phá kinh tế - xã hội và tinh gọn bộ máy, việc thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu cao hơn, không chỉ là “học tập” mà phải là “thực hành”, không dừng ở “nhận thức” mà phải chuyển hóa thành “hành động”, lấy sự hài lòng của Nhân dân và hiệu quả công việc làm thước đo.

Một minh chứng cụ thể tại Thanh Ba là việc chăm lo đời sống Nhân dân sau sáp nhập. Đó là 100% thôn được trang bị máy tính và lắp đặt wifi phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành từ chính quyền đến người dân. 19 điểm trường đã khởi công và chuẩn bị hoàn thành việc chuẩn hóa nhà vệ sinh, nước sạch cho học sinh. Sự quan tâm thiết thực ấy khẳng định việc “thực hành” đã chuyển hóa thành những hành động cụ thể, chăm lo trực tiếp cho đời sống người dân.

Khi đảng viên... đi trước

Điểm đột phá trong triển khai Chỉ thị 07-CT/TW tại Phú Thọ là việc cụ thể hóa các tiêu chuẩn đạo đức và kỷ cương hành chính thành những việc làm có thể đo lường. Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng gắn thực hiện Chỉ thị với tinh thần “nêu gương”, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, phải đăng ký từ một đến hai việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ đã quen với việc đúng giờ, đúng việc, đúng trách nhiệm; kỷ cương hành chính được siết chặt nhưng không khô cứng, gắn liền với văn hóa ứng xử văn minh, lịch sự. Tinh thần gần dân, trọng dân thể hiện ở việc cán bộ công quyền phải làm tròn vai, giải quyết thắc mắc cho dân tận tình như việc nhà mình. Giảm bớt một ngày chờ đợi là bớt đi một phần vất vả cho Nhân dân. Cán bộ, đảng viên xung kích chuyển đổi số; chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản dịch vụ công và xử lý hồ sơ trực tuyến, thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.

Sức lan tỏa của Chỉ thị 07-CT/TW được minh chứng sinh động qua phong trào mở rộng đường giao thông nông thôn tại xã Xuân Lũng - điểm sáng về nêu gương. Tại Chi bộ thôn Cầu Lum, đồng chí Nguyễn Thị Thứ - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn đã chủ động đề xuất thực hiện chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để cải tạo tuyến đường của khu. Dưới sự vận động trực tiếp, sát sao của đồng chí Thứ cùng tập thể cấp ủy chi bộ, chỉ trong thời gian ngắn, 400m đường bê tông liên khu đã hoàn thành nhờ sự đồng thuận hiến đất, dịch rào và đóng góp ngày công của người dân. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Lũng Cao Việt Dũng, chủ trương hỗ trợ 100% xi măng cho các tuyến đường xuống cấp kết hợp với vai trò “đầu tàu” của cán bộ, đảng viên đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Phương châm xuyên suốt của địa phương là “dân chủ, công khai, hứa là làm, làm tới cùng và làm có kết quả để dân thấy, dân tin”.

Từ các mô hình hiệu quả như “Ngày thứ Bảy cùng dân”, “Hộp thư tiếp thu ý kiến Nhân dân tại công sở” cho đến việc giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, dấu ấn của những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung ngày càng rõ nét. Ba nhóm tiêu chí trọng tâm trong công tác cán bộ đã định hình tinh thần nêu gương và đạo đức công vụ, được cụ thể hóa thành hệ thống tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt, tập trung vào ba nhóm nội dung trọng tâm về bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện; đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi; tinh thần phục vụ Nhân dân. Tập trung nâng tầm phương pháp luận và tự soi, tự sửa.

Phát biểu tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức ngày 24/9, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã nhấn mạnh: Điểm mới, đồng thời là yêu cầu cốt lõi của Chỉ thị số 07-CT/TW là bổ sung nội dung học tập, thực hành “phương pháp Hồ Chí Minh”. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu sâu, vận dụng linh hoạt vào công việc hằng ngày để nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp Nhân dân để tạo đồng thuận xã hội, khắc phục triệt để tình trạng học tập hình thức, kế hoạch đầy đủ nhưng thực hiện thiếu quyết liệt.

Thực hành Chỉ thị số 07-CT/TW tại Phú Thọ gắn liền với sự nghiêm khắc tự soi, tự sửa. 100% cơ quan, đơn vị đã ban hành quy tắc ứng xử với những chế tài cụ thể: Không chậm trễ, nhũng nhiễu; không sử dụng giờ làm việc vào việc riêng; thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình minh bạch. Sự nghiêm minh ấy tạo sức mạnh răn đe, giúp bộ máy vận hành trơn tru, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân.

Nhìn lại những kết quả bước đầu, có thể khẳng định việc học tập và làm theo Bác tại Phú Thọ đã dần đi vào chiều sâu, trở thành nếp sống, nếp nghĩ và phương châm hành động hằng ngày của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo nên những chuyển biến lớn trong giai đoạn phát triển mới với nhận thức: Niềm tin của Nhân dân chính là nền tảng vững chắc làm nên mọi thắng lợi.